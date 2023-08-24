Пункты управления террористов в Сирии попали под удар ВКС РФ

ВКС России нанесли удары по пунктам управления «Джебхат ан-Нусры»* (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в населённом пункте Батента в Сирии, что в 9 км северо-западнее города Идлиб. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить. Как уточнил представитель Военно-космических сил нашей страны, было уничтожено до 25 боевиков, взявших на себя ответственность за атаки на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики (САР), а также гражданскую инфраструктуру в этой стране.
Более того, отметил Кулить, за минувшие сутки было выявлено 12 нарушений Протоколов деконфликтации со стороны «международной антитеррористической коалиции» во главе с США в связи с несогласованными полётами БЛА. Таким образом, коалиция продолжают создавать опасные ситуации в сирийском небе, нарушая при этом воздушное пространство этой страны.
Так, по данным Минобороны, 15 нарушений со стороны так называемой коалиции были зафиксированы в районе военной базы США Эт-Танф. В этой воздушной операции были задействованы F-35 и F-16, французские истребители Rafale и несколько многоцелевых разведывательно-ударных БПЛА MQ-1C американского производства.
В то же время, подчеркнул замруководителя вышеупомянутого центра, российская сторона призвала главарей незаконных вооружённых формирований воздержаться от провокаций, двигаясь при этом по пути мирного урегулирования конфликта.
В течение последних 24 часов был зафиксирован и один обстрел позиций правительственных войск Башара Асада в зоне деэскалации в Идлибе со стороны террористической группировки «Исламская партия Туркестана»* (террористическвя группировка, запрещена в РФ). В итоге 4 военнослужащих Сирии были ранены.