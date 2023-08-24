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Источник: Тело погибшего куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина находится в Тверском бюро судмедэкспертизы

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Источник: Тело погибшего куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина находится в Тверском бюро судмедэкспертизы

В настоящее время тело российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют куратором ЧВК «Вагнер», находится в Тверском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает Msk1.ru со ссылкой на источник в бюро.


Вечером 23 августа самолет Embraer-135, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Бологовском районе Тверской области. Вскоре после крушения бизнес-джета стало известно, что он принадлежал Евгению Пригожину. Позже появилась информация, что на борту самолета находились десять человек, включая трех членов экипажа.

Потом подтвердилась информация о том, что среди погибших в результате падения самолета были куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, позывной которого и дал название всей знаменитой организации. Обнаруженные на месте падения самолета тела были сильно обезображены, поэтому сейчас будет проводиться экспертиза останков для их идентификации. Сотрудник Тверского бюро подтвердил Msk1.ru информацию.

У здания Тверского областного бюро судмедэкспертизы, как сообщает Msk1.ru, дежурит большое количество сотрудников полиции. Тем временем, на месте падения самолета продолжают работать эксперты различных направлений.

Сейчас главная задача – установить причину трагического происшествия, которой может быть и террористический акт – по одной версии, на борту самолета могло сработать взрывное устройство, по другой версии – самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса неустановленными лицами. Но не отвергается пока и версия о технических неисправностях двигателя самолета.
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78 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Монтажник
      Монтажник Сегодня, 12:09
      +8
      Искать нужно кому это более выгодно. И знаю комментарий короткий.
      1. Умник
        Умник Сегодня, 12:16
        -7
        Возможно французы завалили или СБУ, взрывное устройство на борту и все
      2. Тикси-3
        Тикси-3 Сегодня, 12:23
        +4
        Цитата: Монтажник
        Искать нужно кому это более выгодно

        выгодпреобретатели:
        1.Шойгу и его клан
        2.Французы
        3.Поляки
        4 Хохлостан
        5.Американцы
        6.Англичане.
        1. Kwasar9000
          Kwasar9000 Сегодня, 12:45
          +2
          Я бы всё таки французов и укропов вычеркнул. Не было в планах "Вагнера" идеи защиты Нигера, да и новое руководство страны не очень то это приветствовали. А что касается Украины, даже не знаю, как сказать. Угрозы со стороны Пригожина для них уже нет, разве что личная месть...
      3. Mitos
        Mitos Сегодня, 12:24
        +8
        Вот никогда не поверю в случайность таких катастроф. Тем более столько людей летело. И кому теперь поверит структура оркестра?
        1. Южноукраинец
          Южноукраинец Сегодня, 12:49
          -2
          Цитата: Mitos
          Вот никогда не поверю в случайность таких катастроф

          Самолёт Качинского вместе с его русофобской компашкой в апреле 2010 года тоже не сам упал?
          1. VicVic
            VicVic Сегодня, 13:05
            +1
            Упал сам, а помогли польские пилоты и российская погода с берёзами
          2. carpenter
            carpenter Сегодня, 13:08
            0
            Цитата: Южноукраинец
            Самолёт Качинского вместе с его русофобской компашкой в апреле 2010 года тоже не сам упал?

            Кореша Качинского помогли упасть.
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 12:51
          +2
          Цитата: Mitos
          Вот никогда не поверю в случайность таких катастроф.

