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Экс-президент Франции: Европа и мир в противостоянии с Россией «танцуют на краю вулкана»

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Экс-президент Франции: Европа и мир в противостоянии с Россией «танцуют на краю вулкана»

Интересные метаморфозы случаются со многими западными политиками после ухода в отставку с высоких постов. Они словно «прозревают» и из марионеток и рупоров вашингтонской идеологии превращаются в довольно объективных и трезвомыслящих экспертов, готовых высказывать непредвзятое мнение о происходящих в мире событиях. Не стал исключением и бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози.


Экс-глава Пятой республики в эфире французского телеканала TF1 заявил, что страны Европы и международное сообщество, поддерживая Украину, в первую очередь поставками вооружений, в противостоянии с Россией буквально «танцуют на краю вулкана». По его словам, Россия слишком мощная держава, к тому же обладающая ядерным оружием. Упорное стремление Запада уничтожить ее военным способом руками украинцев может привести весь мир к глобальной катастрофе.

Все, кто в эфирах телеканалов призывают воевать на Украине, они призывают воевать с кем? С молодыми украинцами и молодыми русскими. Я считаю, что мир и Европа танцуют на краю вулкана. Это может выйти из-под контроля в любой момент. Уже достаточно людей погибло

— выразил свое мнение Саркози, добавив, что путь дипломатии для решения конфликта на Украине так и не использован до конца.

Бывший президент Франции призвал западных политиков прекратить воинственную риторику и перестать на каждом углу громогласно требовать «покупать оружие, патроны, танки», чтобы передать их Киеву. Он отметил, что в любом случае Россия никуда не денется с карты Европы и настало время сесть за стол переговоров, чтобы обсудить гарантии безопасности Украине, учитывая при этом интересы Москвы.

Существует два способа победить в войне: либо вы превосходите противника, либо вы с ним говорите и находите компромисс

— уверен Саркози.

Говоря о возможности вступления Украины в НАТО, экс-президент Франции выразил мнение, что само обсуждение этой темы может только усугубить ситуацию, особенно с учетом жесткой позиции Москвы по данному вопросу. Касательно того, чтобы Украина стала членом ЕС в ускоренном порядке, Саркози напомнил историю с Турцией, которая подала соответствующую заявку еще в 1999 году и до сей поры остается в роли кандидата.

Саркози выразил возмущение, что во Франции любой, кто говорит о необходимости прекращения конфликта на Украине и восстановлении отношений с Россией, немедленно объявляется «агентом Кремля». Причем такой же ярлык могут повесить и на того, кто, например, критикует провальную миграционную политику действующих французских властей, подчеркнул бывший лидер страны.
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5 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 09:38
    -1
    Саркози выразил возмущение, что во Франции любой, кто говорит о необходимости прекращения конфликта на Украине и восстановлении отношений с Россией, немедленно объявляется «агентом Кремля».
    так говорят не только во Франции, а во всём Западном мире.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:53
    0
    Экс-президент Франции: Европа и мир в противостоянии с Россией «танцуют на краю вулкана»
    . Стоит ли называть это прозрение???
    Пустословие и больше ничего в том нет.
    1. ЧистыеКлючи
      ЧистыеКлючи Сегодня, 10:11
      0
      В этом бездна смысла. А также крамола для гейропы и амеров. Источник - не заборная писанина и шепот из подворотни.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:27
    0
    страны Европы и международное сообщество, поддерживая Украину, в первую очередь поставками вооружений, в противостоянии с Россией буквально «танцуют на краю вулкана»
    Саркози это понял. А Макрону, чтобы это понять нужно, как минимум стать бывшим, посидеть годик в тюрьме. Но большие сомнения, что и тогда поймет. Слишком все запущено, остается только "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!" (х\ф "Покровские ворота")
  4. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 10:45
    0
    Балабол. Очень хочется к власти. Поэтому наболтать можно всё, что угодно. А вот что он сделал для мира - ничего!