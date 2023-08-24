Двое из кандидатов в президенты США Вивек Рамасвами и Рон Десантис высказали сомнения в необходимости продолжать оказывать киевскому режиму дальнейшую финансовую поддержку.
Как говорится в материале, опубликованном в американском издании Politico, Рамасвами назвал оскорбительными для США визиты политиков в Киев вместо того, чтобы поддержать граждан своей страны, пострадавших в результате пожаров на Гавайях.
Ранее Рамасвами заявлял, что в случае победы на выборах, он сделает все, чтобы не пустить Украину в НАТО. Он считает, что при помощи этого шага можно вынудить Россию прекратить военное сотрудничество с КНР, вывести ядерное оружие из Калининграда и полностью отказаться от своего военного присутствия в Западном полушарии.
Губернатор штата Флорида Рон Десантис в свою очередь заявил, что в случае своей победы на президентских выборах, он намерен прекратить оказание поддержки Украине, если правительства стран Европы не активизируют свое участие в финансировании Киева.
В ходе дебатов с участием кандидатов в президенты США поддержали продолжение финансирования киевского режима такие политики как Пенс, Кристи и бывший представитель этой страны в ООН Ники Хейли.
Не участвовавший в дебатах фаворит президентской гонки экс-президент США Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что эскалация украинского кризиса может привести к началу Третьей мировой войны.