          Лебедь, вся верхушка МВД Украины и ещё десятки таких случаев в мире.
      4. Lemur2023
        Lemur2023 Сегодня, 12:34
        -6
        Такие выходки которые Пригожин устроил пару несяцев назад в России не прощают...
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 12:42
          +2
          Целых два президента сказали что прощают, но у нас слово держат только с уважаемыми партнёрами, а не с согражданами
      5. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 12:37
        +6
        Зачем искать? Есть одно мстительное и подлое существо.
    2. Александр Советский Союз
      Александр Советский Союз Сегодня, 12:19
      -2
      Или думал, что много знает.
      Но то, что слишком много себе позволял - очевидно
  2. goland72
    goland72 Сегодня, 12:05
    0
    Что взрывное устройство, что ПЗРК, всё это как-то минимум настораживает и заставляет задуматься.
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:07
    -3
    нормально, вышел на пенсию - и уехал в домик в Сибири
    а официальная версия для всех - погиб в авиакатастрофе
    закат чвк в России
  4. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 12:08
    +8
    Случайная случайность. На сколько человек мстительная сущность. Жаль, Пригожина, и других людей на этом самолёте
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:09
    -3
    А может новый паспорт, т.с. жизнь с чистого листа?
    1. Вадим С
      Вадим С Сегодня, 12:14
      -7
      Да скорее всего именно так и есть! А нам тут втирают
  6. Датфил Неизбежен
    Датфил Неизбежен Сегодня, 12:09
    +3
    Плевать каким образом это сделано, важно лишь кем. И в условиях России как бы идиоты не искали теории заговоров бритва Оккама работает на все 100%, просто потому что заправляют всем люди, которые не могут посмотреть хотя бы на один шаг вперед. Вывод из всего один - достал нож бей, иначе убьют тебя, причем самым подлым образом.
    1. businessv
      businessv Сегодня, 12:27
      +2
      Если Вы про Марш Справедливости, то согласен на 100%! Жаль, что тогда не дошли и не "поговорили" с шойгу и герасимом!
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:10
    +1
    версий много кто это сделал посмотрим на оф версию
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:12
      +1
      версий много кто это сделал посмотрим на оф версию
      laughing
      1. spirit
        spirit Сегодня, 12:15
        +5
        версий много кто это сделал посмотрим на оф версию

        Он разбился.
      2. народник
        народник Сегодня, 13:14
        0
        Цитата: opuonmed
        версий много кто это сделал посмотрим на оф версию

        Вы ещё верите в оф версии? soldier
    2. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 12:24
      0
      Цитата: opuonmed
      версий много кто это сделал посмотрим на оф версию

      и вы ей поверите?
    3. businessv
      businessv Сегодня, 12:31
      +1
      А чего смотреть? Чего Вы ожидаете услышать, кроме "это сделали враги"? Или вовсе "курили в салоне, авария по неосторожности"!
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: opuonmed
      версий много кто это сделал посмотрим на оф версию

      Все станет понятно, если с Украиной подпишут "договорняк".
  8. Aken
    Aken Сегодня, 12:10
    +8
    Показывали куски обшивки с пробоинами. Так что ЗРК.
    Но для ПЗРК самолёт летел слишком высоко. Звучала цифра 8,5 км.
    Били из стационарного.
    1. Виталий161
      Виталий161 Сегодня, 12:23
      -5
      ага, мутные фото как на тапик из 2006го сделаны, как там вообще можно разглядеть чего? тут как бы в самую точку поговорка "каждый видит лишь то, что хочет видеть"
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 12:56
        +3
        ага, мутные фото как на тапик из 2006го сделаны, как там вообще можно разглядеть чего? тут как бы в самую точку поговорка "каждый видит лишь то, что хочет видеть"


        Очень сложно здесь рассмотреть нечто иное окромя срабатывания БЧ ракеты.

        1. VicVic
          VicVic Сегодня, 13:06
          0
          Здесь вообще сложно рассмотреть что-либо
          1. carpenter
            carpenter Сегодня, 13:13
            0
            Цитата: VicVic
            Здесь вообще сложно рассмотреть что-либо

            Похоже что было два взрыва.
          2. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky Сегодня, 13:21
            0

            Здесь вообще сложно рассмотреть что-либо

            Всё там хорошо видно. Если в теме разбираться.
    2. cpls22
      cpls22 Сегодня, 12:24
      0
      Показывали куски обшивки с пробоинами.

      Где ?
    3. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 12:28
      0
      Слишком очевидно, зачем? Проще взрывное было бы подложить.
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 12:53
        +3
        Цитата: 75Сергей
        Слишком очевидно, зачем? Проще взрывное было бы подложить.

        у Пригожина нехилая СБ в наличии. Самолет-то частный, так просто не подложишь
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 13:17
          0
          Цитата: Стирбьорн
          у Пригожина нехилая СБ в наличии. Самолет-то частный, так просто не подложишь

          У Гитлера была более сильная СБ, но Штауффенберг смог совершить взрыв.
    4. DmSol
      DmSol Сегодня, 12:33
      -2
      про "дурака пвошника" писали уже?
    5. businessv
      businessv Сегодня, 12:33
      -3
      Так ведь уже была озвучена инфа о дислокации в том месте С-400! Официалы пробоины объяснят пролетавшей недалеко стаей птиц.
    6. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:44
      -1
      От ПЗРК хвост не отваливается, от ПЗРК самолёт бы с горящим двигателем ещё километров 10 пролетел бы, успели бы все внутри с парашютом попрыгать
  9. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 12:10
    +14
    ПЗРК? На 8,5км высоты.? Ну-ну
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:25
      -3
      ПЗРК? На 8,5км высоты.? Ну-ну

