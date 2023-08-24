Экс-президент Франции: Европа и мир в противостоянии с Россией «танцуют на краю вулкана»

Интересные метаморфозы случаются со многими западными политиками после ухода в отставку с высоких постов. Они словно «прозревают» и из марионеток и рупоров вашингтонской идеологии превращаются в довольно объективных и трезвомыслящих экспертов, готовых высказывать непредвзятое мнение о происходящих в мире событиях. Не стал исключением и бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози.
Экс-глава Пятой республики в эфире французского телеканала TF1 заявил, что страны Европы и международное сообщество, поддерживая Украину, в первую очередь поставками вооружений, в противостоянии с Россией буквально «танцуют на краю вулкана». По его словам, Россия слишком мощная держава, к тому же обладающая ядерным оружием. Упорное стремление Запада уничтожить ее военным способом руками украинцев может привести весь мир к глобальной катастрофе.
Все, кто в эфирах телеканалов призывают воевать на Украине, они призывают воевать с кем? С молодыми украинцами и молодыми русскими. Я считаю, что мир и Европа танцуют на краю вулкана. Это может выйти из-под контроля в любой момент. Уже достаточно людей погибло
— выразил свое мнение Саркози, добавив, что путь дипломатии для решения конфликта на Украине так и не использован до конца.
Бывший президент Франции призвал западных политиков прекратить воинственную риторику и перестать на каждом углу громогласно требовать «покупать оружие, патроны, танки», чтобы передать их Киеву. Он отметил, что в любом случае Россия никуда не денется с карты Европы и настало время сесть за стол переговоров, чтобы обсудить гарантии безопасности Украине, учитывая при этом интересы Москвы.
Существует два способа победить в войне: либо вы превосходите противника, либо вы с ним говорите и находите компромисс
— уверен Саркози.
Говоря о возможности вступления Украины в НАТО, экс-президент Франции выразил мнение, что само обсуждение этой темы может только усугубить ситуацию, особенно с учетом жесткой позиции Москвы по данному вопросу. Касательно того, чтобы Украина стала членом ЕС в ускоренном порядке, Саркози напомнил историю с Турцией, которая подала соответствующую заявку еще в 1999 году и до сей поры остается в роли кандидата.
Саркози выразил возмущение, что во Франции любой, кто говорит о необходимости прекращения конфликта на Украине и восстановлении отношений с Россией, немедленно объявляется «агентом Кремля». Причем такой же ярлык могут повесить и на того, кто, например, критикует провальную миграционную политику действующих французских властей, подчеркнул бывший лидер страны.