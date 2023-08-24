Военное обозрение
Войти Регистрация

В России разработали специальный многозарядный гранатомёт для беспилотников

11
В России разработали специальный многозарядный гранатомёт для беспилотников

Фото иллюстрационное



В России разработан специальный многозарядный гранатомет для использования с беспилотника. Патент на изделие опубликован на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

Согласно документу, гранатомет имеет барабанный магазин, в котором размещаются гранаты и подаются в сам гранатомет перед выстрелом. При этом калибр гранатомета, тип используемых боеприпасов и другие подробности разработки не раскрываются хотя указано, что барабан рассчитан на восемь гранат. Вероятней всего, речь идет о ВОГах, применяемых в подствольных гранатометах. Эти гранаты активно используются для сброса с БПЛА.

В качестве носителя оружия планируется использовать квадрокоптер, способный зависать на одном месте для более точного наведения, которое осуществляется с помощью пульта дистанционного управления и видеокамеры.

Полезная модель относится к области вооружения, а именно к устройствам размещения и метания боеприпасов с беспилотного летательного аппарата. Технической задачей предлагаемого устройства является расширение возможности устройства для задач, связанных с поражением огневых точек противника в зданиях и сооружениях. Для этого предлагается гранатомет беспилотного летательного аппарата, содержащий магазин и механизм подачи и метания гранаты через ствол гранатомета в сторону цели

- приводит ТАСС выписку из патента.

Стоит отметить, что попытки создать БПЛА с гранатометным комплексом предпринимались не раз, и не только у нас в стране. Например, созданный БПЛА с гранатометом РПГ-26 способен поражать бронетехнику и личный состав противника на дальности 250 метров. Имеются аналогичные разработки у Израиля, турции и еще ряда стран, в том числе НАТО.
Использованы фотографии:
Минобороны
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 12:24
    +4
    С этим "патентным правом" вообще сума посходили! Какое к чёрту "патентное право" на военные усовершенствования во время военных действий?
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:27
      0
      Когда свои мавики лелать будем? Они ребятам очень нужны. Если нет всей цепочки производства то о чем можно говорить?!
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:28
      +1
      Патент в данном случае играет как некоторая защита от иностранных государств.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:33
        +1
        Неа.Захотят и так скопируют.Интересно какая бронебойность у этого гранатомёта?

        гранатомет имеет барабанный магазин, в котором размещаются гранаты и подаются в сам гранатомет перед выстрелом. При этом калибр гранатомета, тип используемых боеприпасов и другие подробности разработки не раскрываются хотя указано, что барабан рассчитан на восемь гранат. Вероятней всего, речь идет о ВОГах, применяемых в подствольных гранатометах. Эти гранаты активно используются для сброса с БПЛА.


        Если ВОГи,то это не есть хорошо.
      2. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 12:47
        +1
        Если в гражданской сфере права на патент хоть как то соблюдаются , то в военной , на них плюют с очень высокой вышки . И никакими судами ничего не добиться .
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:30
    0
    Обсуждать ЭТО.... просто на первый взгляд, его перетежелили, а значит....
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:32
    +1
    Когда это делали вна Украине ещё до СВО, у нас в комментах смеялись. Клоуны.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 12:43
      +2
      Судя по тому, что оно у них до сих пор не применяется наверное не зря смеялись.
  4. sub307
    sub307 Сегодня, 12:32
    +1
    Цитата: АндрейKam_Z
    Патент в данном случае играет как некоторая защита от иностранных государств.

    Китайцам об этом расскажите, они "оценят"! lol
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 12:37
      +1
      Китайцам об этом расскажите, они "оценят"! lol

      А вот возьмите и скажите вы удивитесь на их реакцию. Многие споры по патентному праву они выиграли.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:46
        +1
        действительно, PEnasoniG это совсем не Panasonic. Фик с ним что очень внешне похоже - и даже раскраска похожа с внешним видом. Это другое (с)
        А также HitachiK, AdAdIs, SonEK ну и так далее.... wassat
        Не верь лживым глазам своим (с)