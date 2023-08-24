Военкоры: Российские войска отразили попытки ВСУ продвинуться к Старомлыновке на Угледарском участке фронта

По состоянию на утро 24 августа российские войска продолжали ожесточенные бои на Запорожском, Южно-Донецком и других направлениях. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.На Запорожском направлении информация о продвижении украинских формирований в Работино и к Новопрокоповке, к сожалению, подтверждается. Об этом, к примеру, пишет WarGonzo. Сейчас ВСУ контролируют значительную часть Работино.В районе сел Приютное и Старомлыновка украинским формированиям продвинуться не удается. Здесь ВС РФ уверенно отражают натиск противника, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы. В ответ ВС РФ обстреливают украинские формирования в Урожайном, Золотой Ниве, Пречистовке и самом Угледаре.На Донецком направлении российские войска продолжают штурмовать украинские укрепления в Марьинке и атаковать позиции ВСУ к югу от Авдеевки, но продвижений пока нет. Кроме того, артиллерия ВС РФ обстреливает украинские формирования, находящиеся в Красногоровке, Антоновке, Победе и ряде других населенных пунктов.Ситуация на Артемовском направлении характеризуется незначительным продвижением ВСУ в районе Клещеевки. Российские войска в ответ наносят удары по украинским силам, сосредоточенным в Богдановке, Ивановском, Орехово-Васильевке, Миньковке и ряде других населенных пунктов. Но и украинская артиллерия бьет по российским позициям в Артемовске и Курдюмовке.