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Военный эксперт: Украинский кризис является продолжением Второй мировой войны

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Военный эксперт: Украинский кризис является продолжением Второй мировой войны

По мнению военного эксперта Александра Артамонова, в украинском кризисе просматриваются явные аналогии с событиями Второй мировой войны 1939-1945 года. Артамонов, опираясь на работу "Красная армия в начале Второй мировой. Как готовились к войне солдаты и маршалы" историка Юрия Веремеева, изучившего огромное количество архивных документов и мемуаров участников тех событий, отметил четкие параллели с современностью.


В частности, Артамонов отметил наличие многочисленных исторических мифов, касающихся подготовки РККА к ведению широкомасштабных боевых действий. Если принять во внимание информацию, изложенную командующим сухопутных войск вермахта в 1938-1942 годах Францем Гальдером в своих дневниках, то становится ясно, что немецкое командование оценивало силы РККА как "крайне ограниченные.

В своей записи от 8 августа 1941 года Гальдер отметил, что, если исходить из того, что противник (то есть Красная армия) располагает возможностью сформировать две полноценные армейские дивизии на каждый миллион своего населения, то окажется, что количество выявленных дивизий является предельно возможным и не следует ожидать дальнейшего формирования противником каких-либо крупных соединений. Как выяснилось впоследствии, Гальдер ошибался в своей оценке мобилизационного потенциала СССР.

Артамонов добавил, что битва под Москвой опровергла все сделанные до этого события оценки немецкого Генштаба касательно количественного и качественного состава Красной армии.

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7 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:30
    +2
    В новостях наших пишут что наши поразили центр принятия решений ВСУ. Какой не пишут....
    Сообщают что всё точно прилетело - от наземного и морского базирования.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 13:58
      0
      Какое продолжение.Теоретически(ибо в мире паразитов это НЕРЕАЛЬНО) СВО закончится когда российским олигархам вернут все отнятое.как минимум,в Украине и снимут санкции.
      1. Hitriy Zhuk
        Hitriy Zhuk Сегодня, 14:31
        0
        Чтобы "Запад(ло)" успокоилось - надо победить 404. И время.
        Но, такими темпами это надолго.
        Мобики "гдето там", ЛОМов и ключевых фигур убивают, ранят(как того что в машине подорвали), срочники "онижедети" и неприкасаемые(их нельзя на фронт, поранятся), фронт практически стоит, лупим "куда-то туда по ЦЕНТРАМ"(а где эффект?), логистика на 404 не нарушена, как везли им так и везут, транзит через 404 идет и мы им ПЛАТИМ за него, УРАН в США поставляем.
        Невольно встает вопрос, а "элита" вообще желает победы, или ей "и так норм".
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:47
    +1
    По мнению военного эксперта Александра Артамонова, в украинском кризисе просматриваются явные аналогии с событиями Второй мировой войны 1939-1945 года.
    Время идёт, а у забугорных мало что меняется ... всё то же желание подчинить, ограбить и ... в общем понятно.
    Методы всё те-же, только инструментов воздействия становится больше, вот и вся разница.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:48
    +4
    Военный эксперт: Украинский кризис является продолжением Второй мировой войны
    belay Кроме звонкой фразы - ничего. request Причина ВМВ? Противоречия между Англией и США. Которое было решено в результате ВМВ.
    Артамонова Уважаю, но как и всех иногда заносит. request
  4. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 14:06
    0
    Господину Артамонову:
    1. СВО является продолжением многих войн запада с нами. Не только второй мировой. Просто подумайте над этим.
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 14:38
      0
      А ведь да, было же чото когда мы почти поджали турков, а пришли бритахи им на помощь.
      А еще шведы, тевтоны, поляки и прочие отходы жизнедеетельности вечно лезли сюда.