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Западная пресса рассказала, как Украина захватила боевой вертолет Ми-8АМТШ ВС РФ

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Западная пресса рассказала, как Украина захватила боевой вертолет Ми-8АМТШ ВС РФ

В западной прессе появился странный рассказ о том, как российский боевой вертолет Ми-8АМТШ якобы перешел на сторону Украины. Об этом, в частности, пишет издание The Drive, называя данную историю одной из самых примечательных за все время вооруженного конфликта.


По утверждению западной прессы, вертолет перешел на украинскую сторону в результате тщательно спланированной операции военной разведки Украины. Груз вертолета, по утверждению западной прессы, состоял из запасных частей истребителей ВКС России Су-27 и Су-30СМ, которые перевозились между двумя авиабазами. Историю подтвердил начальник Главного управления разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Впрочем, ни российские авиабазы, ни маршрут прибытия вертолета на Украину не называются. По некоторым предположениям, вертолет якобы мог приземлиться в районе Полтавской области. По версии ГУР, данная операция планировалась шесть месяцев, прежде чем ее смогли реализовать. Если верить рассказам украинских разведчиков, они убедили российского летчика дезертировать, а до этого члены его семьи уже были перевезены на Украину в целях безопасности.

Неизвестно, пишет издание, платили ли летчику какие-то деньги за фактически предательство, но в подобных ситуациях выплата «гонорара» вполне очевидна. Как отметил Буданов, украинская разведка якобы нашла «подход» к летчику. Остальные члены экипажа были не в курсе происходящего. Когда они поняли, где приземлился вертолет, то попытались убежать и были убиты украинскими военными. Ряд российских источников заявлял, что такая история имела место, но экипаж вертолета просто заблудился.

По данным сервиса Fighterbomber, Ми-8 пересек границу с Украиной с тремя людьми на борту, вероятно в состав экипажа, как обычно, входили летчик, штурман и борттехник. Российский источник опровергает информацию о перевозке семьи летчика на Украину. По его информации, двое членов экипажа погибли, а командира экипажа взяли в плен. Попавший в руки украинской разведки командир экипажа вертолета стал бы весьма ценным заложником украинской стороны.

Вполне вероятно, что заявления о дезертирстве являются дезинформацией от ГУР с целью попытки внести раздор и дискредитировать российских военнослужащих.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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18 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 09:52
    -1
    Не понимаю, зачем пресказывать все эти фантазии.Было то всё куда как банальнее.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:59
      +2
      Цитата: monetam
      Не понимаю, зачем пресказывать все эти фантазии.

      Очень просто. Что-бы эти фантазии монетизировать на западе.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 10:02
      +4
      Банальнее ,это что заблудились? Нашему МО хоть изредка надо говорить пусть горькую,но правду. Чтоб у врага фантазии не бушевали.
  2. Комментарий был удален.
  3. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 09:53
    +2
    сегодня укровермахт и геббельс буданов напишут, что вагнера они уничтожили в результате спецоперации, ну и вообще, что погодой они управляют и путиным в том числе...... hi
    1. Слон
      Слон Сегодня, 09:59
      +1
      Может и напишут, с учетом что в наших и их СМИ не было упоминаний о нанесении ударов по объектам в Куеве непосредственно в канун празднования незалежности
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:04
      -3
      Цитата: Тикси-3
      сегодня укровермахт и геббельс буданов напишут, что вагнера они уничтожили в результате спецоперации,

      А вот в это я верю. Захарченко, Моторола, Дугина и других, убрали бандеровцы буданова, вертолет со своим МВД также они убрали.
      Вашингтону, Парижу и Киеву, "Вагнер" это как Маринеско Левитан, Гитлеру поперек горла стояли.
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:55
    +2
    Попытка создания образа Беленко нашего времени. Типа у украинцев тепло и сытно.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:16
      0
      Цитата: Glock-17
      Типа у украинцев тепло и сытно.

      Только сейчас в магазинах и автобусах, я вижу больше украинцев, чем эстонцев.
    2. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 10:32
      +2
      ну не совсем срослось это у свыней, ибо машину в идеал не привели, и сфоткали наклейку фб рядом с очень важной красной штучкой с которой сорвана пломба и все пароли и данные опознавания свой чужой удалены
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:02
    -1
    Как то не верится. Чушь какая то. ГУР отрабатывает свои подачки.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:02
    0
    Экипаж вертолёта жаль. И вообще как вертолёт реально оказался на той стороне?
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:07
    +1
    Всё может быть, а этот сервис Флайтбомбер не истина в последней инстанции. Я вот прекрасно помню, что он писал про недавний случай когда сбили массово наши вертолёты и самолёт и что он потом говорил в эфире Соловьёв Лайф. Не стал он свой "Лаос" там продвигать.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 10:29
      0
      ни один блогер не является истиной в последней инстанции, они лишь могут озвучивать свои версии случившегося, эт такие современные бабули на лавочке во дворе, к тому же большинство из них ради хайпа на гора выдадут любую "свежую" и не очень проверенную инфу
  8. Мур
    Мур Сегодня, 10:47
    +3
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    У себя на странице в Телеграме FB публикует вот это фото с сорванной чекой на колпачке тумблера "Стирание". Это говорит о том, что экипаж успел включить систему уничтожения паролей и кодов системы госопознования. Делали ли бы это люди, добровольно перелетевшие к противнику?
  9. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 10:49
    +1
    Лично я в такое очень даже верю. Приходится общаться с выходцами из Украины, Белоруссии и прочих. Так вот, люди, родившиеся там (некоторые ещё в СССР), прожившие всю сознательную жизнь в России, всё равно Россию ненавидят!!! Такие в любой момент могут предать, создай им для этого все условия. Переформатирование мозгов у них явно произошло до распада СССР. Обычно заканчивается общение коронным вопросом с моей стороны: а какого хрена ты здесь делаешь, а не живёшь у себя на родине? Ещё ни один не ответил.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:51
    -1

    Шекспир и племянники.... Лажа!
    Поинтересней ничего придумать не могли, совсем мозг прокурили?
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    0
    Историю подтвердил начальник Главного управления разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов.
    А почему же он не рассказал о другом случае, как склоняли российского летчика к угону самолета, а потом нежданчик - удар российскими ракетами по месту где его ждали в незалежной?
  12. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:12
    0
    Ну, да, правый лётчик с бортовым техником просто так там сидят, в носу ковыряются.
    Это самое слабое место этой байки. Видно что сочинял дилетант.