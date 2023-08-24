Председатель Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер выразил сомнения в способности украинской армии вернуть утраченные Киевом территории, а также призвал снизить ожидания, касающиеся вероятности прорыва российских линий обороны.В интервью немецкому изданию Welt Бригер заявил, что не ясно, удастся ли украинским властям восстановить территориальную целостность при помощи имеющихся у них средств.Глава военного ведомства Евросоюза напомнил, что продолжающееся с июня наступление украинской армии не принесло никаких результатов, в то время как Россия успешно продолжает держать оборону, при этом контролируя около 17 процентов территории Украины. Бригер также напомнил, что киевский режим располагает недостаточным для прорыва российской обороны количеством бригад.Генерал также добавил, что, несмотря на то, что военный успех Киева является для Евросоюза желательным исходом украинского кризиса, он маловероятен в обозримом будущем. В то же время Россия сохраняет свой военный потенциал, практически не пострадавший даже на фоне многочисленных санкций Запада.Бригер резюмировал, что Россия обладает значительным количеством вооружений и огромным запасом резервов, явно существенно превосходя Украину в этих аспектах.Подобные заявления все чаще стали звучать из уст военного и политического руководства стран Запада. Это в первую очередь свидетельствует об осознании бесперспективности продолжения военной поддержки киевского режима.