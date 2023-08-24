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Вице-канцлер Германии обвинил немецкую разведку BND в неверной оценке ситуации на Украине перед началом спецоперации

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Вице-канцлер Германии обвинил немецкую разведку BND в неверной оценке ситуации на Украине перед началом спецоперации

Накануне специальной военной операции ВС РФ на Украине, немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) дала неверную оценку военным приготовлениям России. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек, слова которого приводит агентство DPA.


По утверждению Хабека, разведчики заявляли, что Россия лишь проводит военные учения, а боевые действия начинать не собирается. Но в итоге события стали развиваться по «худшему» сценарию. Вице-канцлер считает, что разведывательная служба просчиталась в своих прогнозах.

Ранее в Германии уже поднимался вопрос о том, что BND неправильно оценила ситуацию накануне начала спецоперации. Директор службы Бруно Каль 23 февраля 2022 года побывал в Киеве, а уже утром 24 февраля спешно покинул Украину.

Но если говорить о качестве работы западных разведывательных служб, то не только начало спецоперации они не смогли спрогнозировать. Например, ситуация с контрнаступлением ВСУ тоже вызывает многочисленные вопросы.

Западные эксперты считают, что и Украина, и ее покровители – США и НАТО, недооценили военный потенциал России, количество и качество сосредоточенных на Запорожском направлении и в Донбассе войск, и ошибочно полагали, что ВСУ удастся провести своеобразный «блицкриг» летом 2023 года.

Как оказалось, контрнаступление «захлебнулось», а ВСУ несут масштабные потери в личном составе и военной технике, и как выйти из сложившейся ситуации, ни в Киеве, ни в Вашингтоне или Брюсселе судя по всему, уже не знают. Поэтому пока киевский режим делает ставку на дальнейшее увеличение численности ВСУ и бросание в бой все новых резервов, вне зависимости от их подготовленности.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Carlo von Reyher
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9 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:56
    +1
    Вице-канцлер считает, что разведывательная служба просчиталась в своих прогнозах.

    Это что ? Господин Хабек обвиняет свою разведку в просчетах российского СВО.
    Этими словами он заявляет, что Германия является непосредственной участницей войны с Россией.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:58
    +1
    Вице-канцлер Германии обвинил немецкую разведку BND в неверной оценке ситуации на Украине перед началом спецоперации
    Очевидное и уже давно... все спецслужбы, да и прочие, пожалуй, подстраиваться под хотелки политиков, верхних... если в их отчётах проскакивает какие то объективные, но неприятные для верхних ушей вещи/факты, то они пропускают эти сведения мимо своих ушей!
    И только потом, когда у верхних подгорать начинает, они начинают искать крайних.
    Можно подумать никогда раньше такого не было и случилось вдруг...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:00
      +3
      "Верхние" везде не погрешимы. Они не ошибаются. Хоть в какой стране.
  3. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 12:59
    -1
    Немчура ошиблась, ну надо же, им телеграмму не выслали, или прорецателям мало заплатили, а вообще такие вещи и дела не предсказуемы, хотя можно было и придвидеть, когда учения закончились, то в куеве решили, что после отвода российских войск, можно опять Донбасс покошмарить и в наглую, ну тут соответственно и терпенье лопнуло, результат налицо!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:02
    +1
    полагали, что ВСУ удастся провести своеобразный «блицкриг» летом 2023 года
    Если бы BND и др. разведки не витали в облаках киевского информационного поля и желания "победить Россию", то в полне могли просчитать итог разрекламированного "контрнаступа". Американцы хоть и с запозданием, но сориентировались и заявили, что предполагали провал наступления ВСУ, т.к. доверили его "тугодумным".
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:04
    0
    А в Москве, что, знают, как выходить из сложившейся ситуации?
    1. Hanurik
      Hanurik Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: мордвин 3
      А в Москве, что, знают, как выходить из сложившейся ситуации?

      Как всегда. Зачистка ястребов, дипломатия, торги. Торговля землями и жизнями. Кто там остался после Стрелкова и Пригожина?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:06
    -1
    А Хабек с Бербок не хотят ответить за экономику страны? Кто просчитался, вводя санкции в отношении России?
    - А нас то за шо?
  7. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 13:16
    0
    Кто кто, а наша разведка точно облажалась, уровень поддержки населения , мотивация противника , политическая обстановка . Оправдать этот просчёт можно только самодурством одного человека.