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Кандидаты в президенты США сомневаются в целесообразности дальнейшего финансирования Киева

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Кандидаты в президенты США сомневаются в целесообразности дальнейшего финансирования Киева

Двое из кандидатов в президенты США Вивек Рамасвами и Рон Десантис высказали сомнения в необходимости продолжать оказывать киевскому режиму дальнейшую финансовую поддержку.


Как говорится в материале, опубликованном в американском издании Politico, Рамасвами назвал оскорбительными для США визиты политиков в Киев вместо того, чтобы поддержать граждан своей страны, пострадавших в результате пожаров на Гавайях.

Ранее Рамасвами заявлял, что в случае победы на выборах, он сделает все, чтобы не пустить Украину в НАТО. Он считает, что при помощи этого шага можно вынудить Россию прекратить военное сотрудничество с КНР, вывести ядерное оружие из Калининграда и полностью отказаться от своего военного присутствия в Западном полушарии.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис в свою очередь заявил, что в случае своей победы на президентских выборах, он намерен прекратить оказание поддержки Украине, если правительства стран Европы не активизируют свое участие в финансировании Киева.

В ходе дебатов с участием кандидатов в президенты США поддержали продолжение финансирования киевского режима такие политики как Пенс, Кристи и бывший представитель этой страны в ООН Ники Хейли.

Не участвовавший в дебатах фаворит президентской гонки экс-президент США Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что эскалация украинского кризиса может привести к началу Третьей мировой войны.
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12 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:53
    +5
    Опять эта никчемная, заезженная пластинка про плохих и хороших кандидатов в президенты США.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:00
      -2
      Увы, никуда нам не деться от новостей выборов в США.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 11:05
        +1
        Так опять пока выборы готовы обещать все что угодно. Это телешоу не более, вектор этой машины так просто не изменится.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:07
        -1
        Увы, никуда нам не деться от новостей выборов в США.
        Российйские медиа создают искуственный, неоправданный ожиатаж вокруг шоу под названием "выборы в США". Лучше обсуждать что там у них, чем у нас. Нам в сухом остатке в обще до лампочки на результаты их выборов, кто бы не пришел будет исходить из национальных интересов США.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:56
    0
    Вангую, в США победит тот кандидат, кто пообещал бы открыть уголовное дело против семейки Байденов,в случае избрания его Президентом США.
  3. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 10:57
    +4
    Есть традиция, пока ты кандидат ты обсираешь действующего президента, но как только ты президент то ты повторяешь все тоже самое, и даже ещё круче. Потому что так заведено.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:11
      +1
      Цитата: Tenebrosi
      то ты повторяешь все тоже самое, и даже ещё круче

      потому что презик в сша по сути говорящая голова, как выяснилось там им может быть даже маразматик
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:05
    -1
    Сомневаются они! Эти сомнения, у них очень быстро выбьют . Да и лукавят эти кандидаты. Русофобия- один из краеугольных камней национальной политики штатов и запада в целом. Так, что не верим.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:06
    -1
    Ремасвами Рама с нами
    Рама Рама Харе Харе,
    Харе Кришна Харе Кришна,
    Рама с нами Харе Харе.
  6. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 11:09
    0
    Кандидаты в президенты США сомневаются в дальнейшем финансировании Киева" Ага. fool он мечтами богатеет.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:10
    0
    какая разница кто будет президентом в СШП все одно там правят кланы, даже если как сейчас президент в маразме это все одно, они в принципе манекен могут посадить и просто возить его с места на место
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +1
    Вивек Рамасвами и Рон Десантис высказали сомнения в необходимости продолжать оказывать киевскому режиму дальнейшую финансовую поддержку.
    Допустим кто-то из этих двух победил на выборах. Угадайте с одного раза прекратится ли военная помощь Киеву?