Источник: Тело погибшего куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина находится в Тверском бюро судмедэкспертизы

В настоящее время тело российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют куратором ЧВК «Вагнер», находится в Тверском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает Msk1.ru со ссылкой на источник в бюро.
Вечером 23 августа самолет Embraer-135, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Бологовском районе Тверской области. Вскоре после крушения бизнес-джета стало известно, что он принадлежал Евгению Пригожину. Позже появилась информация, что на борту самолета находились десять человек, включая трех членов экипажа.
Потом подтвердилась информация о том, что среди погибших в результате падения самолета были куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, позывной которого и дал название всей знаменитой организации. Обнаруженные на месте падения самолета тела были сильно обезображены, поэтому сейчас будет проводиться экспертиза останков для их идентификации. Сотрудник Тверского бюро подтвердил Msk1.ru информацию.
У здания Тверского областного бюро судмедэкспертизы, как сообщает Msk1.ru, дежурит большое количество сотрудников полиции. Тем временем, на месте падения самолета продолжают работать эксперты различных направлений.
Сейчас главная задача – установить причину трагического происшествия, которой может быть и террористический акт – по одной версии, на борту самолета могло сработать взрывное устройство, по другой версии – самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса неустановленными лицами. Но не отвергается пока и версия о технических неисправностях двигателя самолета.