Военное обозрение
Войти Регистрация

Экс-президент США: Сотрудники ЦРУ причастны к ликвидации многих неугодных Вашингтону людей

15
Экс-президент США: Сотрудники ЦРУ причастны к ликвидации многих неугодных Вашингтону людей

Бывший президент США и нынешний кандидат на возвращение в Овальный кабинет Дональд Трамп, находящийся уже под несколькими уголовными делами, продолжает «войну» с действующим руководством страны и американскими спецслужбами. На этот раз Трамп выступил с разоблачительными обвинениями в адрес Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов.


В интервью не менее «опальному» ведущему Такеру Карлсону 45-й президент США заявил, что сотрудники ЦРУ причастны к ликвидации многих неугодных Вашингтону людей по всему миру. При этом даже установить их точное количество не представляется возможным в силу огромной секретности подобных операций, добавил Трамп.

Мы многих ликвидировали (с помощью сотрудников) ЦРУ. Я должен это отметить

— заявил экс-президент.

В качестве примеров Трамп привел физическое устранение американской разведывательной спецслужбой командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы в Иране) генерала Касема Сулеймани, а также об убийстве экс-главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в Российской Федерации) Абу Бакра аль-Багдади.

Далее он признался, что даже будучи главой государства он не обладал полной информацией, чем именно занимается ЦРУ. Другими словами, Трамп объявил данную спецслужбу по крайней мере частично неподконтрольной политическим властям США, а значит, возможность для ее сотрудников действовать вне рамок закона. Для Соединенных Штатов, где по крайней мере декларируется верховенство права, это серьезное обвинение.

Ранее другой кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший обвинил Центральное разведывательное управление в причастности к организации убийства своего дяди — 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Он был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года, по официальной версии убийцей-одиночкой Ли Харви Освальдом, которого застрелили через два дня после задержания. Кеннеди-младший заявил, что есть неопровержимые доказательства в причастности ЦРУ к убийству его дяди.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. bober1982
    bober1982 Сегодня, 13:38
    +1
    Трамп ясно намекнул,что гибель Пригожина - дело рук ЦРУ, дядюшка Джо в ввиду своего слабоумия не мог такой приказ отдать.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:56
      +4
      Да нет Байден на это не способен, тем более он занят гадит в подъездах. А если серьезно я тут прикинул а ведь все кто встал поперек одного известного политика или высланы из страны, или сидят, или отравились просроченным чаем, или неудачно шарфик повязали, или подскользнулись на мосту.......
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 14:24
        -1
        Или опрометчиво полетели на неисправном самолете?
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 14:50
          0
          Трамп объявил данную спецслужбу (ЦРУ) по крайней мере частично неподконтрольной политическим властям США, а значит, возможность для ее сотрудников действовать вне рамок закона.
          Трамп уже давно говорит, что в США существует т.н. "ГЛУБИННОЕ ГОСУДАРСТВО". Возникает вопрос, а что это такое? И из кого оно состоит? Исторически ответ простой. А именно.
          Кровью всей экономики являются деньги - финансы, свободно обращаемая в стране валюта как самый ликвидный - т.е. как самый востребованный финансовый товар. А теперь согласно маркетингу посмотрим, кто исторически в США монопольно выпускает $$$ США, т.е. кто стал ХОЗЯИНЫМ ДЕНЕГ и соответственно приватизировал в США, расставляя в госструктурах страны свою чиновничью креатуру из своих назначенцев-бюрократов по своему усмотрению и по своим понятиям своего мирового господства.
          Получим интересную картину об истинных ПРИХВАТИЗАТОРАХ всего ГОСУДАРСТВА США по его функциональным частям - уже не просто как "хозяев денег", а как ХОЗЯЕВ и УЗУРПАТОРОВ всей СТРАНЫ - ввиду малочисленности их на вершине власти по сравнению со всем населением страны.

