Экс-президент Франции: Европа и мир в противостоянии с Россией «танцуют на краю вулкана»

Все, кто в эфирах телеканалов призывают воевать на Украине, они призывают воевать с кем? С молодыми украинцами и молодыми русскими. Я считаю, что мир и Европа танцуют на краю вулкана. Это может выйти из-под контроля в любой момент. Уже достаточно людей погибло

Существует два способа победить в войне: либо вы превосходите противника, либо вы с ним говорите и находите компромисс