«Эффективная защита от угроз с неба»: в испанской прессе оценили «козырек» на российской БМП-1

Москва представила различные модификации бронетехники с целью их применения в боевых действиях на украинском фронте. Одной из них стала БМП-1 с эффективной защитой от угроз с неба

Задача этой защитной конструкции заключается в том, чтобы остановить воздействие взрыва на расстоянии полутора метров от корпуса машины. Это делает БМП-1 менее уязвимой для атак с воздуха.