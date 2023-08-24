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Донецк сейчас находится под постоянным огнём украинских карателей

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Донецк сейчас находится под постоянным огнём украинских карателей

Столица ДНР Донецк сейчас находится под постоянным огнем украинских карателей, который прекращается лишь ненадолго. Так, сегодня в шесть часов утра они выпустили по Киевскому району города два кассетных 155-миллиметровых боеприпаса.

Об этом сообщили в представительстве Донецкой Республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6.00. населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)

- сказано в сообщении.

До этого в течение трех часов по городу было выпущено 17 артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм. Этот обстрел закончился примерно за полчаса до удара «кассетами».

Известно, что обстрел нанес ущерб Центральной клинической больнице имени Вишневского, расположенной в Киевском районе, неподалеку от границы с центральным Ворошиловским районом. О пострадавших или погибших пока не сообщается.

Судя по дальнейшим сообщениям, каратели не собирались на этом останавливаться. Тем более что сегодня киевский режим отмечает день независимости. А как показывает опыт последних девяти лет, эту дату сопровождают наиболее интенсивные обстрелы населенных пунктов Донбасса.

Обстрелы продолжились и дальше. Если брать промежуток с 8.30 до 10.30, то за это время украинские военные выпустили из Нетайлово по Киевскому и Куйбышевскому районам 13 снарядов калибра 155 мм, из которых 5 – кассетные. Из Кураховки про Кировскому и Петровскому району стреляли тремя 155-миллиметровыми снарядами. 14 таких же боеприпасов выпущено по Кировскому району из Галициновки.

Из Орловки по Киевскому району украинские военные выпустили 20 ракет РСЗО. А расположенные в Максимильяновке формирования ВСУ вели огонь по Петровскому району снарядами калибра 155 мм, применив 13 боеприпасов. Из Карловки боевики стреляли снарядами калибра 155 мм по Кировскому, Петровскому районам Донецка и по Старомихайловке.

Все перечисленное произошло всего лишь за два произвольно взятых часа.

До вечера еще далеко, поэтому можно не сомневаться, что обстрелы города еще продолжатся. ВСУ сегодня ведут огонь и по другим населенным пунктам ДНР. Целями чаще всего являются жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Использованы фотографии:
https://t.me/DNR_SCKK
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9 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:48
    -2
    СГА поставляют оружие этим .... которым эти .... всё это творят. Соловьебеевы в своих токах кричат, что СГА враги, но интересно вот это

    "3 часа назад, источник: © РИА Новости
    США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей

    МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американской статслужбы."

    Что это бизнес и только бизнес, хоть они и враги, на крови? И при этом нам постоянно пытаются втюхать параллели сво с Великой отечественной Войной. Но я что-то не то что слабо, а вообще не представляю, чтобы СССР поставлял бы чтобы то ни было врагам и это не только об Германии речь, а например об Японии или других союзниках Германии.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 11:55
      +2
      -AdAstra:Что это бизнес и только бизнес, хоть и на крови?
      Ну "они" же налоги платят...
      И непонятно-у кого же заканчиваются боеприпасы?
  2. Тима
    Тима Сегодня, 11:50
    0
    Когда наше Российское военно политическое руководство принят решение, не ответное применение кассетных боеприпасов?
  3. ergh081
    ergh081 Сегодня, 11:52
    +4
    Надо поручить взятие Авдеевки Собянину. По земле взять не можем, так он за это время метро туда протянул бы с промежуточными станциями
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:54
    +1
    Тут на побережье Крыма то на лодках надувных ДРГ ВСУк отдыхающих обстреляло, не понятно зачем
    ¯\_(ツ)_/¯ ведь могли по-тихому высадится или отвлекалиивнимание от чего другого?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:55
    -1
    Каратели должны быть объявлены вне закона, как войска SS, SD и прочие институты III Рейха. Я думаю Басманный суд может вынести такое решение на оснвании прецедентов Нюрнберга.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:10
    +1
    Странные дела, нельзя разве окружить район или просто превратить в лунный пейзаж? Ну не по подземным ходам же пушки всу перегоняет,через какоето время или жрать нечего у них станет или бк закончится а подвоз блокирован, хаймарсы дорогая и редкая игрушка. И кому выгодно чтоб донецк продолжали кошмарить?
  7. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 12:24
    +3
    "Донецк сейчас находится под постоянным огнём украинских карателей" - после 8-ми лет "спокойных" и полутора лет наших активных действий. Это, как-то не очень хорошо...
  8. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 12:27
    -1
    Попрошайки стреляли и будут стрелять по России, это - единственное что они могут продать западу . Ничего не сможем , к сожалению . Даже , если оставим клочок от украдины , оттуда будут время от времени или постоянно провоцировать . А страх нагнать на укров у наших леопольдов воли не хватит , они быстрее пожертвуют собственным народом ( что сейчас и происходит) . А как только заключим какой-то договор - сразу полезут туда барыги с торговлей, газо-трубо-аммиакопроводами и опять - мышебратия 2.0 с медведчуками , абрамовичами и роттенбергами .Тупик . А для тех кто собирается минусить - факты : Авдеевку взяли ?( 15 км от Донецка) .Тоннель бескидский атаковали лишь 11 августа 23-го(!) года - значит можно было? Почему раньше этого не делали ?( тут народ криком кричал) и т.п. и т.п. и т.п. . Это - или предательство , или малодушие на грани преступления . А на бла-бла про "мы не такие и партнеров" - не надо было начинать сво , и стоит ли выбираться дальше .