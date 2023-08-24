Военное обозрение
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«Ни один российский корабль не сможет пройти»: в польской прессе заявляют о якобы ракетном контроле над Балтикой

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«Ни один российский корабль не сможет пройти»: в польской прессе заявляют о якобы ракетном контроле над Балтикой

Россия провела в августе военно-морские маневры Балтийского флота «Океанский щит-2023» под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В них приняли участие более 30 кораблей и катеров, 20 вспомогательных судов, 30 самолетов морской авиации и ВКС и около 6 тысяч военнослужащих.


Эти учения никакого военного значения не имели, так как особо хвастаться было нечем

- говорится в польском издании Defence24.

Как считает автор, чтобы «унизить русских» достаточно было временно развернуть несколько береговых ракетных установок NDR на Вислинской [Балтийской] косе, в Хеле и в Литве.

Русские прекрасно понимают, что ни один их надводный корабль не сможет пройти в пределах досягаемости размещенных на польском берегу противокорабельных ракет NSM

- заявляет автор.

С его слов, российские корабельные зенитные и противоракетные системы неэффективны против новейших западных ПКР. Поэтому для демонстрации «бессилия» Балтийского флота достаточно было показать общественности полный контроль польских ПКР над Балтикой.

Однако вместо этого президент Анджей Дуда поехал в Центр морских операций в Гдыне, где побывал на устаревших фрегатах типа Oliver Hazard Perry, «не имеющих возможности действовать во время войны из-за отсутствия системы ПВО».

В итоге бессмысленные маневры теряющего значение Балтийского флота стали темой дня в польской прессе

- делает вывод автор.

Использованы фотографии:
Raytheon
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21 комментарий
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 10:18
    +4
    ну ну
    если Медведев снова станет верховным, то Польша станет буферной радиоактивной зоной отчуждения на 100 лет
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:24
      +5
      Если Медведев снова станет верховным, то ...коньяк подорожает. laughing
      И это будет единственным изменением.
      Удивительно, что кто-то еще относится к этому персонажу всерьез...
      1. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:34
        +3
        если Медведев будучи будущим президентом РФ при помощи ядерного оружия
        раскатает Польшу, Трибалтов, Румынию и Японию
        создав буферную зону - то я только "ЗА" как и 80% граждан РФ (!!!)

        1. Ulan.1812
          Ulan.1812 Сегодня, 10:54
          -1
          Цитата: Romario_Argo
          если Медведев будучи будущим президентом РФ при помощи ядерного оружия
          раскатает Польшу, Трибалтов, Румынию и Японию
          создав буферную зону - то я только "ЗА" как и 80% граждан РФ (!!!)

          Я тоже за. Но он этого не сделает.
          Да перспективы стать Медведеву президентом весьма призрачны.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:20
    +4
    Русские прекрасно понимают, что ни один их надводный корабль не сможет пройти в пределах досягаемости размещенных на польском берегу противокорабельных ракет NSM

    ни один польский корабль, не сможет выйти из ВМБ и портов Польши (из портов бывшей Германии).
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:41
      0
      Достаточно только в Калининградскую область поставить БРК Бастион с ПКР Циркон,у которых дальность поражения 1500 км.Хотя вполне хватит и БРК Бастион с ПКР Оникс-М ,чтобы перекрыть всю Балтику.

      МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса разработали и изготовили в "железе" мобильную пусковую установку берегового ракетного комплекса (БРК) с новейшей гиперзвуковой ракетой "Циркон". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.


      "Прототип мобильной пусковой установки берегового ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой "Циркон" уже создан. Как и в случае с БРК "Бастион", пусковая установка будет нести две ракеты", - сказал он.

      https://tass.ru/armiya-i-opk/16245291
  3. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 10:20
    -3
    это все равно, что написать, - у нас 10 комплексов Пэтриот, теперь небо закрыто и ни один самолет не пролетит......сначала перепашут РБУдаром все пво и брк, можно и тактическим ЯО....потом летят, идут, едут.....это вам не окраина, где так делать нельзя.....вопрос - а почему нельзя??
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: Тикси-3
      потом летят, идут, едут.....это вам не окраина, где так делать нельзя.....вопрос - а почему нельзя??

