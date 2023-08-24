Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры: Российские войска отразили попытки ВСУ продвинуться к Старомлыновке на Угледарском участке фронта

1
Военкоры: Российские войска отразили попытки ВСУ продвинуться к Старомлыновке на Угледарском участке фронта

По состоянию на утро 24 августа российские войска продолжали ожесточенные бои на Запорожском, Южно-Донецком и других направлениях. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.


На Запорожском направлении информация о продвижении украинских формирований в Работино и к Новопрокоповке, к сожалению, подтверждается. Об этом, к примеру, пишет WarGonzo. Сейчас ВСУ контролируют значительную часть Работино.

В районе сел Приютное и Старомлыновка украинским формированиям продвинуться не удается. Здесь ВС РФ уверенно отражают натиск противника, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы. В ответ ВС РФ обстреливают украинские формирования в Урожайном, Золотой Ниве, Пречистовке и самом Угледаре.


На Донецком направлении российские войска продолжают штурмовать украинские укрепления в Марьинке и атаковать позиции ВСУ к югу от Авдеевки, но продвижений пока нет. Кроме того, артиллерия ВС РФ обстреливает украинские формирования, находящиеся в Красногоровке, Антоновке, Победе и ряде других населенных пунктов.

Ситуация на Артемовском направлении характеризуется незначительным продвижением ВСУ в районе Клещеевки. Российские войска в ответ наносят удары по украинским силам, сосредоточенным в Богдановке, Ивановском, Орехово-Васильевке, Миньковке и ряде других населенных пунктов. Но и украинская артиллерия бьет по российским позициям в Артемовске и Курдюмовке.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:29
    +1
    Два майора.
    На Запорожском фронте в Работино идут тяжелые бои. Враг применяет РСЗО HIMARS и высокоточные артиллерийские системы, бросает в бой бронетехнику. В тыл противнику наносятся удары ракетным вооружением.


    Украинский тг-канал Deep State занимающийся разведкой по открытым источникам и составлением карт, утверждает, что ВСУ получили полный контроль над Работино.



    «Флаг был поднят в южной части, что свидетельствует о его освобождении. Село переходит в синюю зону», – утверждает паблик.
    Авторы утверждают, что «продолжается вытеснение вражеских сил в сторону Вербового и Новопрокопки».

    «Наконец Работино освобождено. Бои за село и окрестности продолжались 2,5 месяца. Они стоили нам больших человеческих ресурсов и техники. Мы продолжаем терять лучших из лучших ребят, поэтому цена продвижения как до Мелитополя, как до Бердянска, как и возле Бахмута – немалая. Чтобы идти дальше, нужно быстро провести работу над ошибками», – добавляет Deep State.

    Иначе описывает ситуацию в своей утренней сводке тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

    «На Времьевском участке российские войска удерживают позиции в районе Урожайного, отразив очередной накат противника. На Ореховском участке в Работино идут тяжелые бои в центре населенного пункта — ВСУ применяют реактивную артиллерию и кассетные боеприпасы, пытаясь закрепиться на северных окраинах разрушенного села», – пишет паблик Звинучука.
    А вот тг-канал WarGonzo военкора Семена Пегова утверждает, что ВСУ достигли успехов на этом участке.

    «На Запорожском направлении после массированных артобстрелов ВСУ установили контроль над большей частью села Работино и продвинулись в районе Новопрокоповки», – пишет канал Пегова.