Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ одного из посёлков в регионе

Под ударом украинских боевиков оказался посёлок Белая Берёзка в Брянской области. Об этом в своём ТГ-канале сообщил глава этого приграничного с Украиной региона Александр Богомаз.
Обошлось без пострадавших. Обстрел населённого пункта привёл к нарушению энергоснабжения
–прокомментировал случившееся Богомаз, добавив, что сотрудники оперативных и экстренных служб уже работают на месте происшествия.
Стоит отметить, что сегодня утром боевики киевского режима предприняли попытку атаковать и ещё один регион нашей страны. Речь идёт о Козельском районе Калужской области. Под Калугой системы ПВО сбили БПЛА. По информации губернатора Владислава Шапши, ни пострадавших, ни разрушений зафиксировано не было.
Утром, 24 августа Минобороны РФ также подтвердило информацию о подавлении российскими средствами ПВО трёх украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями. Из них два дрона самолётного типа были уничтожены под Брянском, в то время как ещё один – под Калугой.
Напомним, что в октябре прошлого года в восьми российских регионах, включая Брянскую область, был введён средний уровень реагирования. Он предусматривает меры по усилению охраны общественного порядка, а также введению повышенного уровня безопасности на объектах энергетической инфраструктуры.
Для справки: Белая Берёзка является посёлком городского типа, расположенном в Трубчевском районе на юге Брянской области.