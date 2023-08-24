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Forbes: Болгария хочет поставить Украине БТРы, которые без труда пробивает пулемёт

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Forbes: Болгария хочет поставить Украине БТРы, которые без труда пробивает пулемёт

Европейские страны продолжают поставки вооружений Украине, и зачастую оно бывает не самого высокого качества, так как Киеву направляется в том числе и всё то, что залежалось на складах со времён разгара холодной войны.


Как стало известно, болгарские власти хотят передать Киеву партию БТР-60, разработанных в СССР ещё в 1950-х годах. Такое вооружение можно было бы поставить африканской Зимбабве для борьбы с повстанцами, но, что оно может в противостоянии с российской армией, остается загадкой.

По словам обозревателя журнала Forbes Дэвида Экса, у этих бронетранспортёров даже после доработки очень слабая броня, которую пробивает пулеметная очередь.

Колесный бронетранспортер БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортером в основном только по названию

— отметил Экс.

Обозреватель Forbes добавил, что готовность Киева принять даже это старьё является следствием его ненасытности.

Напомним, что пару дней назад глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна передаст Украине сотню старых бронетранспортёров на безвозмездной основе. Бывшие страны соцлагеря на фоне украинского конфликта стараются избавиться от старой советской техники.
Использованы фотографии:
Википедия/Шивва Рудра
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7 комментариев
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  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 09:41
    -2
    Хм.. интересно что скажите про БТР-80?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:03
      -2
      Хм.. интересно что скажите про БТР-80?
      ..назови мод 80-ки, потому как моды 80-ки отличаются вооружением...от КПВТ до 30-ки с спаренным ПКТ...и главная деталь...у 60-ки два газоновские бензиновые шестёрки, у 80-ки один дизель...проблема даже не в том что 60-ки считают из за бензина "зажигалками" а в том что движки 6-ки давно уже не выпускают, и ремкомплекта днём с огнём не сыщешь, разве что только донор есть
      1. Капитан Пушкин
        Капитан Пушкин Сегодня, 11:07
        0
        Цитата: Крымский партизан 1974
        движки 6-ки давно уже не выпускают, и ремкомплекта днём с огнём не сыщешь

        В своё время СССР построил в Иране танкоремонтный завод.
        Персы показали завод американцам. Те сказали, что на заводе имеется все что нужно для ремонта бронетанковой техники. Спросили в чем нужда персов.
        Персы сообщили, что проблема с нужными красками и лаками. А ещё с запчастями для старых образцов советской техники.
        Американцы сказали, что помогут и с красками и с запчастями...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:57
    0
    "тачка на прокачку"... действительно старый, действительно не соответствует современным потребностям на поле боя.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 11:02
      0
      Для доставки до передовой личного состава и каких-никаких грузов вполне годится, за неимением лучшего.
      Плюс, что бы пробить броню БТР-60 из стрелковки винтовочного калибра, нужна бронебойная пуля.
  3. aurano
    aurano Сегодня, 10:09
    0
    Ключевое слово Болгария и второе поставит
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    0
    болгарские власти хотят передать Киеву партию БТР-60
    На фото БТР-60 ПБ, а до него были еще и БТР-60 ПА, и П (без крыши). Такие конечно не жалко и на безвозмездной основе передать, зато при случае напомнить, что бесплатно. Про Болгарию и ее оружие на Украине уже сегодня говорили - стараются не по детски "славяне".