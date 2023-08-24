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Минобороны Белоруссии: Совместное учение войск ОДКБ пройдет в Беларуси в начале сентября

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Минобороны Белоруссии: Совместное учение войск ОДКБ пройдет в Беларуси в начале сентября

Белоруссия готовится к проведению на своей территории совместных военных учений сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны Белоруссии.


Оперативно-стратегическое учение под названием «Боевое братство-2023» планируется провести в течение шести дней с 1 по 6 сентября.

Как отмечается в сообщении белорусского оборонного ведомства, учение «Боевое братство-2023» будет состоять из целого ряда специальных учений, охватывающих различные компоненты Коллективных сил ОДКБ.

Сентябрьские совместные учения ОДКБ будут состоять из следующих спецучений:

• «Взаимодействие-2023» - силы оперативного реагирования ОДКБ будут отрабатывать задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ;

• «Поиск-2023» - отработка совместных действий силами и средствами разведки вооруженных сил стран ОДКБ;

• «Эшелон-2023» - работа сил и средств материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ;

• «Барьер-2023» - совместные учения сил ОДКБ, направленные на формирование радиационной, химической и биологической защиты.

Учения пройдут на территории трёх областей Белоруссии – Минской, Брестской и Гродненской. В Минобороны Белоруссии заявили, что участники учений начнут прибывать в страну с 25 августа.

ОДКБ была создана в 2002 году и объединяет шесть бывших советских республик – Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Республики Беларусь
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11 комментариев
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  1. Ехим
    Ехим Сегодня, 12:15
    -4
    Щас начнет подгорать у кого-то из-за этой новости, а потом бац и у Киева...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:23
      +3
      Бац у Киева уже был, никто миллионники брать не будет как минимум из-за огромных потерь со стороны местного населения (даже Китай не поймет и может отвернуться) и штурмующих и даже если возьмем кто эту ораву будет кормить и содержать в предверии зимы ?
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 12:29
        +3
        из-за огромных потерь со стороны местного населения (даже Китай не поймет и может отвернуться)

        А победителей не судят.
        С Уважением
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:02
          +1
          Прежде чем "победителейне судят#",надо еще победить.А этот процесс теперь не близкий.Даже с учетом применения ТЯО.Вот тогда точно отвернутсямвсе,и нейтралы и немногочисленные поддерживающие.А есть такие вещи,критически важные для нас,которые через них и получаем.
      2. Hanurik
        Hanurik Сегодня, 12:56
        0
        Зачем штурмовать город? Он убежит?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:03
          +1
          Да,как бы не убежит...Тогда зачем штурмовали Мариуполь,Лисичанск,Северодонецк,Артемовск итд?Они же не убежали бы?
          1. Hanurik
            Hanurik Сегодня, 13:10
            0
            Мариуполь не штурмовали. Его окружили, лишив гарнизон снабжения. А вот Артёмовск- просто взаимная бойня, притом ради политических целей, не военных.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 12:24
    +1
    В Минобороны Белоруссии заявили, что участники учений начнут прибывать в страну с 25 августа.
    ОДКБ была создана в 2002 году и объединяет шесть бывших советских республик – Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.

    "Каждый выбирает для себя,
    Женщину, религию, дорогу,
    Дьяволу служить или Пророку,
    каждый выбирает для себя"
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:27
      +4
      из этого же стихотворения:
      Каждый выбирает по себе.
      Щит и латы. Посох и заплаты.
      Мера окончательной расплаты.

      Половинчатые меры и не доведение начатого плохо кончаются для затеявшего это. ОДКБ-это фикция, мираж и призрак, там нет союзников как минимум со стороны трех последних из списка.
  3. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 12:25
    -3
    Главное, что бы не как в прошлом году. На учения Восток 2022, Шойгу людей и технику собрал, а защищать Изюм оказалось некому.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:55
    0
    ОДКБ была создана в 2002 году и объединяет шесть бывших советских республик – Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению.
    Так 5 или 6, почему-то Таджикистан не упомянули? А кто кроме России и Белоруссии будет принимать участие в учениях? Сказали А, необходимо сказать и Б.