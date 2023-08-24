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Представитель украинской военной разведки признал запуск дронов по «Москва-Сити» средством психологического давления на россиян

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Представитель украинской военной разведки признал запуск дронов по «Москва-Сити» средством психологического давления на россиян

Главной целью запуска украинских дронов по комплексу «Москва-Сити» в российской столице является психологическое воздействие на россиян. Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.


Кроме того, Юсов подчеркнул, что таким образом достигается «информационный эффект». То есть, другими словами, создается впечатление о некоей «победоносности» ВСУ при практически полном отсутствии и реальных достижений, и реальных перспектив на фронте.

Фактически украинские власти сами, получается, признают, что никакого военного смысла в запуске дронов по Москве нет. Ни к каким военным и политическим последствиям для России такие действия привести не могут. Ущерб от подобных акций незначителен, а население в России уже перестает реагировать на такие действия украинской стороны.

Но зато для «внутренней пропаганды» подобные акции значат очень много. Рядовым украинцам показывают «веселую картинку», что Киев якобы может «дотянуться» до Москвы и припугнуть столичных жителей.

Кроме того, аналогичный эффект украинские власти пытаются достичь и в отношении западных обывателей, но именно что обывателей, поскольку любой мало-мальски разбирающийся в военном деле и политике человек понимает всю ничтожность подобных деяний в масштабах не отдельно взятых пострадавших, а государств и государственных взаимоотношений в целом. Сколько бы дронов не запустили ВСУ по Москве, выиграть конфликт на поле боя они таким путем никогда не смогут.
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:57
    +5
    Представитель украинской военной разведки признал запуск дронов по «Москва-Сити» средством психологического давления на россиян
    . Кого ты хотел... напугать?
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:02
      +2
      Справедливости ради, судя по информационному полю в России, результата они достигают.
      МО РФ тоже бы призадуматься о таких действиях, пару ракет можно я думаю на это пустить, против каких либо знаковых обьектах современной Украины.
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 12:16
      0
      Думаю наоборот, сплачивает всех против врага, теперь даже нет войновцы в далекой сытой Москве меняют мнение и хотят крошить бандерлогов. И об этом же западные аналитики говорят
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: rocket757
      «Москва-Сити» средством психологического давления на россиян
      . Кого ты хотел... напугать?

      На такие слова, нужно ответить бомбардировкой Банковой улицы, для психологического давления на украинцев.
      Пусть сами почувствуют психологический удар на своей шкуре. Может и пропадет желание "психологического давления."
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:59
    +1
    Ой, да ладно, нас этим не испугаешь, нам пофиг на ваши жалкие потуги!
    Не судите по себе.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:00
    +4
    Террористы никогда хорошо не заканчивали, ну так на вскидку: Басаев, Радуев, Хаттаб, тот же Усама бен Ладен, список не полный и в настоящее время не окончен.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 12:01
      -4
      Это если терористами признали, а если безопастность гарантировпли, то это другое.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:02
    0
    Наше общество... большое, инертнтное и в значительной части, пассивное.... что б его сподвигнуть на значимые действия нужно сделать... да фиг её знает, что нужно сделать.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:09
      +2
      Согласен. Что сделать? Возрождать старый механизм пропаганды, который с детства до старости должен вкладывать в голову правила единого общества. СССР как пример, но это работа на десятилетия.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:05
    +1
    Ну, они, допустим не могут таким образом победить. А, вот мы можем? Не воюя по всем правилам военного искусства с сильным, коварным, хорошо мотивированным врагом.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:08
    +2
    нудк че вы хотели киевский режим жив делает пускает по мск и не только управленцы гур сбу всу живы !
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 12:12
    +1
    Так это же и есть терроризм. Представитель украинской разведки открытым текстом признал свой правящий режим террористическим.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:23
    +1
    таким образом достигается «информационный эффект»
    Что, что, а этому они научились. Не зря куда не ткни везде выходцы из "95 квартала" во главе с Зеленским. Для того кто постоянно в просительной позе перед Западом "информационный эффект" играет важную роль. На втором месте конечно психологический эффект, о котором они рассуждают глядя на моральное состояние жителей своих городов, которые практически ежедневно наблюдают прилеты российских дронов и ракет по военным объектам и частенько украинских ракет ПВО по жилым домам. Кому приятно ждать, что сегодня к тебе может прилететь.
  9. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 12:28
    -1
    шикарное заявление со стороны Украины - в преддверии осеннего призыва на территории РФ. smile