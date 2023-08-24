Военный эксперт: Украинский кризис является продолжением Второй мировой войны

По мнению военного эксперта Александра Артамонова, в украинском кризисе просматриваются явные аналогии с событиями Второй мировой войны 1939-1945 года. Артамонов, опираясь на работу "Красная армия в начале Второй мировой. Как готовились к войне солдаты и маршалы" историка Юрия Веремеева, изучившего огромное количество архивных документов и мемуаров участников тех событий, отметил четкие параллели с современностью.
В частности, Артамонов отметил наличие многочисленных исторических мифов, касающихся подготовки РККА к ведению широкомасштабных боевых действий. Если принять во внимание информацию, изложенную командующим сухопутных войск вермахта в 1938-1942 годах Францем Гальдером в своих дневниках, то становится ясно, что немецкое командование оценивало силы РККА как "крайне ограниченные.
В своей записи от 8 августа 1941 года Гальдер отметил, что, если исходить из того, что противник (то есть Красная армия) располагает возможностью сформировать две полноценные армейские дивизии на каждый миллион своего населения, то окажется, что количество выявленных дивизий является предельно возможным и не следует ожидать дальнейшего формирования противником каких-либо крупных соединений. Как выяснилось впоследствии, Гальдер ошибался в своей оценке мобилизационного потенциала СССР.
Артамонов добавил, что битва под Москвой опровергла все сделанные до этого события оценки немецкого Генштаба касательно количественного и качественного состава Красной армии.