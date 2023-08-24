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В Киеве заявили о высадке диверсионной группы ГУР МО Украины в районе мыса Тарханкут на западе Крыма

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В Киеве заявили о высадке диверсионной группы ГУР МО Украины в районе мыса Тарханкут на западе Крыма

Украинским военным удалось высадиться на побережье "оккупированного" Крыма, провести там "специальную операцию" и благополучно вернуться обратно на Украину. С таким заявлением выступил официальный представитель Главного управления разведки МО Украины Юсов.


Согласно заявлению, подразделение ГУР якобы высадилось в районе мыса Тарханкут на полуострове, в районе населенного пункта Маяк, где расположена база 3-го радиотехнического полка и радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По словам Юсова, украинские бойцы провели там "спецоперацию", достигнув только им известных целей, после чего благополучно ушли в море. Подчеркивается, что потерь у ГУР нет.

В то же время, ряд других источников, в том числе и западных утверждает, что в районе мыса Тарханкут ночью был бой с применением стрелкового оружия и гранатометов, работала боевая авиация. Подразделению ГУР удалось высадиться на берег, они обстреляли близлежащий кемпинг с отдыхающими, об атаке на военные объекты российской армии ничего не сообщается. По словам очевидцев, якобы было две лодки, на которых находилось порядка 10 человек. По другим сведениям, лодок было четыре.


Российское Минобороны никак не комментирует появившуюся информацию и заявление представителя ГУР. В Киеве продолжают вещать, что потерь нет, ТГ-канал Shot утверждает, что сегодня ночью на западе Крыма были уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами, всего ликвидировано около 15-20 человек.

Ранее глава ГУР МСО Украины Буданов анонсировал некие "сюрпризы" в Крыму, но не стал развивать эту тему. Отметим, что ранее Киев атаковал российскую систему С-300 в районе мыса Тарханкут.
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8 комментариев
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  1. Alexej
    Alexej Сегодня, 13:13
    +2
    Нехорошие люди. Нашли время по отдыхающим шмалять, бархатный сезон в самом разгаре.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:23
      0
      Бряхня. Рисковать элитными спецами ради выпендрежа? Так не бывает.
  2. Uno
    Uno Сегодня, 13:14
    +3
    тут конечно трудно сказать, но какой может быть кемпинг возле военного объекта?
  3. Cannon
    Cannon Сегодня, 13:21
    -2
    Российское Минобороны никак не комментирует+++++ Какой такой Крым?Некогда им. Празднуют поминки, как ни как "награда" нашла "героя". Спасибо тоже бывает разным.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:21
    +1
    Согласно заявлению, подразделение ГУР якобы высадилось в районе мыса Тарханкут на полуострове, в районе населенного пункта Маяк, где расположена база 3-го радиотехнического полка и радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По словам Юсова, украинские бойцы провели там "спецоперацию", достигнув только им известных целей, после чего благополучно ушли в море. Подчеркивается, что потерь у ГУР нет.
    Гадай теперь, чего такого специального они там наделали? what
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 13:21
    0
    Так юс-ов известный в определённых кругах Одессы , минетчик! Среди судейских и в обладминистрации рулили гомосеки. Одного даже замочили , кажись ещё в начале 90-х , на почве гомосятины.
  6. Эмиль
    Эмиль Сегодня, 13:21
    +1
    -Знаешь Тарас,я на Красной Площади насрал … –Да ты что,и тебя не арестовали ? -Я тихонько,не снимая шаровар … winked
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 13:23
    0
    Долго очень долго наводили порядок на сухопутных границах Белгородской,Курской и Брянской областях.Неужели нельзя просто укрепить границу по всему соприкосновению с Украиной.Некомпетентность как минимум,за каждый метр должны нести персональную ответственность.