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Французский обозреватель назвал главной целью США «уничтожение Европы», так как Россия и Китай Америке «не по зубам»

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Французский обозреватель назвал главной целью США «уничтожение Европы», так как Россия и Китай Америке «не по зубам»

Соединенные Штаты пытаются уничтожить Европу как самостоятельного политического и экономического игрока. Об этом заявил французский обозреватель Тьерри Мейсан, характеризуя текущую политическую ситуацию в мире.


По утверждению Мейсана, США уже ведут войну против европейских стран, так как знают, что Россия и Китай им «не по зубам». Но Вашингтон хочет доминировать над Европой, и продолжает атаковать европейские страны под ложным флагом.

Украинский вооруженный конфликт используется Соединенными Штатами для введения экономических санкций, невзирая на то, что ООН эти санкции не вводит и не поддерживает. Односторонние санкции со стороны США не являются легитимными, отмечает французский журналист.

Тьерри Мейсан назвал русских тоже европейцами, и отметил, что США убедили страны Евросоюза ввести санкции против «самих себя». Например, Германия прекратила импортировать российский газ, что катастрофическим образом сказывается на экономике этой страны.

Через несколько месяцев в Германии не будет электричества. Она станет страной третьего мира. А если рухнет Германия, она потянет за собой и весь Евросоюз

- делает вывод французский обозреватель.

Отметим, что в Европе многие аналитики демонстрируют недовольство антироссийскими санкциями, отмечая их явную пагубность не столько для российской, сколько для европейской экономики. Более всего от санкций против России страдает как раз Германия, считавшаяся «флагманом» экономики Евросоюза.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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14 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:26
    -4
    Через несколько месяцев в Германии не будет электричества. Она станет страной третьего мира

    Похоже "эксперт" употребляет запрещённые вещества, но это его дело. Зачем такую желтизну публиковать на уважаемом ресурсе?
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 10:32
      +5
      не знаю,будет или не будет электричества в Германии но то что США ведут войну против Европы это точно.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:39
        +1
        Цитата: oldzek
        не знаю,будет или не будет электричества в Германии но то что США ведут войну против Европы это точно.


        Ну хоть какая то польза от США.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 11:11
          0
          Похоже этот хранцузский оборзеватель начал о чем-то догадываться. fool
          Полезные idiots. laughing good
          Главное блюдо украинского конфликта - толерастная Европка.
    2. Zug
      Zug Сегодня, 11:12
      0
      Конечно,будет у них и газ и нефть.Только вот по каким ценам и чей газ-вот тут собака порылась.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:29
    +5
    Французский обозреватель назвал главной целью США «уничтожение Европы», так как Россия и Китай Америке «не по зубам»
    Ни добавить, ни убавить. good
    1. Zug
      Zug Сегодня, 11:13
      0
      Сейчас США добивает нашу экономику,они подождут заодно и европу "разденут" до трусов.Вытянув из них даже вооружение позже предложив им новое,свое и по другим ценам.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:31
    -4
    главной целью США «уничтожение Европы»

    Уничтожение Европы и России это цель, сопутствующая действительно главной цели - уничтожению Китая.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 10:35
    +6


    Американцы "обеспечивают" защиту и "питание" стаду,а стадо забыло про истинные потребности "пастуха"......
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:35
    0
    Французский обозреватель назвал главной целью США «уничтожение Европы», так как Россия и Китай Америке «не по зубам»
    Всё просто, понятно... полосатикам надо решить свои проблемы, а за счёт кого... кого смогут достать и ободрать так, как им надо.
    Может кто то в результате такого обдирания и грохнутся, но это, ведь, нюансы, не более того.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:37
    +2
    обозреватель Тьерри Мейсан: Соединенные Штаты пытаются уничтожить Европу как самостоятельного политического и экономического игрока.
    Ну наконец начало доходить для чего американцам война на Украине, требование к Европе оказывать активную помощь в ней Киеву и драконовские санкции вроде против России, но оказывается и против экономики ЕС тоже. Про электричество в Германии говорит со знанием дела, т.к. немцы активно закупают его во Франции.
  7. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:38
    0
    Зачем Америке уничтожать Европу? Да не зачем. Она как хороший пастух дала стаду нарастить шерсть сейчас обстрижет. Россия это политический противник, тут понятно. Ну а Китай, на взгляд США разбогател и теперь начал показывать свою независимость. США готовит почву для публичной порки Китая. Что будет покажет будущее.
  8. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 10:39
    -2
    Цитата: Владимир80
    Через несколько месяцев в Германии не будет электричества. Она станет страной третьего мира

    Похоже "эксперт" употребляет запрещённые вещества, но это его дело. Зачем такую желтизну публиковать на уважаемом ресурсе?

    Этот ресурс давно уже неуважаемый. Жёлтое обозрение. ЖО. Комменты порой намного интереснее и фундаментальнее, чем статьишки журналюшек, являющимися рупором примитивной пропаганды.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:42
    0
    Ах вот оно что Михалыч? Только Польша не присягнула радужному флагу,о чем-то догадывается наверно и вооружается как ни кто в Европе.Нюх у них хороший.