      Договорняк с США такой (это СВО но не война).
      1. Тикси-3
        Тикси-3 Сегодня, 10:26
        +1
        Цитата: carpenter
        Договорняк с США такой (это СВО но не война)

        я не уверен
      2. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 10:59
        0
        Договорняк или нет но закупки урана у России штаты нарастили вдвое! Бизнес?
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:22
    +5
    . чтобы «унизить русских» достаточно было временно развернуть несколько береговых ракетных установок NDR на Вислинской [Балтийской] косе, в Хеле и в Литве.

    Один пуск Искандера с ядерной БЧ и все войско польское захлебнется соплями и наложит в штаны, вместе с автором заметки.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:27
    +2
    Как считает автор, чтобы «унизить русских» достаточно было временно развернуть несколько береговых ракетных установок NDR на Вислинской [Балтийской] косе, в Хеле и в Литве.
    А энтот ахтор laughing не посчитал, сколько времени будут живыми стоять эти "установки"?
  6. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:28
    +3
    Ничего такого оригинального они не сказали. Что Балтика, что Чёрное море, это лужи для флотских и что наши ПКР их простреливают у нас тоже говорилось.
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 10:34
    -1
    «Ни один российский корабль не сможет пройти»: в польской прессе заявляют о якобы ракетном контроле над Балтикой

    Какие громкие слова! fellow laughing
    Политикам пшекии явно жить расхотелось, коль так вопят об атаке России!
    Корабли и суда России как ходили по Балтике, так и будут ходить. Вы можете только беситься от бессилия и галстуки с коврами жрать! laughing
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:38
    -1
    «Ни один российский корабль не сможет пройти»: в польской прессе заявляют о якобы ракетном контроле над Балтикой
    . Не проверишь, не узнаешь.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:41
    +2
    бессмысленные маневры теряющего значение Балтийского флота стали темой дня в польской прессе
    Погубит Польшу в очередной раз ее высокомерие, непомерные амбиции и хвастовство. Чего им и пожелаем.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:49
    +2
    Эх, гонор- гонор! Мало кто может сравниться в этом с пшеками. Разве, что бандеровцы. Но, только до той поры, когда нам не будет запрещено воевать в полную силу. Я, так думаю.
  11. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 10:52
    +1
    а что если у их границ поставить мощные динамики и крутить несколько раз в сутки полонез Огинского... Чтобы Бздашики Заподловские знали своё историческое мисто... молча жрали обважаники и бигос и не хорохолились!
  12. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 10:58
    0
    Эти учения никакого военного значения не имели, так как особо хвастаться было нечем
    - говорится в польском издании Defence24.

    т.е. это мнение одного из информационных ресурсов которых с развитием интернета стало великое множество. Зачем тащить частное мнение одного из них на страницы ВО?
    Defence24 — существующее с 2012 года интернет-издание, посвященное военному делу и вопросам безопасности в польском и глобальном масштабе. Сайт ежедневно публикует материалы постоянных авторов, приглашенных аналитиков и обозревателей на тему разворачивающихся в мире вооруженных конфликтов и геополитических проблем в разных регионах мира, уделяя особенное внимание новостям о новинках военного дела и оборонной промышленности. Отдельный раздел сайта, energetyka.defence24.pl, посвящен энергетической проблематике.
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  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:58
    0
    Очень интересно. Они что топить наши корабли будут?
    А то что это объявление войны и немедленно последствует ответный удар, они не думают?
    С чего они уверены, что окажутся безнаказанными?
    Ну журналюги и есть журналюги, особенно польские мечтатели о Польше от можа до можа.
  14. alex-pmr
    alex-pmr Сегодня, 11:09
    0
    Как только батареи ПКР будут развернуты на берегу и будут угрожать нашему флоту, они для начала попадут под удар нашей авиации или Искандеров, а возможно и Кинжалов. На каждое действие, есть противодействие. Данные заявления Польши рассчитаны на простого обывателя, не имеющих представлений о военной науке