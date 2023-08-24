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Стоимость ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» превысила 200 млрд рублей

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Стоимость ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» превысила 200 млрд рублей

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» был построен ещё в Советском Союзе в 1980-е годы. Крейсер относится к Северному флоту российских ВМФ.


В 1999 году боевой корабль было решено отправить на ремонт и модернизацию. Однако эти работы были начаты лишь спустя четыре года. С тех пор вот уже двадцать лет тянется ремонт «Адмирала Нахимова».

Крейсером занимается производственное объединение «Севмаш», находящееся в городе Северодвинск. Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источник близкий к ВМФ России, ремонт и модернизация «Адмирала Нахимова» обошлись уже в гигантскую сумму, превысившую 200 миллиардов рублей.

При этом отмечается, что эта сумма в два раза превышает ту, что изначально планировалось затратить на крейсер.

По словам источника агентства, всё дело в значительном росте цен как на услуги специалистов, так и на соответствующие материалы, необходимые для оснащения корабля. Кроме того, требования ВМФ к функционалу крейсера часто менялись.

На прошлой неделе сообщалось, что обновлённый крейсер «Адмирал Нахимов» будет готов к испытаниям в мае следующего года.

Одним из итогов модернизации крейсера станет его оснащение гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и другим высокоточным оружием большой дальности.
Использованы фотографии:
Википедия/USN
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34 комментария
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 13:54
    +4
    Сколько стоит фрегат 22350М? Может выгоднее новые корабли строить?
    1. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 13:55
      -5
      Эротическое кино "глубокая глотка"
      1. ААК
        ААК Сегодня, 14:05
        0
        дааааааа.... за 2 лярда гринбэков можно построить второй "Кузнецов" или 8-9 "Горшковых"... и это "Нахимов" ещё год в достройке будет... недаром Гарант ОСК Костину передал, я полагаю за этот год ремонт подскочит еще на 100+ лямов бакинских...
    2. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 14:16
      -6
      Да хрен с кораблями, толку от них на СВО то.
      Надо было те деньги на СВО направить.
      Мы и так "с больной кукушечкой" участие в экзистенциальной(просрем, 90е покажутся раем) войне принимаем, так еще и прожекты сомнительные делаем.
    3. NKT
      NKT Сегодня, 14:19
      +1
      Где-то была инфа:

      22800 - 90 млн.$
      21631 - 140 млн.$
      20380 - 250 млн.$
      20386 - 400 млн.$
      11356 - 200 млн.$
      22350 - 450 млн.$
      22350М - 650 млн.$
    4. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:11
      0
      Читаешь и понимаешь, в какой клоаке (если по цензуре) мы варимся. И что самое главное, нет даже намека на проблески в этой мгле.
  2. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 13:54
    +5
    "Стоимость ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» превысила 200 млрд рублей" - "Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока ничего и не начинали"
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:55
    +5
    ремонт и модернизация «Адмирала Нахимова» обошлись уже в гигантскую сумму, превысившую 200 миллиардов рублей.

    За такие деньги, можно построить два новых крейсера, за те же 20 лет.
    1. Комментарий был удален.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:22
      +2
      carpenter (Dimon) В том то и дело,что за двадцать лет крейсера разучились строить...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:55
    0
    Если посчитать украденные и "нецелевые "средства только за последние пять лет расходы на модернизацию будут долей процента от тех сумм!Так что нужно Петра Первого также модернизировать!
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 14:18
      -3
      А зачем?
      У нас с флотом никогда не было хорошо.
      А флот очень дорогой.
  5. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 13:56
    +17
    Заглавие неправильное, ибо на ремонте крейсера «Адмирал Нахимов» "освоили" 200 млрд рублей, сколько ушло на ремонт пока неизвестно.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:01
      +6
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Заглавие неправильное, ибо на ремонте крейсера «Адмирал Нахимов» "освоили" 200 млрд рублей, сколько ушло на ремонт пока неизвестно.

      Забыли флотское крылатое выражение - "Ремонт закончить нельзя, его можно только прекратить."
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 14:45
      0
      Ну например, в Крымскую войну 1853-56, откат интенданта с военного заказа составлял 8 процентов.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:59
    0
    Ну надо так надо, чего такого то?!
    Два лярда бакинских, кто считал то?!
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:06
      -1
      такого то, кто считает, что дорого, пусть переведёт в бакинские - 200 000$

      Вообще то 2млрд, правда я математику в советской школе изучал, может сейчас по другому...
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:36
      0
      Цитата: 75Сергей
      Два лярда бакинских, кто считал то?!

      Бухгалтер.... fellow
  7. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 14:00
    0
    Всем распилам распил. Еще немного и Минобороны Роскосмос переплюнет.
  8. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 14:02
    +3
    Скажу так: ремонт и модернизация могут обойтись в значительную сумму. Могут. Но тут встает встречный вопрос: сроки должны быть согласованы, и любое изменение сроков, их сдвиг в бОльшую сторону, - должно сокращать стоимость работ. Сроки были утверждены обеими сторонами? Не вопрос. Каждый день просрочки обойдется исполнителям в 1% общей стоимости. МО изменило требования? Тоже не вопрос. Сроки жестко закрепляются в измененном виде. Заказчик не рассчитался полностью в установленный срок? Неустойка должна быть указана в договоре.
    Что не так? (Это для минусаторов). Все, абсолютно все ситуации должны быть прописаны в договоре.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:21
      +3
      Минусовать не буду. Просто скажу, что так это не работает.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 14:09
    0
    ремонт и модернизация «Адмирала Нахимова» обошлись уже в гигантскую сумму, превысившую 200 миллиардов рублей.


