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Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту бизнес-джета Пригожина

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Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту бизнес-джета Пригожина

Вчера вечером в Тверской области вблизи с поселком Куженкино потерпел крушение частный самолет (бизнес-джет) Embraer - 135 (EBM-135BJ), принадлежащий известному российскому предпринимателю и куратору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он выполнял рейс Москва — Санкт-Петербург, по данным сервиса Flightradar самолет успел пролететь после взлета всего девять минут, набрав высоту чуть более девяти километров. В 18:19 самолет начал внезапно падать, резко потеряв высоту за 22 секунды на 2,5 километра, после этого связь с ним прервалась окончательно.


Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация опубликовало полный список пассажиров и членов экипажа бизнес-джета, всего на борту самолета находилось десять человек. Среди погибших, помимо Евгения Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, числятся:

Макарян Евгений;
Пропустин Сергей;
Тотмин Александр;
Чекалов Валерий;
Матусеев Николай;
командир борта Левшин Алексей ;
второй пилот Каримов Рустам;;
бортпроводник Распопова Кристина.

Выполнение полета самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке

— говорится в официальном заявлении Росавиации.

По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ, рассматриваются все версии: ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Многие обратили внимание, что крушение самолета произошло ровно через два месяца после начала так называемого мятежа «Вагнера». Из полуконспирологических версий в СМИ обращают внимание и на то, что самолет Пригожина потерпел крушение накануне празднования на Украине дня независимости.



Гибель сразу двух главных лиц ЧВК «Вагнер» (пока официально она не подтверждена) стала темой номер один в информационном пространстве не только в России, но и по всему миру. Всем известно, что у «музыкантов» и их куратора огромное количество как сторонников, так и не только недоброжелателей, но и врагов.

Позицию большинства россиян, пожалуй, наиболее точно высказал руководитель фракции ГД РФ и председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов:

Сегодня у ненавистников нашей Родины большой праздник. Ведь вместе с Женей погибли герои, с честью защищавшие Россию. Но знайте, где бы вы сейчас ни сидели, возмездие будет неизбежным. И твой подарок, Женя, над которым так любит зубоскалить холуйская мелкота, всегда будет напоминать мне, что дело не сделано, что надо бороться и побеждать – вопреки всему!

Еще более емко выразилась в своем телеграм-канале по поводу трагедии российская певица и музыкант Юлия Чичерина, часто выступающая перед участниками СВО:

Мы все сегодня Mr. Wagner.

А вот западная пресса ожидаемо пестрит однотипными заголовками, словно под копирку тиражируя версию в стиле «Месть Путина» и прочее в том же духе. При этом высказываются и версии о причастности к катастрофе западных спецслужб. Особенно с учетом того, насколько сильно влияние «Вагнера» на Африканском континенте, где, по сути, сейчас началась вторая волна борьбы против колонианилизма США, Франции и Великобритании, в которой «музыканты» давно принимают самое активное участие на стороне местного населения.

Между тем, возле «Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге образовался стихийный мемориал: люди несут цветы, свечи и символику ЧВК «Вагнер». На место прибыли и представители частной военной компании. Они заявили, что после трагических событий Группа Вагнера не прекратит своё существование. В компании есть еще другие командиры, которые смогут сплотить ребят и продолжать выполнять задачи, поставленные перед ЧВК «Вагнер».



Следует отметить, что к настоящему времени найденные на месте падения самолета тела погибших пока только вывозятся. Останки будут доставлены в Тверское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. Найденные тела еще не опознаны, многие тела получили сильные повреждения, поэтому может понадобиться экспертиза ДНК. Список Росавиации составлен по формальным предполетным данным.

В этой связи не только в российских соцсетях, но и в западной прессе высказывается опять же конспирологическая версия, что на самом деле на борту бизнес-джета ни Пригожина, ни Уткина не было. Известный своей независимой позицией по многим вопросам американский предприниматель Илон Маск заявил, что не верит до конца в смерть Пригожина и не исключает, что авиакатастрофа — это «психологическая операция».

