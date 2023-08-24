Пункты управления террористов в Сирии попали под удар ВКС РФ

ВКС России нанесли удары по пунктам управления «Джебхат ан-Нусры»* (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в населённом пункте Батента в Сирии, что в 9 км северо-западнее города Идлиб. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить. Как уточнил представитель Военно-космических сил нашей страны, было уничтожено до 25 боевиков, взявших на себя ответственность за атаки на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики (САР), а также гражданскую инфраструктуру в этой стране.Более того, отметил Кулить, за минувшие сутки было выявлено 12 нарушений Протоколов деконфликтации со стороны «международной антитеррористической коалиции» во главе с США в связи с несогласованными полётами БЛА. Таким образом, коалиция продолжают создавать опасные ситуации в сирийском небе, нарушая при этом воздушное пространство этой страны.Так, по данным Минобороны, 15 нарушений со стороны так называемой коалиции были зафиксированы в районе военной базы США Эт-Танф. В этой воздушной операции были задействованы F-35 и F-16, французские истребители Rafale и несколько многоцелевых разведывательно-ударных БПЛА MQ-1C американского производства.В то же время, подчеркнул замруководителя вышеупомянутого центра, российская сторона призвала главарей незаконных вооружённых формирований воздержаться от провокаций, двигаясь при этом по пути мирного урегулирования конфликта.В течение последних 24 часов был зафиксирован и один обстрел позиций правительственных войск Башара Асада в зоне деэскалации в Идлибе со стороны террористической группировки «Исламская партия Туркестана»* (террористическвя группировка, запрещена в РФ). В итоге 4 военнослужащих Сирии были ранены.