      А кто сказал, что из портативного?
    2. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 12:28
      +2
      Зачем так заморачиваться? Западная авионика и системы управления легко перехватываются западными же спецслужбами. Наступили на горло французам - летайте на ЯК-40, нечего на вражеской технике летать. Билл Гейтс если не ошибаюсь ездил на механике Фольксваген древнем, без электронных систем, чисто из понимания что управление любым современным авто легко перехватить и "сделать аварию".
  10. spirit
    spirit Сегодня, 12:10
    -5
    Реальность которую мы заслужили...
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 12:48
      -1
      вообще то,
      это США захлестнули ОПГ, Банды и Бригады
      наша СВР отлично им отзеркалила 90-е
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:12
    -2
    То что Пригожин погиб все уже в курсе: интересно узнать итоги расследования...
    1. Xocelolprox
      Xocelolprox Сегодня, 12:14
      +5
      И что же там вам конкретно интересно? Ясно лишь то, что эта версия не будет иметь ничего общего с реальностью.
      1. Александр Советский Союз
        Александр Советский Союз Сегодня, 12:46
        +2
        для некоторых особо одарённых "убийство" Виктора Цоя - реальность. А он был всего лишь автором песен, музыкантом, а никак не ярым антисоветчиком, как кому-то хотелось бы его выставить.
        А тут целый народный герой и мятежник - два в одном. Какая же ещё может быть реальность, кроме мести и убийства. Все СМИ наших недавних "партнеров", как по команде сходу и безальтернативно высказались на первых страницах своих изданий. Желаете им подпевать?
  12. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 12:14
    +7
    Слишком неодназначная фигура. Выгодоприобритателей от его гибели очередь выстраится огромная. Только в Сирии и Африке он насолил многим могущественным странам.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:25
      +1
      Так и запишем: ваххабиты сбили тапком на 8,5 км.
    2. businessv
      businessv Сегодня, 12:36
      -2
      Очень даже однозначная! Одиозная фигура, каких мало!!! С остальным согласен полностью.
  13. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 12:16
    +15
    Погибли самые достойные из ЧВК "Вагнер". Пусть земля им будет пухом. Они при жизни свои подвиги совершали. Честь им и хвала!
  14. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:17
    0
    С его деньгами, влиянием и связями, с трудом верится что это не постановка, что бы уйти спокойно в тень. Чтоб больше не вспоминали и не беспокоили. Я вот почти уверен что это просто "выход из игры", как показывают в интересных фильмах.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:28
      +2
      В России деньги и связи значат больше, чем паспорта на другое имя. Он и без этих выкрутасов спокойно передвигался по Москве и Питеру. Ударили подло, исподтишка, потому что в открытую связываться боялись.
    2. businessv
      businessv Сегодня, 12:38
      +2
      Не та личность Пригожин, чтобы вот так вот по-киношному дёшево выходить из игры!
  15. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:18
    +5
    Скорее всего Пригожин с командирами был приглашен к Самому для обсуждения каких-либо вопросов по Африке. А по возвращению самолёт демонстративно был сбит. Никто не ожидал, что такое возможно в России, поэтому они все и оказались в одном самолёте. Тот кто это организовал, имеет очень большие возможности и факт, что работает не на Россию.
    1. Xocelolprox
      Xocelolprox Сегодня, 12:23
      0
      Люди близкие к конторе говорят, что они в плюс минус таком составе летали всегда. Пригожин, глава боевой части Уткин и глава логистики Вагнера. Тут как раз таки ничего удивительного нет.
    2. businessv
      businessv Сегодня, 12:38
      +4
      Сейчас проще перечислить тех, кто во власти работает на Россию, чем наоборот!
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 12:46
      -2
      Говорят на Валдай самолёт летел, видимо на ковер вызвали
      1. igork735
        igork735 Сегодня, 13:22
        0
        На Валдае нет полосы для самолёта.
        Текст комментария короткий.
  16. Edward
    Edward Сегодня, 12:19
    0
    Странно, что все молчат по расшифровку чёрных ящиков. Или на частных самолётах их не ставят?
    1. businessv
      businessv Сегодня, 12:39
      +3
      Ставят, но там будет слышно причину катастрофы, я предполагаю, что это будет невыгодно власть имущим, поэтому публикации не будет.
  17. glk63
    glk63 Сегодня, 12:21
    -4
    Всё это немного напоминает опознавание тела Гитлера... К чему вся эта суета? Разбился... бывает...
    1. businessv
      businessv Сегодня, 12:44
      +1
      Интересные у Вас аналогии! Чем случившееся Вам напомнило Рейхсфюрера? Где Вы суету увидели? В этом мире бывает всё, об этом не стоит и говорить.
  18. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 12:24
    +2
    не будет 1-го - придут 3-е.
    не будет 2-х - придут 7-ь.
    и так далее.

