Главной целью запуска украинских дронов по комплексу «Москва-Сити» в российской столице является психологическое воздействие на россиян. Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Кроме того, Юсов подчеркнул, что таким образом достигается «информационный эффект». То есть, другими словами, создается впечатление о некоей «победоносности» ВСУ при практически полном отсутствии и реальных достижений, и реальных перспектив на фронте.
Фактически украинские власти сами, получается, признают, что никакого военного смысла в запуске дронов по Москве нет. Ни к каким военным и политическим последствиям для России такие действия привести не могут. Ущерб от подобных акций незначителен, а население в России уже перестает реагировать на такие действия украинской стороны.
Но зато для «внутренней пропаганды» подобные акции значат очень много. Рядовым украинцам показывают «веселую картинку», что Киев якобы может «дотянуться» до Москвы и припугнуть столичных жителей.
Кроме того, аналогичный эффект украинские власти пытаются достичь и в отношении западных обывателей, но именно что обывателей, поскольку любой мало-мальски разбирающийся в военном деле и политике человек понимает всю ничтожность подобных деяний в масштабах не отдельно взятых пострадавших, а государств и государственных взаимоотношений в целом. Сколько бы дронов не запустили ВСУ по Москве, выиграть конфликт на поле боя они таким путем никогда не смогут.