«Ни один российский корабль не сможет пройти»: в польской прессе заявляют о якобы ракетном контроле над Балтикой

Эти учения никакого военного значения не имели, так как особо хвастаться было нечем

Русские прекрасно понимают, что ни один их надводный корабль не сможет пройти в пределах досягаемости размещенных на польском берегу противокорабельных ракет NSM

В итоге бессмысленные маневры теряющего значение Балтийского флота стали темой дня в польской прессе