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С японской АЭС «Фукусима-1» начался сброс якобы очищенной воды в океан

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С японской АЭС «Фукусима-1» начался сброс якобы очищенной воды в океан



После долгих дискуссий как внутри страны, так и за её пределами японские власти при согласии МАГАТЭ всё же решили сбросить воду в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1». Компания ТЕРСО – оператор АЭС «Фукусимы-1» сегодня начала процесс сброса воды. В стране идёт прямая трансляция этого процесса.

Напомним, что соседние страны, особенно Китай, выступили категорически против этого, но в Токио заявили, что вода прошла все стадии очистки и не представляет серьёзной угрозы морской среде. Это подтвердил и посетивший ранее Японию глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Согласно опубликованному на официальном сайте Агентства по атомной энергии сообщению, эксперты МАГАТЭ находятся на месте и сброс проходит под их строгим контролем.

Своим присутствием мы способствуем созданию необходимой уверенности в том, что процесс осуществляется безопасным и прозрачным образом

- отметил Гросси.

Агентство сообщает также, что его эксперты будут контролировать процесс сброса до его полного окончания.

Эксперты отмечают, что в принципе у властей Японии и не было другого выхода, кроме как сбросить эту воду. Дело в том, что постоянно скапливавшуюся на станции воду хранят здесь же в специально установленных гигантских резервуарах, которых, по некоторым данным, около тысячи. Однако они уже заполнены почти на 90% и в них скопилось 1,37 миллиона тонн воды.

При этом у независимых экспертов вопросов много. Ключевой: если вода очищена и не представляет опасности для окружающей среды, то зачем её сливать в океан при постоянной нехватке даже технической воды в Японии?
Использованы фотографии:
Википедия/IAEA Imagebank
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:12
    +10
    Ввести санкции против рыбодобывающих фирм Японии не вариант?Гнать их их своих портов,пусть страны G 7 их привечают.Полный запрет на импорт рыбы из Японии.Китобойную флотилию утопить в Антарктиде- предварительно сняв экипажи.Не захотят покидать суда,топить медленно.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 10:14
      -4
      Вам срочно надо во власть! Наш дурдом голосует за Вас!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:27
        0
        Цитата: Копчёный
        Наш дурдом голосует за Вас!

        Славу Богу, хоть не мой и не я голосую.
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 11:02
          0
          Токио заявили, что вода прошла все стадии очистки и не представляет серьёзной угрозы морской среде. Это подтвердил и посетивший ранее Японию глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

          Купался в ней чтоли или пил?
          Своим присутствием мы способствуем созданию необходимой уверенности в том, что процесс осуществляется безопасным и прозрачным образом

          О тоесть одно его присутствие очишает воду? Грошпировский он что ли?!
      2. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 10:30
        +1
        Странно, что весь цивилизованный мир не сказал, что эта вода полезна !
      3. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:42
        +3
        Вам срочно надо во власть! Наш дурдом голосует за Вас!
        ...поддерживаю...если Андрюха выдвинет фишку на пост презика...то я за него однозначно
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 10:27
      -2
      раз пошла такая пьянка
      - сброс радиоактивной воды
      - применение снарядов с обедненным ураном на украине
      это официальный повод для применения уже ядерного оружия как ТЯО так и СЯО
      вопрос (?) - только кто будет 2-м или снова предыдущие
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:24
    +2
    После долгих дискуссий как внутри страны, так и за её пределами японские власти при согласии МАГАТЭ
    Читать : при согласии мерикатосов. Там кажется Китай вызывал посла ипении на ковер.
    Молча выслушал, и начали сливать воду.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 10:40
      0
      это конец магатэ - РОСАТОМ выходит на 1-е место в мире
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:45
      0
      Молча выслушал, и начали сливать воду.
      ...да чё там...ядерные бомбардировки сглотнули как кончу шлюха ртом....и это сглотнут...им не привыкать ...матёрые гейши
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:25
    0
    Минус 25% ввп от импорта авто в рф, теперь еще минус 15-20 от продуктов, а еще штаты на украину и аукс раскошеливают. Ой япона мать что будет, 48/14 японцы пахать явно не вывезут.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:26
    +2
    Компания ТЕРСО – оператор АЭС «Фукусимы-1» сегодня начала процесс сброса воды. В стране идёт прямая трансляция этого процесса.

