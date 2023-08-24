Через несколько месяцев в Германии не будет электричества. Она станет страной третьего мира. А если рухнет Германия, она потянет за собой и весь Евросоюз

Соединенные Штаты пытаются уничтожить Европу как самостоятельного политического и экономического игрока. Об этом заявил французский обозреватель Тьерри Мейсан, характеризуя текущую политическую ситуацию в мире.По утверждению Мейсана, США уже ведут войну против европейских стран, так как знают, что Россия и Китай им «не по зубам». Но Вашингтон хочет доминировать над Европой, и продолжает атаковать европейские страны под ложным флагом.Украинский вооруженный конфликт используется Соединенными Штатами для введения экономических санкций, невзирая на то, что ООН эти санкции не вводит и не поддерживает. Односторонние санкции со стороны США не являются легитимными, отмечает французский журналист.Тьерри Мейсан назвал русских тоже европейцами, и отметил, что США убедили страны Евросоюза ввести санкции против «самих себя». Например, Германия прекратила импортировать российский газ, что катастрофическим образом сказывается на экономике этой страны.- делает вывод французский обозреватель.Отметим, что в Европе многие аналитики демонстрируют недовольство антироссийскими санкциями, отмечая их явную пагубность не столько для российской, сколько для европейской экономики. Более всего от санкций против России страдает как раз Германия, считавшаяся «флагманом» экономики Евросоюза.