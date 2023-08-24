Западная пресса рассказала, как Украина захватила боевой вертолет Ми-8АМТШ ВС РФ

В западной прессе появился странный рассказ о том, как российский боевой вертолет Ми-8АМТШ якобы перешел на сторону Украины. Об этом, в частности, пишет издание The Drive, называя данную историю одной из самых примечательных за все время вооруженного конфликта.
По утверждению западной прессы, вертолет перешел на украинскую сторону в результате тщательно спланированной операции военной разведки Украины. Груз вертолета, по утверждению западной прессы, состоял из запасных частей истребителей ВКС России Су-27 и Су-30СМ, которые перевозились между двумя авиабазами. Историю подтвердил начальник Главного управления разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов.
Впрочем, ни российские авиабазы, ни маршрут прибытия вертолета на Украину не называются. По некоторым предположениям, вертолет якобы мог приземлиться в районе Полтавской области. По версии ГУР, данная операция планировалась шесть месяцев, прежде чем ее смогли реализовать. Если верить рассказам украинских разведчиков, они убедили российского летчика дезертировать, а до этого члены его семьи уже были перевезены на Украину в целях безопасности.
Неизвестно, пишет издание, платили ли летчику какие-то деньги за фактически предательство, но в подобных ситуациях выплата «гонорара» вполне очевидна. Как отметил Буданов, украинская разведка якобы нашла «подход» к летчику. Остальные члены экипажа были не в курсе происходящего. Когда они поняли, где приземлился вертолет, то попытались убежать и были убиты украинскими военными. Ряд российских источников заявлял, что такая история имела место, но экипаж вертолета просто заблудился.
По данным сервиса Fighterbomber, Ми-8 пересек границу с Украиной с тремя людьми на борту, вероятно в состав экипажа, как обычно, входили летчик, штурман и борттехник. Российский источник опровергает информацию о перевозке семьи летчика на Украину. По его информации, двое членов экипажа погибли, а командира экипажа взяли в плен. Попавший в руки украинской разведки командир экипажа вертолета стал бы весьма ценным заложником украинской стороны.
Вполне вероятно, что заявления о дезертирстве являются дезинформацией от ГУР с целью попытки внести раздор и дискредитировать российских военнослужащих.