    пустым эфир явно не останется. да и кому продолжить дело - тоже наверно есть.

    но вот конечный результат интересен. кого укажут виновным?!
  19. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:26
    -1
    Для ПЗРК он должен был высоко лететь.
    Вылетал наверняка из Внуково-3.
  20. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 12:38
    +1
    Чёрные ящики покажут однозначную причину катастрофы. Надеюсь нам эту информацию доведут без искажений
  21. sub307
    sub307 Сегодня, 12:38
    0
    Цитата: Монтажник
    Искать нужно кому это более выгодно. И знаю комментарий короткий.

    Ну так это - очевидно...,вот, только, выгодно многим..."сошлось" так сказать winked .
  22. km-21
    km-21 Сегодня, 12:44
    0
    Похоже на прилет ракеты воздух-воздух.
    Таким образом ему отомстили за убийство российских летунов.
  23. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 12:44
    +1
    Предприниматель, которого называют куратором ЧВК

    Забавная формулировка. Т.е. это слухи такие гуляют?
    самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса неустановленными лицами

    ПЗРК на 8.5 км высоты? Угу..
  24. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 12:46
    -2
    Скорее всего ПЗРК,не зря некоторые в паблике указывали на взрыв в воздухе. Это легче всего сделать, пронести взрывчатку на борт, это целая операция с внедрением, без ГРУ/ФСБ не обошлось бы. А вот французам это зачем? Ну убили куратора и что дальше, ВАГНЕР группа умер чтоли? Как работали так и будут работать и французов гонять, туда люди идут не изза Пригожина, а потому что им нравится воевать, условия хорошие и снабжение. Будет вместо Пригожина Иванов и всё так и останется.А я бы не отметал месть кого то из МО , личная месть , за лётчиков сбитых а так же месть возможно что Пригожин " кинул" колаборантов из силовиков, которые хотели смести Путина
    1. Serj197930
      Serj197930 Сегодня, 13:02
      0
      Для ПЗРК слишком высоко! Не достанет.
  25. hiller
    hiller Сегодня, 12:49
    -1
    Выводы делать рано. Явно Кремль не в числе выгодоприобретателей. Нелюдей, повернувших выданное вооружение во время боя против своего государства и братьев по оружию, не жалко от слова СОВСЕМ. Но и злорадствовать не буду. "Да воздастся каждому по делам своим". Жалко экипаж эмбрайера.
  26. Serj197930
    Serj197930 Сегодня, 13:01
    0
    Цитата: goland72
    ПЗРК
    А каким боком тут ПЗРК? Если высота поражения у него до 5,5 км, а борт летел на 8,5 км, из ПЗРК не достать.
  27. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 13:03
    0
    SHOT: взрывное устройство в самолете Пригожина могло быть заложено в отсек шасси. Московский комсомолец.
  28. arthh
    arthh Сегодня, 13:04
    +1
    В деле о подрыве самолета Пригожина появился первый подозреваемый. Это личный пилот Пригожина и бывший учредитель «МНТ Аэро» (владелец разбившегося джета) Артем Степанов. Правоохранительные органы не могут его найти. Он имел доступ к самолету, перед взрывом уехал на Камчатку, где "потерялся". Единственное, что смог сообщить его родной брат, это то, что он якобы третий день в походе и без связи. Степанова активно разыскивают правоохранительные органы, возможно, его уже нет в РФ

    прочитал в телеге не знаю правда или нет. Просто слухи.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:19
      0
      Цитата: arthh
      Правоохранительные органы не могут его найти.

      [quoteИщут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти Парня какого-то Лет двадцати. Среднего роста, Плечистый и крепкий, Ходит он в белой Футболке и кепке. Знак «ГТО» На груди у него. ][/quote]
  29. Serj197930
    Serj197930 Сегодня, 13:09
    0
    Цитата: invisible_man
    А кто сказал, что из портативного?

    Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Других ПЗКР нет!