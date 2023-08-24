Экс-президент США: Сотрудники ЦРУ причастны к ликвидации многих неугодных Вашингтону людей

Мы многих ликвидировали (с помощью сотрудников) ЦРУ. Я должен это отметить

Бывший президент США и нынешний кандидат на возвращение в Овальный кабинет Дональд Трамп, находящийся уже под несколькими уголовными делами, продолжает «войну» с действующим руководством страны и американскими спецслужбами. На этот раз Трамп выступил с разоблачительными обвинениями в адрес Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов.В интервью не менее «опальному» ведущему Такеру Карлсону 45-й президент США заявил, что сотрудники ЦРУ причастны к ликвидации многих неугодных Вашингтону людей по всему миру. При этом даже установить их точное количество не представляется возможным в силу огромной секретности подобных операций, добавил Трамп.— заявил экс-президент.В качестве примеров Трамп привел физическое устранение американской разведывательной спецслужбой командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы в Иране) генерала Касема Сулеймани, а также об убийстве экс-главаря террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в Российской Федерации) Абу Бакра аль-Багдади.Далее он признался, что даже будучи главой государства он не обладал полной информацией, чем именно занимается ЦРУ. Другими словами, Трамп объявил данную спецслужбу по крайней мере частично неподконтрольной политическим властям США, а значит, возможность для ее сотрудников действовать вне рамок закона. Для Соединенных Штатов, где по крайней мере декларируется верховенство права, это серьезное обвинение.Ранее другой кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший обвинил Центральное разведывательное управление в причастности к организации убийства своего дяди — 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Он был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года, по официальной версии убийцей-одиночкой Ли Харви Освальдом, которого застрелили через два дня после задержания. Кеннеди-младший заявил, что есть неопровержимые доказательства в причастности ЦРУ к убийству его дяди.