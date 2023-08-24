Вице-канцлер Германии обвинил немецкую разведку BND в неверной оценке ситуации на Украине перед началом спецоперации

Накануне специальной военной операции ВС РФ на Украине, немецкая Федеральная разведывательная служба (BND) дала неверную оценку военным приготовлениям России. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек, слова которого приводит агентство DPA.По утверждению Хабека, разведчики заявляли, что Россия лишь проводит военные учения, а боевые действия начинать не собирается. Но в итоге события стали развиваться по «худшему» сценарию. Вице-канцлер считает, что разведывательная служба просчиталась в своих прогнозах.Ранее в Германии уже поднимался вопрос о том, что BND неправильно оценила ситуацию накануне начала спецоперации. Директор службы Бруно Каль 23 февраля 2022 года побывал в Киеве, а уже утром 24 февраля спешно покинул Украину.Но если говорить о качестве работы западных разведывательных служб, то не только начало спецоперации они не смогли спрогнозировать. Например, ситуация с контрнаступлением ВСУ тоже вызывает многочисленные вопросы.Западные эксперты считают, что и Украина, и ее покровители – США и НАТО, недооценили военный потенциал России, количество и качество сосредоточенных на Запорожском направлении и в Донбассе войск, и ошибочно полагали, что ВСУ удастся провести своеобразный «блицкриг» летом 2023 года.Как оказалось, контрнаступление «захлебнулось», а ВСУ несут масштабные потери в личном составе и военной технике, и как выйти из сложившейся ситуации, ни в Киеве, ни в Вашингтоне или Брюсселе судя по всему, уже не знают. Поэтому пока киевский режим делает ставку на дальнейшее увеличение численности ВСУ и бросание в бой все новых резервов, вне зависимости от их подготовленности.