Военное обозрение
Войти Регистрация

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ одного из посёлков в регионе

1
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ одного из посёлков в регионе

Под ударом украинских боевиков оказался посёлок Белая Берёзка в Брянской области. Об этом в своём ТГ-канале сообщил глава этого приграничного с Украиной региона Александр Богомаз.


Обошлось без пострадавших. Обстрел населённого пункта привёл к нарушению энергоснабжения

–прокомментировал случившееся Богомаз, добавив, что сотрудники оперативных и экстренных служб уже работают на месте происшествия.

Стоит отметить, что сегодня утром боевики киевского режима предприняли попытку атаковать и ещё один регион нашей страны. Речь идёт о Козельском районе Калужской области. Под Калугой системы ПВО сбили БПЛА. По информации губернатора Владислава Шапши, ни пострадавших, ни разрушений зафиксировано не было.

Утром, 24 августа Минобороны РФ также подтвердило информацию о подавлении российскими средствами ПВО трёх украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями. Из них два дрона самолётного типа были уничтожены под Брянском, в то время как ещё один – под Калугой.

Напомним, что в октябре прошлого года в восьми российских регионах, включая Брянскую область, был введён средний уровень реагирования. Он предусматривает меры по усилению охраны общественного порядка, а также введению повышенного уровня безопасности на объектах энергетической инфраструктуры.

Для справки: Белая Берёзка является посёлком городского типа, расположенном в Трубчевском районе на юге Брянской области.
Использованы фотографии:
Соцсети/Богомаз
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Million
    Million Сегодня, 09:42
    0
    Владимир Путин в своем онлайн-выступлении на саммите БРИКС, который проходит в Южно-Африканской Республике отметил, что цель России заключается в том, что она хочет закончить войну, развязанную киевским режимом против жителей Донбасса.

    Получается странная ситуация: и Донбасс обстреливают и южые регионы России тоже обстреливают.
    А СВО уже длится 1,5 года.
    Положительных результатов - ноль.А сколько наших ребят уже погибло?