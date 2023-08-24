«Ни один российский корабль не сможет пройти»: в польской прессе заявляют о якобы ракетном контроле над Балтикой

Россия провела в августе военно-морские маневры Балтийского флота «Океанский щит-2023» под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В них приняли участие более 30 кораблей и катеров, 20 вспомогательных судов, 30 самолетов морской авиации и ВКС и около 6 тысяч военнослужащих.
Эти учения никакого военного значения не имели, так как особо хвастаться было нечем
- говорится в польском издании Defence24.
Как считает автор, чтобы «унизить русских» достаточно было временно развернуть несколько береговых ракетных установок NDR на Вислинской [Балтийской] косе, в Хеле и в Литве.
Русские прекрасно понимают, что ни один их надводный корабль не сможет пройти в пределах досягаемости размещенных на польском берегу противокорабельных ракет NSM
- заявляет автор.
С его слов, российские корабельные зенитные и противоракетные системы неэффективны против новейших западных ПКР. Поэтому для демонстрации «бессилия» Балтийского флота достаточно было показать общественности полный контроль польских ПКР над Балтикой.
Однако вместо этого президент Анджей Дуда поехал в Центр морских операций в Гдыне, где побывал на устаревших фрегатах типа Oliver Hazard Perry, «не имеющих возможности действовать во время войны из-за отсутствия системы ПВО».
В итоге бессмысленные маневры теряющего значение Балтийского флота стали темой дня в польской прессе
- делает вывод автор.