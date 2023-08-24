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Глава Военного комитета Евросоюза призвал не надеяться на прорыв ВСУ российской обороны

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Глава Военного комитета Евросоюза призвал не надеяться на прорыв ВСУ российской обороны

Председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер выразил сомнения в способности украинской армии вернуть утраченные Киевом территории, а также призвал снизить ожидания, касающиеся вероятности прорыва российских линий обороны.


В интервью немецкому изданию Welt Бригер заявил, что не ясно, удастся ли украинским властям восстановить территориальную целостность при помощи имеющихся у них средств.

Глава военного ведомства Евросоюза напомнил, что продолжающееся с июня наступление украинской армии не принесло никаких результатов, в то время как Россия успешно продолжает держать оборону, при этом контролируя около 17 процентов территории Украины. Бригер также напомнил, что киевский режим располагает недостаточным для прорыва российской обороны количеством бригад.

Генерал также добавил, что, несмотря на то, что военный успех Киева является для Евросоюза желательным исходом украинского кризиса, он маловероятен в обозримом будущем. В то же время Россия сохраняет свой военный потенциал, практически не пострадавший даже на фоне многочисленных санкций Запада.

Бригер резюмировал, что Россия обладает значительным количеством вооружений и огромным запасом резервов, явно существенно превосходя Украину в этих аспектах.

Подобные заявления все чаще стали звучать из уст военного и политического руководства стран Запада. Это в первую очередь свидетельствует об осознании бесперспективности продолжения военной поддержки киевского режима.
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6 комментариев
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  1. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 11:36
    +2
    в НАТО открыли глаза
    смогло бы НАТО само прорвать оборону ВСРФ, ответ - НЕТ
    всу даже до самой линии обороны так и не дошли за 4 месяца laughing
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:46
      +1
      даже до самой линии обороны так и не дошли за 4 месяца
      ....по ходу там не без Вани Сусанина обошлось...поляков много уже неживых....КУДА ТЫ ВЕДЁШЬ НАС. НЕ ВИДНО НЕ ЗГИ......ИДИТЕ ЗА МНОЙ И НЕ ПАРТЕ МОЗГИ
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:45
    0
    Вся говорильня закончится к ноябрю, католическое рождество на носу, а это хлопоты..... , не до всук.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    +1
    Бригер резюмировал, что Россия обладает значительным количеством вооружений и огромным запасом резервов, явно существенно превосходя Украину в этих аспектах
    Значит Европе в своих интересах пора прекращать помогать Киеву и думать, как из этой ситуации "сползти". Но только после воинственных заявлений о "победе над Россией на поле боя", оскорблений и угроз в ее адрес "сползти" не получится. Значит будут стоять до последнего украинца и предпоследнего европейца. "Уно, уно, ун моменто... В общем все умерли" ("Формула любви")
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:50
    0
    режим располагает недостаточным для прорыва российской обороны количеством бригад.
    ....воооо но как Михалыч....оказывается в бригадах дело.......так докатятся что и дивизий маловато..надо ...а в идеале армию в каре и на пролом...во неумный человек
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:11
    0
    Глава Военного комитета Евросоюза призвал не надеяться на прорыв ВСУ российской обороны
    . Они не готовы принять, смирится с тем, что не только "юпитер" имеет право, имеет свои национальные интересы... тем хуже для них.