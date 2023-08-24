Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Белоруссии поздравил Украину с Днем независимости и пообещал «сделать всё» для завершения конфликта

14
Президент Белоруссии поздравил Украину с Днем независимости и пообещал «сделать всё» для завершения конфликта

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с официальным поздравлением Украине в честь ее Дня независимости. Глава белорусского государства заявил, что готов сделать все возможное для того, чтобы вооруженный конфликт на Украине прекратился.


Как отметил Лукашенко в своем обращении, более трех десятилетий тому назад Украина получила государственный суверенитет, как и Белоруссия. Обе страны, по словам белорусского лидера, выбрали самостоятельные пути развития.

Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации

- подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что готов сделать все необходимое и «даже больше» для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Как мы видим, Александр Лукашенко продолжает демонстрировать стремление выступить в качестве «миротворца». Хотя Запад и Украина обвиняют Лукашенко в том, что он поддерживает российскую специальную военную операцию, белорусский президент не выступает против Украины открыто и не сомневаясь в ее суверенитете. Вхождение в состав России Крыма, не говоря уже о других новых регионах, Белоруссия официально так и не признала.

Между тем, одной из главных целей Запада в регионе является, в том числе, и свержение Лукашенко и созданной им политической системы. Поэтому белорусскому лидеру вряд ли стоит пытаться демонстрировать нейтралитет по отношению к тем, кто угрожает его собственным и власти, и жизни в том числе.
Использованы фотографии:
Президент Белоруссии / https://president.gov.by/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 10:14
    +9
    Многовекторность в действии. Только это восприниматься как слабость на западе и до добра не доведёт.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:16
      +3
      Многовекторность в действии. Только это восприниматься как слабость на западе
      Кто на Западе или Востоке..., теперь в принцыпе будет воспринимать его любые гарантии серьезно?
  2. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:15
    +6
    Лукашенко порой в своих "опусах"(действиях) Эрдогану фору дает.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:53
      +2
      Изображает из себя мудрого патриарха, наблюдающего за скандалом малых детей в песочнице.

      Пусть почаще смотрит ролики, как закончили Саддам Хусейн, Муамар Каддафи, Милошевич....
      Они все были "независимыми", "многовекторными" и очень хотели дружить с "западом".
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:17
    +1
    Александр Григорьевич стебается с этим поздравлением.И кто теперь скажет что Лукашенко не миротворец? laughing
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:23
    +2
    Замечательные у россии союзники. Таких союзников бочками по рублю, в базарный день продают. request
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:27
      +3
      А может сначала на себя в зеркало посмотрим? Кто по видео связи заявил на саммите БРИКС о желании закончить войну на Украине? Уже ни кто и не вспоминает о первоначальных целях СВО.
  5. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:27
    +6
    Интересно девки пляшут.! Независимость Украины от СССР это хорошо, так почему же не возрадоваться независимости Крыма от Украины?
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:28
    +1
    Многовекторный надеюсь постебался? Но может бешенцев из руины переправляет в ес на хлеба вольные честно стыренные из украины
  7. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 10:29
    0
    Грош цена словам Лукашенко, оказался обычным балаболом, политическая проститутка который пытается усидеться на всех стульях, под его гарантии же руководство Вагнера не стали трогать, он на счёт этого ничего не хочет сказать?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:33
      +1
      Вообще-то руководство Вагнера "тронули" на территории России, а не на территории Беларусь - так что вопрос не по адресу.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:30
    +1
    Мне понравился его стёб- вы у Зеленского спросите почему Путин войска РФ ,после учений в Белоруссии решил выводить в места постоянной дислокации ,через Киев?Высший пилотаж в дипломатии. good wassat
  9. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 10:37
    +2
    Президент Белоруссии поздравил Украину с Днем независимости

    На что Зе-фюрер ответил: "Рыгорыч, ну ты то хоть не подкалывай"
  10. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 10:43
    +2
    Неплохое чувство юмора у батьки)
    ....