          Напомню. На самом деле Федеральная Резервная система (ФРС США) не является государственным учреждением, а принадлежит частным владельцам - группе преимущественно иностранных банкиров. В 1913 году Конгресс отдал Америку в вечное долговое рабство частной Федеральной Резервной системе, предоставив ей право печатать деньги и контролировать американскую экономическую систему.
          Хотя по закону о Федеральной Резервной системе (Federal Reserve Act) от 1913 года имена владельцев банков хранятся в секрете, Р.Е.МакМастер, издатель " The Reaper", через конфиденциальные связи с банками Швейцарии, выяснил, что контрольным пакетом акций Федерального Резерва владеют следующие банки:
          1. Лондонский и берлинский банки Ротшильда
          2. Парижский банк Lazard Brothers
          3. Итальянские банки Israel Moses Sieff
          4. Гамбургский банк Warburg , Германия и Амстердам
          5. Нью-Йоркский банк Kuhn Loeb (персонально финансировал Льва Троцкого в госпереворотах в РИ 1917 года)
          6. Нью-Йоркский банк Lehman Brothers
          7. Нью-Йоркский банк Goldman Sachs
          8. Нью-Йоркский банк Chase Manhattan (контролируемый Рокфеллерами)

          А список акционеров ФРС США, составленный по данным швейцарских банковских источников, выглядит следующим обрзом:
          1. Ротшильды
          2. Лазард Фререз (Юджин Майер)
          3. Израэль Сифф
          4. Компания Кун Леб
          5. Компания Варбург
          6. Леман Бразерс
          7. Голдман Сакс
          8. Семейства Рокфеллеров и Морганов

          Причём численность этих банкиров ВМЕСТЕ С ИХ РОДСТВЕННИКАМИ составляет ныне всего-то порядка 15 тысяч человек !!!

          Банкир Ротшильд недавно признался российскому пранкеру Лексусу, что за многовековую историю у Ротшильдов были конфликты с кланом Рокфеллеров. Рокфеллеры занимались реальной ЭКОНОМИКОЙ. Ротшильды – БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ (лучше сказать, БАНКОВСКИМИ СПЕКУЛЯЦИЯМИ).
          [b]Ротшильд           также с удовольствием признал, что его семья стала СОЗДАТЕЛЕМ этого мира.
          См. подробно - Пранкер Лексус: Ротшильд с удовольствием признал, что его семья стала создателем этого мира. Опубликовано 1 месяц тому назад. - https://dzen.ru/video/watch/64b91eea15834f1afe19c157
      2. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 14:48
        -1
        Цитата: Silver99
        я тут прикинул а ведь все кто встал поперек одного известного политика или высланы из страны, или сидят, или отравились просроченным чаем, или неудачно шарфик повязали, или подскользнулись на мосту.......

        Неужели "сильная рука" не спешит строить народное счастье, а больше озабочена непосредственным устранением конкурентов, поскольку это более лёгкий путь? Да не, не может быть. Совпадение.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:05
      0
      Лукавит-такими "делами"(внутри Штатов) занимается ФБР.
    3. Комментарий был удален.
    4. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 14:43
      0
      Почему не наши?
      В 90е же были лозунги мол "будем как в США".
      Ну вот, ну как тоже теперь устраняют неугодных(это злые совки в дурку отправляли или вообще высылали)?
  2. Million
    Million Сегодня, 13:39
    +1
    Кто бы в этом сомневался.США могут принимать решения,а нашим,видимо,это делать не позволяют.
  3. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:48
    0
    Далее он признался, что даже будучи главой государства он не обладал полной информацией, чем именно занимается ЦРУ. Другими словами, Трамп объявил данную спецслужбу по крайней мере частично неподконтрольной политическим властям США, а значит, возможность для ее сотрудников действовать вне рамок закона.
    В любом государстве все спецслужбы так действуют.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:51
    +1
    Короче,как всегда,я не при делах-пока что wassat
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:54
    +1
    Мы многих ликвидировали (с помощью сотрудников) ЦРУ. Я должен это отметить
    Не новость, в общем то ... "лыцари плаща и кинжала", т.е. убийцы на службе полосатии, так уж оно и есть ... впрочем, а у кого таких нет???
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:05
    0
    Ничего нового, и так все знают про полосатые уши. Вешать будут чуть попозже и ваших сэров.
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 14:23
    -1
    Далее он признался, что даже будучи главой государства он не обладал полной информацией, чем именно занимается ЦРУ.


    Врет как дышит.
    Он же известен тем, что назначил первую в истории ЦРУ директора-женщину Джину Хаспел.
    И эта назначенная лично им тетка не докладывала ему подробно обо всем?
    Извините, не верю.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:24
    0
    До них только дошло, что Кенеди убили ЦРУшники
  9. 41 РЕГИОН
    41 РЕГИОН Сегодня, 14:29
    0
    Сотрудники ЦРУ причастны к ликвидации многих неугодных Вашингтону людей

    Открыл Америку , а мы не догадывались