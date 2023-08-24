Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту бизнес-джета Пригожина

Выполнение полета самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке

Сегодня у ненавистников нашей Родины большой праздник. Ведь вместе с Женей погибли герои, с честью защищавшие Россию. Но знайте, где бы вы сейчас ни сидели, возмездие будет неизбежным. И твой подарок, Женя, над которым так любит зубоскалить холуйская мелкота, всегда будет напоминать мне, что дело не сделано, что надо бороться и побеждать – вопреки всему!

Мы все сегодня Mr. Wagner.

Вчера вечером в Тверской области вблизи с поселком Куженкино потерпел крушение частный самолет (бизнес-джет) Embraer - 135 (EBM-135BJ), принадлежащий известному российскому предпринимателю и куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург, по данным сервиса Flightradar самолет успел пролететь после взлета всего девять минут, набрав высоту чуть более девяти километров. В 18:19 самолет начал внезапно падать, резко потеряв высоту за 22 секунды на 2,5 километра, после этого связь с ним прервалась окончательно.Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета, всего на борту самолета находилось десять человек. Среди погибших, помимо Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, числятся:Макарян Евгений;Пропустин Сергей;Тотмин Александр;Чекалов Валерий;Матусеев Николай;командир борта Левшин Алексей ;второй пилот Каримов Рустам;;бортпроводник Распопова Кристина.— говорится в официальном заявлении Росавиации.По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ, рассматриваются все версии: ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.Многие обратили внимание, что крушение самолета произошло ровно через два месяца после начала так называемого мятежа «Вагнера». Из полуконспирологических версий в СМИ обращают внимание и на то, что самолет Пригожина потерпел крушение накануне празднования на Украине дня независимости.Гибель сразу двух главных лиц ЧВК «Вагнер» (пока официально она не подтверждена) стала темой номер один в информационном пространстве не только в России, но и по всему миру. Всем известно, что у «музыкантов» и их куратора огромное количество как сторонников, так и не только недоброжелателей, но и врагов.Позицию большинства россиян, пожалуй, наиболее точно высказал руководитель фракции ГД РФ и председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов:Еще более емко выразилась в своем телеграм-канале по поводу трагедии российская певица и музыкант Юлия Чичерина, часто выступающая перед участниками СВО:А вот западная пресса ожидаемо пестрит однотипными заголовками, словно под копирку тиражируя версию в стиле «Месть Путина» и прочее в том же духе. При этом высказываются и версии о причастности к катастрофе западных спецслужб. Особенно с учетом того, насколько сильно влияние «Вагнера» на Африканском континенте, где, по сути, сейчас началась вторая волна борьбы против колонианилизма США, Франции и Великобритании, в которой «музыканты» давно принимают самое активное участие на стороне местного населения.Между тем, возле «Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге образовался стихийный мемориал: люди несут цветы, свечи и символику ЧВК «Вагнер». На место прибыли и представители частной военной компании. Они заявили, что после трагических событий Группа Вагнера не прекратит своё существование. В компании есть еще другие командиры, которые смогут сплотить ребят и продолжать выполнять задачи, поставленные перед ЧВК «Вагнер».Следует отметить, что к настоящему времени найденные на месте падения самолета тела погибших пока только вывозятся. Останки будут доставлены в Тверское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Найденные тела еще не опознаны, многие тела получили сильные повреждения, поэтому может понадобиться экспертиза ДНК. Список Росавиации составлен по формальным предполетным данным.В этой связи не только в российских соцсетях, но и в западной прессе высказывается опять же конспирологическая версия, что на самом деле на борту бизнес-джета ни Пригожина, ни Уткина не было. Известный своей независимой позицией по многим вопросам американский предприниматель Илон Маск заявил, что не верит до конца в смерть Пригожина и не исключает, что авиакатастрофа — это «психологическая операция».О крушении самолета Пригожина было доложено и президенту США Джо Байдену, на что он ответил, что «не удивлен», хотя и не знает, что именно случилось. Впрочем, «сонный Джо» мало знает даже о том, что происходит рядом с ним. А представитель американского Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Эдриен Уотсон высказался о том, что если сведения о гибели куратора ЧВК подтвердятся, то, мол, «это ни для кого не должно стать сюрпризом».