    Хорошо бы еще узнать, а каких рублей?
    Нынешних (по 94 за доллар) или рублей 2014 года, времени фактического начала ремонта (когда за доллар давали 38)?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:38
      +3
      Ишь ты чего вспомнил... А я вот доллары и по шесть тысяч покупал.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 15:01
        0
        Цитата: мордвин 3
        Ишь ты чего вспомнил... А я вот доллары и по шесть тысяч покупал.

        Это тогда, когда зарплату с шестью нулями получали, что ли?
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:10
    0
    Как бы изначально неправильно считали- а кто их считает бюджетные деньги?Расчёт переоборудования " Нахимова" вполне возможно делали специалисты ни разу на борт " Нахимова" не поднимавшиеся.Вольница заканчивается.Надеюсь ВТБ займётся не оптимизацией производства,а оптимизацией высшего руководящего звена.Головной проект всегда идёт трудно,но не до такой же степени.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:49
      0
      Надеюсь ВТБ займётся не оптимизацией производства,а оптимизацией высшего руководящего звена.

      Вы в это верите? Когда у нас банкиры что то достойное выпускали? С точки зрения банка, все непрофильные активы продать, деньги положить под процент или вложить в валюту...
  11. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 14:13
    +1
    А не проще ли купить 800(или 200 но бронированых) КАМАЗов и пускать с них?
    Так то и дешевле, и проще, и даже безопаснее(корабль поразить легце, он на виду и посреди моря(не спрячется), а ты найди кучу КАМАЗов в рельефе, да набери ракет на поражение их.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:23
      +5
      На это не пойдут. На такой схеме много не украсть.
  12. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 14:14
    +3
    Вечный бизнес. Мечта любого подрядчика. Повезло предприятию.
  13. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:28
    +1
    Все сроки вправо! Все бюджеты в гору! Видимо такой национальный девиз у нас))))
    Что Луна 25, что Нахимов , что Кузнецов , что Арматы , что Су57 . Да и любая стройка , мост . И не смейте минусить меня! Правда и только правда. А то написал было про снаряд большой дальности , что немцы умеют работать , так закидали минусами
  14. spirit
    spirit Сегодня, 14:39
    0
    всё дело в значительном росте цен как на услуги специалистов,

    Каких?работяг?)))Что то мне кажется там всего пару специалистов, и рост вырос на их будущую недвижку в солнечной Испании или Франции.
  15. ric
    ric Сегодня, 14:44
    +1
    А если посчитать лучше ?
    Сколько Адмиралов дач и вил на Канарах построили , такую корову надо ещё поискать, Нахимов не будет сдан не в 24 ни в 30 году , перед испытаниями случится пожар , виновен будет пьяный матрос и денежки за ремонт будет неукого спросить.
  16. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:44
    +1
    Если эта сумма достигла за двадцать лет, то с учётом инфляции это ещё дёшево.
    Ремонт в течении 20 лет говорит о том что он шёл через пень колоду. Никто не следил за графиком ремонта и финансами. То что ремонтировали 20 лет назад надо делать по новой или заменять на современное. Электронику 100% точно. soldier
  17. Krilion
    Krilion Сегодня, 14:53
    +1
    за такие "ремонты" нужно ставить к стенке.. это диверсия и вредительство на самом деле...
  18. Тестов
    Тестов Сегодня, 15:04
    +1
    Уважаемый камрады по сайту! Эмоций в комментариях много, но, пожалуйста, вспомните, что построен был "Нахимов" на "Балтийском заводе", который на 80-90 % принадлежал Сергею Пугачёву в конце 90-ых. Помните такого фактического владельца ещё и "Северной верфи", и ЦКБ "Айсберг" в начале 2000-ых? И стоял корабль у причала Севмаша 4 года, с 1999 года,практически без движения. Почему? А, пожалуйста, вспомните, на Кавказ тогда сколько военнослужащих и сотрудников разных силовых ведомств "загорать" ездили? И Пугачёв не хотел ремонтом крейсера заниматься, строительством жилья в СПб он тогда занимался. И МО РФ не могло определиться долго "чяво и скока" надо с кораблём сделать. Как не смешно звучит, но "Википедия" описывает ремонт "Нахимова" почти правдиво. Даже про операцию завода крейсера в наливной бассейн Севмаша и установку его на ровный киль не врёт. Про меняющиеся во время ремонта хотелки МО РФ, правда, внимание не акцентирует, ну, про это все, кто хоть чуть-чуть знает про ВМФ СССР и ВМФ РФ знают и без "Вики", так же, как про финансирование гособоронзаказа любимым МинФином и про руководство ОСК РФ многие годы специалистом по тракторам и автомобилям...Поглядим, кто будет теперь руководить ОСК и когда научится ОСК сдавать в срок, хотя БЫ, серийные МРК пр. 22800...