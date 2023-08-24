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«Эффективная защита от угроз с неба»: в испанской прессе оценили «козырек» на российской БМП-1

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«Эффективная защита от угроз с неба»: в испанской прессе оценили «козырек» на российской БМП-1

В ходе форума «Армия-2023» испанские военные журналисты обратили внимание на новую защиту БМП-1 в медицинском исполнении.


Москва представила различные модификации бронетехники с целью их применения в боевых действиях на украинском фронте. Одной из них стала БМП-1 с эффективной защитой от угроз с неба

- говорится в издании Defensa.

Как указывается, «негативный опыт» конфликта на Украине привел к трансформации бронемашин. В частности, БМП-1 получила решетчатую защиту, прикрывающую верхнюю полусферу. Как отмечается, БМП-1 в базовой версии, с одной стороны, трудно обнаружить из-за ее очень низкого профиля, но, с другой, машину выдает «шумный двигатель, выделяющий особенно характерный черный дым».



Со слов автора, для защиты БМП-1 от атак дронов и барражирующих боеприпасов на опорах арочного типа размещена легкая почти незаметная стальная решетка, призванная прикрыть слабую бронезащиту, составляющую в верхней части всего 16 мм:

Задача этой защитной конструкции заключается в том, чтобы остановить воздействие взрыва на расстоянии полутора метров от корпуса машины. Это делает БМП-1 менее уязвимой для атак с воздуха.


В дополнение к этому по бокам в задней части корпуса установлены бронепанели, видимо, для защиты раненых, размещенных на броне.
Defensa
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3 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:02
    0
    Война щита и меча вечна. Сейчас появятся боеприпасы, для которых мангал не преграда.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:05
    0
    «Эффективная защита от угроз с неба»: в испанской прессе оценили «козырек» на российской БМП-1
    . Пока никто не создал надёжной, активной защиты от ударов дронов различного типа, придумывают какой то эзац. Впрочем, защищать надо, а ждать, когда появятся эффективные средства противодействия, можно/придётся и так.
  3. hiller
    hiller Сегодня, 12:54
    0
    испанские деграданты:«шумный двигатель, выделяющий особенно характерный черный дым». Никакого чёрного дыма не бывает, если топливо нормальное и обслуживание правильное даже на "бэхах" учебной группы.