О крушении самолета Пригожина было доложено и президенту США Джо Байдену, на что он ответил, что «не удивлен», хотя и не знает, что именно случилось. Впрочем, «сонный Джо» мало знает даже о том, что происходит рядом с ним. А представитель американского Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Эдриен Уотсон высказался о том, что если сведения о гибели куратора ЧВК подтвердятся, то, мол, «это ни для кого не должно стать сюрпризом».
Использованы фотографии:
Телеграм-канал «Оркестр Вагнера»
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:55
    +2


    Следы работы ПВО,ведь это явно не от ПЗРК?

    Место где упал самолёт Пригожина.

    Бизнес-джет Embraer упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. По данным Росавиации, в списках пассажиров значился Евгений Пригожин. МЧС сообщало о гибели 10 человек на борту

    https://www.rbc.ru/politics/23/08/2023/64e647ab9a79472a8951d5fd

    Могла это быть ракета воздух-воздух ,прилетевшая с западного направления?От Куженкино до западной границы какое расстояние?

    Flightradar24, известный сервис для отслеживания движения воздушных судов в режиме реального времени, опубликовал детализированный отчет о последних моментах полета бизнес-джета Евгения Пригожина перед его катастрофой в Тверской области.

    По предоставленной информации, первые данные о положении и параметрах полета самолета были получены в 14:46 по Гринвичу (17:46 по Москве). Пройдя определенное расстояние, к 15:11 по Гринвичу (18:11 по Москве) самолет успешно достиг крейсерской высоты в 28 тысяч футов, что приближенно равно 8,5 км, со скоростью полета около 500 км/ч.
    1. Дмитрий356
      Дмитрий356 Сегодня, 12:03
      +3
      На фото не видно: входные пробоины или выходные. В первом случае - возможно БЧ ракеты, во втором - осколки от внутреннего взрыва.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:26
      0
      Однако последние минуты полета бизнес-джета Embraer Legacy 600 были отмечены резкими колебаниями в вертикальной скорости. С 18:19 самолет начал то стремительно терять высоту, то снова её набирать. Это может указывать на серьезные технические проблемы или попытки экипажа бороться с непредвиденной ситуацией.Последнее сообщение от борта было получено в 18:20:14 по московскому времени, когда самолет находился на высоте примерно 6 км (19725 футов). После этого контакт с воздушным судном был утерян.
      https://avia.pro/news/poyavilis-detalizirovannye-podrobnosti-krusheniya-samolyota-s-prigozhinym-na-bortu
    3. Arifon
      Arifon Сегодня, 13:04
      0
      "По предоставленной информации, первые данные о положении и параметрах полета самолета были получены в 14:46 по Гринвичу (17:46 по Москве)..." - здесь у вас самолёт 33 минуты пролетел, а в информации из текста статьи - всего 9 минут...
      "по данным сервиса Flightradar самолет успел пролететь после взлета всего девять минут, набрав высоту чуть более девяти километров..."
      Скорость набора в 1 км/мин (17 м/сек) нереальная, конечно) писаки)
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:56
    +4
    Группа Вагнера не прекратит своё существование. В компании есть еще другие командиры, которые смогут сплотить ребят и продолжать выполнять задачи, поставленные перед ЧВК «Вагнер».


    Как стало известно, поскольку Евгений Пригожин имел постоянную угрозу собственной жизни, в том числе потому что регулярно находился на передовой и в других обстоятельствах, у ЧВК «Вагнер» существует четкий механизм действий на случай его смерти. Он утвержден и вводится автоматически на всех командиров ЧВК. Этот алгоритм будет запущен незамедлительно.
  3. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 12:04
    +1
    Вагнер нужен России, круче их никто в нашей армии сражаться не может. Но из за выходки Пригожина, её действие на территории РФ запрещено. Нет Пригожина- нет и ограничений на действие Вагнера в РФ. Вполне понятно кому была выгодна его смерть
  4. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 12:07
    -2
    О крушении самолета Пригожина было доложено и президенту США Джо Байдену, на что он ответил, что «не удивлен», хотя и не знает, что именно случилось. Впрочем, «сонный Джо» мало знает даже о том, что происходит рядом с ним.


    Сонного Джо не нужно недооценивать, т.к. к нему стекаются многие данные, в том числе по раскладу в элитах России.... помнится в своё время Западные СМИ писали и про ввод ВС РФ на территорию Украины, когда местные СМИ смеялись над этим, а Блумберг вообще раньше времени новость опубликовал.... мы такие - происки Запада, но по прошествии времени, сейчас всё смотрится по другому.

    А теперь по факту: верхушку ЧВК Вагнер "убрали", бизнес империю Пригожина - стали растаскивать уже после событии 24 июня, и сейчас эти процессы лишь ускорятся, образ ЧВК Вагнер в СМИ опустили хуже не куда, достаточно зайти на форумы проправительственных структур и посмотреть как мнение пользователей к Пригожину и Вагнеру изменилось.... тут проделана большая работа через подконтрольные СМИ, блогеров, экспертов и сформирована нужная точка зрения.

    + судьба Суровикина неизвестна, явно что он попал в немилость.... в общем ничего хорошего... а дальше, лучше не будет. Ждём начала официальных переговоров Украины - России, перемирие, и окончание конфликта. (осень-зима 2023).
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:11
      +1
      Ждите, ждунов ныне хоть пруд пруди.
      Покойным - земля пухом.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 12:09
    +1
    Пригожин всегда умеет удивлять и сюрпризов ещё немало впереди.
  6. Etwas
    Etwas Сегодня, 12:17
    0
    Цитата: Roust
    Пригожин всегда умеет удивлять и сюрпризов ещё немало впереди.

    Действительно, тут не более двух вариантов.
    1. Отомстили, кто понятно, неоднократно делалось.
    2. Дали вторую жизнь, инсценировав гибель.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:21
      +1
      Второй вариант имеет место быть, но он возможен только при лояльности государству и помощи со стороны государства, но первый пункт перечеркивает второй и видимо остается единственным.
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:29
    -1
    Земля пухом и светлая память! Соболезную родным и близким всех погибших.
  8. Etwas
    Etwas Сегодня, 12:32
    -1
    "А вот западная пресса ожидаемо пестрит однотипными заголовками, словно под копирку тиражируя версию в стиле «Месть Путина» и прочее в том же духе.", а когда западные писали о рокировке, тоже ошиблись, поживем увидим.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 12:50
    -1
    Версии:

    1. Украинский след. Через тайных агентов узнали заранее маршрут и время полета, тайком привезли свою ПВО систему в Тверскую область (через Смоленскую и Брянскую) и сбили. Потом так же уехали обратно.

    2. Американский след. Через тайных агентов узнали заранее маршрут и время полета, и подкупленные техники в аэропорту заложили часовую бомбу в пригожинский личный бизнес-джет.

    3. Французский след. Тайком еще в Африке французские агенты подсунули в багаж Пригожина замаскированную часовую бомбу. Он ее не обнаружил, а все службы безопасности в аэропортах, где он пересаживался, тоже ее не заметили.

    4. Техническая неисправность или ошибка пилотов. Ну что поделаешь, и такое иногда бывает.

    5. Совсем уж невероятная, практически невозможная. Но почему-то сразу всем пришла в голову.

    P.S. Терпеливо ждем результатов расследования СК. Бастрыкин точно разберется.
  10. sub307
    sub307 Сегодня, 12:59
    0
    Цитата: Николай Дягелев
    Вагнер нужен России, круче их никто в нашей армии сражаться не может. Но из за выходки Пригожина, её действие на территории РФ запрещено. Нет Пригожина- нет и ограничений на действие Вагнера в РФ. Вполне понятно кому была выгодна его смерть

    Повторяю...- "выгодно" слишком многим, так ,что лучше не делать скоропалительные выводы. winked