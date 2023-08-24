С японской АЭС «Фукусима-1» начался сброс якобы очищенной воды в океан

Своим присутствием мы способствуем созданию необходимой уверенности в том, что процесс осуществляется безопасным и прозрачным образом

После долгих дискуссий как внутри страны, так и за её пределами японские власти при согласии МАГАТЭ всё же решили сбросить воду в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1». Компания ТЕРСО – оператор АЭС «Фукусимы-1» сегодня начала процесс сброса воды. В стране идёт прямая трансляция этого процесса.Напомним, что соседние страны, особенно Китай, выступили категорически против этого, но в Токио заявили, что вода прошла все стадии очистки и не представляет серьёзной угрозы морской среде. Это подтвердил и посетивший ранее Японию глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Согласно опубликованному на официальном сайте Агентства по атомной энергии сообщению, эксперты МАГАТЭ находятся на месте и сброс проходит под их строгим контролем.- отметил Гросси.Агентство сообщает также, что его эксперты будут контролировать процесс сброса до его полного окончания.Эксперты отмечают, что в принципе у властей Японии и не было другого выхода, кроме как сбросить эту воду. Дело в том, что постоянно скапливавшуюся на станции воду хранят здесь же в специально установленных гигантских резервуарах, которых, по некоторым данным, около тысячи. Однако они уже заполнены почти на 90% и в них скопилось 1,37 миллиона тонн воды.При этом у независимых экспертов вопросов много. Ключевой: если вода очищена и не представляет опасности для окружающей среды, то зачем её сливать в океан при постоянной нехватке даже технической воды в Японии?