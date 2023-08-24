Ракетным ударом ВС России поражены важные для ВСУ объекты в Днепропетровске

Украинские ресурсы сообщают о сильных взрывах в Днепре (украинское название Днепропетровска), которых зафиксировано не менее шести. Мощным ракетным ударом, нанесенным сегодня ночью, поражены важные для ВСУ объекты в Днепропетровске.Перед этим киевские власти объявили воздушную тревогу в ряде регионов, находящихся под их контролем. А командование Воздушных сил ВСУ оповестило об угрозе ракетного удара в Днепропетровской и Запорожской областях.Что касается российской атаки на объекты в Днепропетровске, то Воздушное командование «Восток», отвечающее за украинскую противовоздушную оборону региона, признало, что российские ракеты достигли цели, но одну из них им все же удалось сбить.В местных интернет-ресурсах заявляют, что было повреждено газо- и водоснабжение, а также поражен некий транспортный объект. По всей видимости, речь идет об узловой железнодорожной станции Днепропетровска, через которую ВСУ осуществляют доставку военных грузов своим группировкам на юге и востоке. На объекте отмечаются разрушения. Также не исключено, что российский удар нанес ущерб ряду оборонных предприятий города.Днепропетровск является важным промышленным и логистическим центром, играющим важную роль для украинской армии. Примечательно, что сегодняшние удары по его объектам наносились накануне дня независимости Украины, послужив своего рода «поздравлением» от ВС России.Ранее российские военными ракетным ударом уничтожили железнодорожный состав с боеприпасами на станции Межевая в Днепропетровской области.