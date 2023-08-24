«Я был уверен, что цель в виде танка Т-72 будет поражена»: в США тестируют новый прицел для ПТРК Javelin

Новая оптика обеспечивает увеличенную дальность стрельбы, дает изображение более высокой четкости и инновационную функцию автофокусировки. Эти усовершенствования позволяют солдатам обнаруживать, идентифицировать и поражать цели на гораздо больших расстояниях с ранее недостижимым уровнем детализации

Благодаря облегченной версии вы можете заметить существенное отличие по сравнению с Javelin Block 1; вы можете сканировать дальше с большей четкостью. Изображение было кристально чистым. Это все равно что смотреть телевизор в высоком разрешении, в отличие от телевизора 90-х.

Новобранцам очень легко освоить ПТРК с новым прицелом.

Я на 100% уверен, что смогу обнаруживать и идентифицировать цели.

Автофокусировка оказала огромную помощь. Я нажал кнопку автофокусировки и все стало идеально [видно]. У меня уходит на все около 5 секунд. Вы можете просто нажать эту кнопку, чтобы сэкономить время и выиграть бой.

Теперь ПТРК можно легко поместить в ранец, в отличие от Block 1, который едва помещался в рюкзаке.

Я был уверен, что [учебная] цель в виде танка Т-72 будет поражена. Я мог бы прищуриться и даже не думать об этом, но все равно нанести удар.

23 августа 2023 года пехотинцы из 3-й бронетанковой бригады Grey Wolf армии США участвовали в учениях в пустыне Аризона, в ходе которых тестировалась новая облегченная система прицеливания LW CLU, установленная на ПТРК Javelin.- отмечается на сайте армии США.Прицел ПТРК работает в трех режимах. Первый отвечает за ночное видение с 4-кратным увеличением и в основном используется для подсветки местности во время ночных операций. Второй, основной режим обзора, обеспечивает сканирование в инфракрасном диапазоне с 4-кратным увеличением, показывая наводчику тепловые следы целей и позволяя тем самым обнаруживать скрытые войска и технику. Третий вид – это ИК-обзор с 9-кратным увеличением [в узком канале, угол обзора не называется], аналогичный, как утверждается, функции автоматического увеличения на большинстве современных камер [гражданского назначения].Положение рукояток и органы управления новой прицельной системы были изменены для обеспечения большего комфорта, что обеспечивает более естественную фиксацию при длительном использовании. Легкость и компактность LW CLU делает его более портативным и маневренным в зоне боевых действий.Американские солдаты поделились своими впечатлениями от применения ПТРК Javelin с новым прицелом: