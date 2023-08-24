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США существенно нарастили импорт ядерного топлива из РФ

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США существенно нарастили импорт ядерного топлива из РФ

США резко нарастили закупки у России урана-235. Таким образом, объёмы поставок ядерного топлива в эту страну со стороны РФ выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, следует из данных американской службы статистики.


Так, только за первое полугодие текущего года Вашингтон закупил у Москвы 416 тонн урана, что является максимальным показателем с 2005 года. В денежном же выражении эта сумма составила 696,5 млн долларов. Доля российского ядерного топлива на рынке для США при этом увеличилась почти в 2,5 раза – с 13 до 32%.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на статистическую службу США, помимо нашей страны поставки урана в Соединённые Штаты увеличила также и Великобритания (она отгрузила топлива на 319, 3 млн долларов, что составляет почти 18% рынка). Тройку лидеров в этом списке замыкает Франция с показателем в 319 млн долларов или 15% рынка.

Напомним, что именно недавний государственный переворот, имевший место в Нигере, послужил причиной роста мировых цен на ядерное топливо, чему в большей степени способствовало прекращение этой африканской страной его экспорта во Францию.

Далеко не исключено, что в ближайшее время стоимость этого металла будет только увеличиваться, принимая во внимание жёсткий баланс спроса и предложения на глобальном атомном рынке.
Использованы фотографии:
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29 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:11
    +6
    Как же весь треп про войну с Западом ?
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 12:19
      +3
      Какая война?... wink....Не зря же мерины во время мятежа в Москву названивали feel за партнеров переживали наверное winked
    2. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 12:44
      +1
      ну дак закупаются перед войной, поставки ведь на некоторое время прервутся.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 13:01
      0
      Техника ВСУ использует российское /белорусское топливо "видимо" из старых запасов..
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:16
    +2
    Расчеты за поставку урана как ведутся?
    1. Ady66
      Ady66 Сегодня, 12:20
      +3
      В цветных бумажках с портретами президентов, а Вы как думали?
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 12:33
        +5
        Цитата: Pavel57
        Расчеты за поставку урана как ведутся?

        Цитата: Ady66
        В цветных бумажках с портретами президентов, а Вы как думали?

        А чо, не за рубли разве? Не?...
        А как же "дедолларизация", "контрсанкции" и прочее бла-бла-бла?

        Да и вобще с врагом торговать... При всём хорошем отношении к советскому прошлому ярым сталинистом не был никогда. А сейчас, после всего, что нам "хорошего" Америка сделала, так и хочется крикнуть: "Иосиф Виссарионович! Видишь ли?... Проснись! Уничтожь врагов внутренних, чтобы не продавали страну врагу внешнему!"

        Америка скоро Турции запретит помидоры продавать в Россию, чтобы невзначай американское посольство ими не закидали, а тут сырьё стратегическое дальше некуда - и по фигу, берите, прибыль барыг важнее. Они, которые продают - в армии служили? Присягу принимали? Паспорт в кармане российский? Они чьи вобще - наши или их?
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:23
      +1
      С наших "замороженных" счетов. Как там в анекдоте "- Шо за ерунда! Ни денег, ни топора, еще и должен остался!"
    3. midivan
      midivan Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: Pavel57
      Расчеты за поставку урана как ведутся?

      Деньгами которые не пахнут. request
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:18
    +4
    Продают, это понятно... бизнес и ничего лишнего.
    Вот только вопросик хочется задать, куда баксики, за товар, потом деваются... рублями платить они не будут, с нужными, нам, товарами, все очень не просто...
    По совокупности, деньги то не малые, чего за них покупают???
    Наверно большой, большой секрет, для "маленькой" такой компании!?
    1. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 12:22
      -1
      Вспомнив уровень вывоза капитала из страны найти ответ на вопрос "куда деньги девают" довольно просто.
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:37
      +1
      самое главное что США платят России за уран в Рублях, около 100 млрд рублей в год
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:53
        0
        Продают много чего, налоги платят... вроде как все правильно. Но, в этом году бюджет дефицитный, значит будут заимствования или ещё что то...
        Понятно, что времена сложные, санкции и прочее... оно б фиг бы с ним, можно и так, главное иметь перспективы не потерять, не растранжирить резервы, по пустякам.
  4. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 12:22
    -2
    Снова снабжаем врага ресурсами. Да наверняка по сниженным ценам.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:25
      -1
      Снова снабжаем врага ресурсами.
      Как вариант, кто то от них здесь работает?
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:39
      -1
      Снова снабжаем врага ресурсами

      за то США платят нам в рублях - до 100 миллиардов рублей в год
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 12:45
        +2
        Цитата: Romario_Argo
        США платят нам в рублях

        Вы статью читали? Где там про рубли?
        Про долллапы есть:
        В денежном же выражении эта сумма составила 696,5 млн долларов.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:25
    +1
    Ну, это за гранью нормального восприятия реальности. Той реальности, которую нам "наши" пытаются вбить .
  6. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:26
    +2
    Так что там о многовекторности???.......
  7. sub307
    sub307 Сегодня, 12:27
    +2
    Цитата: Trapp1st
    Как же весь треп про войну с Западом ?

    Как, как..."да молча", цитирую:"одной рукой воюем, другой "рыбу заворачиваем" и "лаве" считаем"! И ваще - "это другое", да и на войну тоже деньги нужны! И "народ кормить" надо, чтоб не "бухтел".
  8. Ady66
    Ady66 Сегодня, 12:28
    +3
    Верх идиотизма - снабжать сырьём для ЯО вероятного противника, причём за резаную бумагу
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 12:40
      0
      "Верх идиотизма..." Это не идиотизм -- это предательство!
    2. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:41
      +1
      не совсем,
      компания из США платит АО ТВЭЛ по безналичному расчету и причём до 100 миллиардов Рублей в год
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:31
    +3
    Если написать по другому: "россия нарастила продажу урана сша", то новость заиграет совсем другими красками.
    В свете пропаганды, такие новости звучат, как если бы во время 1941-1945 годах писать: "ссср нарастила поставки чугуна и хлопка гитлеровской германии". Какое-то постоянное не соответствие между словами и делами. С таким подходом мы скоро начнём поставлять плутоний укропам при этом обвиняя их в использовании против нас яо. belay
  10. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:32
    +5
    Торговля с врагами - дело святое, вот
  11. midivan
    midivan Сегодня, 12:35
    +2
    Вопрос чисто филосовский- если бы амеры закупали у нас снаряды и отправляли хохлам, они были бы дешевле или дороже чем для нашей армии?
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:37
    +1
    США резко нарастили закупки у России урана-235... объёмы поставок ядерного топлива в эту страну со стороны РФ выросли в 2,2 раза
    Поэтому в отношении "Росатома" Сша и не спешили вводить серьезные санкции предполагая, что еще пригодится для своих нужд. Вашингтон отстегнет Москве 696,5 млн. долларов за уран даже не заикаясь, что деньги могут пойти частично на армию. Европа нервно курит в сторонке вопрошая: "А, что так можно было при "адских санкциях"?"
    1. Комментарий был удален.
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:54
    +1
    у России урана-235.

    U-235 изотоп для бомбы. Кто-то что-то напутал.
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:07
    0
    США существенно нарастили импорт ядерного топлива из РФ
    значит скоро введут санкции