Президент Белоруссии поздравил Украину с Днем независимости и пообещал «сделать всё» для завершения конфликта

Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с официальным поздравлением Украине в честь ее Дня независимости. Глава белорусского государства заявил, что готов сделать все возможное для того, чтобы вооруженный конфликт на Украине прекратился.Как отметил Лукашенко в своем обращении, более трех десятилетий тому назад Украина получила государственный суверенитет, как и Белоруссия. Обе страны, по словам белорусского лидера, выбрали самостоятельные пути развития.- подчеркнул Лукашенко.Белорусский лидер отметил, что готов сделать все необходимое и «даже больше» для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Как мы видим, Александр Лукашенко продолжает демонстрировать стремление выступить в качестве «миротворца». Хотя Запад и Украина обвиняют Лукашенко в том, что он поддерживает российскую специальную военную операцию, белорусский президент не выступает против Украины открыто и не сомневаясь в ее суверенитете. Вхождение в состав России Крыма, не говоря уже о других новых регионах, Белоруссия официально так и не признала.Между тем, одной из главных целей Запада в регионе является, в том числе, и свержение Лукашенко и созданной им политической системы. Поэтому белорусскому лидеру вряд ли стоит пытаться демонстрировать нейтралитет по отношению к тем, кто угрожает его собственным и власти, и жизни в том числе.