    И весь мир сожрал кусок этого гуано, и даже не поморщился.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:59
      0
      И весь мир сожрал кусок этого гуано, и даже не поморщился.
      ...гну у холуёв империи лжи выбора нет..это всё понятно...другое дело нашим погранцам на ДВ прибавится работы....ипонским правительством так и не отменён запрет на отлов морепродуктов в 500 км зоне от фукуса... в Японском море отлов опасен из за КНДР....осталось только Курилы и Татарский пролив....пожелание погранцам...ТОПИТЕ МАРОДЕРОВ
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:26
    +1
    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ещё то "эхсперт", так и не мог понять кто по ЗАЭС пуляет.
    Ему ссы в глаза...
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:49
      0
      Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ещё то "эхсперт"
      ....да организация себя изжила как впрочем и все организации под империей лжи...это давно вменяемому хомо сапиенсу известно...РФ надо в срочном порядке выходить из этого лишайника
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: 75Сергей
      Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ещё то "эхсперт", так и не мог понять кто по ЗАЭС пуляет.

      Как не понял, кто "пуляет" по ЗАЭС, так и не понял, какую воду сливают из Факусима АЭС. Да как ему понять, когда он в ядерной энергетике сплошной нуль.
      Я раньше думал, что Гросси, это наш Олег Гросси - владелец сети продовольственных магазинов:
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:29
    +1
    Токио заявили, что вода прошла все стадии очистки и не представляет серьёзной угрозы морской среде. Это подтвердил и посетивший ранее Японию глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Вот выпил бы стакан воды, лично им набранный на Фукусиме-1, в прямом эфире.
    Перед каждым сбросом, в прямом эфире, эксперты МАГАТЭ, руководство ТЕРСО, также каждый набирал бы воды и выпивал...
  7. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:36
    +1
    : если вода очищена и не представляет опасности для окружающей среды, то зачем её сливать в океан при постоянной нехватке даже технической воды в Японии?
    ....так и прёт сказать ...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:54
      0

      Хотелбы я поглядеть, как Грета и Гросси пьют фукусимскую водичку !
  8. mann
    mann Сегодня, 10:41
    0
    Напомним, что соседние страны, особенно Китай, выступили категорически против этого, но в Токио заявили, что вода прошла все стадии очистки и не представляет серьёзной угрозы морской среде.
    Хотелось бы знать,какую опасность представляет эта "несерьезная" угроза...
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    0
    японские власти при согласии МАГАТЭ
    В том-то и дело, что при согласии МАГАТЭ и вроде юридически японскую попу себе прикрыли. А то, что Китай, РК отказываются после этого закупать японскую морскую продукцию, так это очевидно "мелочь" - дело житейское, сами съедим и не подавимся. А окружающая среда их не очень и волнует, т.к. после того, как рвануло уже попривыкли.
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:57
    0
    Помню лет 50 назад специалисты по радиоактивности утверждали что малые дозы радиации даже полезны, продукты сохраняются в несколько раз дольше. Представляете купили рыбу с Дальнего востока а она год не протухнет без холодильника, и съев её вы обеззараживаете свой организм от микробов и бактерий. Ещё в СМИ было что рыба в Чернобыльских водоёмах и речках увеличилась в размерах в несколько раз, особенно сомы. wassat
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:12
      0
      специалисты по радиоактивности утверждали что малые дозы радиации даже полезны,
      ...ха...посмеяло....единственный вопрос от химика -дозиметриста...то е от меня...а что такое МАЛОЕ в вашем понимании радиоактивного заражения...нуссс..в студию