В Киеве заявили о высадке диверсионной группы ГУР МО Украины в районе мыса Тарханкут на западе Крыма

Украинским военным удалось высадиться на побережье "оккупированного" Крыма, провести там "специальную операцию" и благополучно вернуться обратно на Украину. С таким заявлением выступил официальный представитель Главного управления разведки МО Украины Юсов.
Согласно заявлению, подразделение ГУР якобы высадилось в районе мыса Тарханкут на полуострове, в районе населенного пункта Маяк, где расположена база 3-го радиотехнического полка и радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По словам Юсова, украинские бойцы провели там "спецоперацию", достигнув только им известных целей, после чего благополучно ушли в море. Подчеркивается, что потерь у ГУР нет.
В то же время, ряд других источников, в том числе и западных утверждает, что в районе мыса Тарханкут ночью был бой с применением стрелкового оружия и гранатометов, работала боевая авиация. Подразделению ГУР удалось высадиться на берег, они обстреляли близлежащий кемпинг с отдыхающими, об атаке на военные объекты российской армии ничего не сообщается. По словам очевидцев, якобы было две лодки, на которых находилось порядка 10 человек. По другим сведениям, лодок было четыре.
Российское Минобороны никак не комментирует появившуюся информацию и заявление представителя ГУР. В Киеве продолжают вещать, что потерь нет, ТГ-канал Shot утверждает, что сегодня ночью на западе Крыма были уничтожены четыре лодки с украинскими диверсантами, всего ликвидировано около 15-20 человек.
Ранее глава ГУР МСО Украины Буданов анонсировал некие "сюрпризы" в Крыму, но не стал развивать эту тему. Отметим, что ранее Киев атаковал российскую систему С-300 в районе мыса Тарханкут.