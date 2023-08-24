Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6.00. населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)

Столица ДНР Донецк сейчас находится под постоянным огнем украинских карателей, который прекращается лишь ненадолго. Так, сегодня в шесть часов утра они выпустили по Киевскому району города два кассетных 155-миллиметровых боеприпаса.Об этом сообщили в представительстве Донецкой Республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).- сказано в сообщении.До этого в течение трех часов по городу было выпущено 17 артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм. Этот обстрел закончился примерно за полчаса до удара «кассетами».Известно, что обстрел нанес ущерб Центральной клинической больнице имени Вишневского, расположенной в Киевском районе, неподалеку от границы с центральным Ворошиловским районом. О пострадавших или погибших пока не сообщается.Судя по дальнейшим сообщениям, каратели не собирались на этом останавливаться. Тем более что сегодня киевский режим отмечает день независимости. А как показывает опыт последних девяти лет, эту дату сопровождают наиболее интенсивные обстрелы населенных пунктов Донбасса.Обстрелы продолжились и дальше. Если брать промежуток с 8.30 до 10.30, то за это время украинские военные выпустили из Нетайлово по Киевскому и Куйбышевскому районам 13 снарядов калибра 155 мм, из которых 5 – кассетные. Из Кураховки про Кировскому и Петровскому району стреляли тремя 155-миллиметровыми снарядами. 14 таких же боеприпасов выпущено по Кировскому району из Галициновки.Из Орловки по Киевскому району украинские военные выпустили 20 ракет РСЗО. А расположенные в Максимильяновке формирования ВСУ вели огонь по Петровскому району снарядами калибра 155 мм, применив 13 боеприпасов. Из Карловки боевики стреляли снарядами калибра 155 мм по Кировскому, Петровскому районам Донецка и по Старомихайловке.Все перечисленное произошло всего лишь за два произвольно взятых часа.До вечера еще далеко, поэтому можно не сомневаться, что обстрелы города еще продолжатся. ВСУ сегодня ведут огонь и по другим населенным пунктам ДНР. Целями чаще всего являются жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.