В России разработали специальный многозарядный гранатомёт для беспилотников

Фото иллюстрационное

Полезная модель относится к области вооружения, а именно к устройствам размещения и метания боеприпасов с беспилотного летательного аппарата. Технической задачей предлагаемого устройства является расширение возможности устройства для задач, связанных с поражением огневых точек противника в зданиях и сооружениях. Для этого предлагается гранатомет беспилотного летательного аппарата, содержащий магазин и механизм подачи и метания гранаты через ствол гранатомета в сторону цели