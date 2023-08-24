Минобороны Белоруссии: Совместное учение войск ОДКБ пройдет в Беларуси в начале сентября

Белоруссия готовится к проведению на своей территории совместных военных учений сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны Белоруссии.Оперативно-стратегическое учение под названием «Боевое братство-2023» планируется провести в течение шести дней с 1 по 6 сентября.Как отмечается в сообщении белорусского оборонного ведомства, учение «Боевое братство-2023» будет состоять из целого ряда специальных учений, охватывающих различные компоненты Коллективных сил ОДКБ.Сентябрьские совместные учения ОДКБ будут состоять из следующих спецучений:• «Взаимодействие-2023» - силы оперативного реагирования ОДКБ будут отрабатывать задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ;• «Поиск-2023» - отработка совместных действий силами и средствами разведки вооруженных сил стран ОДКБ;• «Эшелон-2023» - работа сил и средств материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ;• «Барьер-2023» - совместные учения сил ОДКБ, направленные на формирование радиационной, химической и биологической защиты.Учения пройдут на территории трёх областей Белоруссии – Минской, Брестской и Гродненской. В Минобороны Белоруссии заявили, что участники учений начнут прибывать в страну с 25 августа.ОДКБ была создана в 2002 году и объединяет шесть бывших советских республик – Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.