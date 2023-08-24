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«Я был уверен, что цель в виде танка Т-72 будет поражена»: в США тестируют новый прицел для ПТРК Javelin

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«Я был уверен, что цель в виде танка Т-72 будет поражена»: в США тестируют новый прицел для ПТРК Javelin

23 августа 2023 года пехотинцы из 3-й бронетанковой бригады Grey Wolf армии США участвовали в учениях в пустыне Аризона, в ходе которых тестировалась новая облегченная система прицеливания LW CLU, установленная на ПТРК Javelin.


Новая оптика обеспечивает увеличенную дальность стрельбы, дает изображение более высокой четкости и инновационную функцию автофокусировки. Эти усовершенствования позволяют солдатам обнаруживать, идентифицировать и поражать цели на гораздо больших расстояниях с ранее недостижимым уровнем детализации

- отмечается на сайте армии США.

Прицел ПТРК работает в трех режимах. Первый отвечает за ночное видение с 4-кратным увеличением и в основном используется для подсветки местности во время ночных операций. Второй, основной режим обзора, обеспечивает сканирование в инфракрасном диапазоне с 4-кратным увеличением, показывая наводчику тепловые следы целей и позволяя тем самым обнаруживать скрытые войска и технику. Третий вид – это ИК-обзор с 9-кратным увеличением [в узком канале, угол обзора не называется], аналогичный, как утверждается, функции автоматического увеличения на большинстве современных камер [гражданского назначения].

Положение рукояток и органы управления новой прицельной системы были изменены для обеспечения большего комфорта, что обеспечивает более естественную фиксацию при длительном использовании. Легкость и компактность LW CLU делает его более портативным и маневренным в зоне боевых действий.



Американские солдаты поделились своими впечатлениями от применения ПТРК Javelin с новым прицелом:

Благодаря облегченной версии вы можете заметить существенное отличие по сравнению с Javelin Block 1; вы можете сканировать дальше с большей четкостью. Изображение было кристально чистым. Это все равно что смотреть телевизор в высоком разрешении, в отличие от телевизора 90-х.


Новобранцам очень легко освоить ПТРК с новым прицелом.


Я на 100% уверен, что смогу обнаруживать и идентифицировать цели.


Автофокусировка оказала огромную помощь. Я нажал кнопку автофокусировки и все стало идеально [видно]. У меня уходит на все около 5 секунд. Вы можете просто нажать эту кнопку, чтобы сэкономить время и выиграть бой.




Теперь ПТРК можно легко поместить в ранец, в отличие от Block 1, который едва помещался в рюкзаке.


Я был уверен, что [учебная] цель в виде танка Т-72 будет поражена. Я мог бы прищуриться и даже не думать об этом, но все равно нанести удар.
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17 комментариев
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  1. vargo
    vargo Сегодня, 13:43
    +12
    Выглядит так, словно рекламная статья
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 14:11
      0
      А куда деваться нужно же как-то реабилитировать этот ПТРК.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 14:58
        0
        нужно же как-то реабилитировать этот ПТРК.
        Танкисты оценили Ваш юмор, жаль не только лишь все.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 14:31
      0
      -Я на 100% уверен, что смогу обнаруживать и ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ цели.
      Помните в "Свадьба в Малиновке"- а третий, гад, в своих пуляет.
  2. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 13:44
    +11
    ща бородатый карлик начнёт: "Дай, дай"
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:58
      +6
      Цитата: rosomaha
      ща бородатый карлик начнёт: "Дай, дай"

      Что с новыми, что со старыми прицелами - все будут под кустами брошенные кучами валяться. Сын приезжал в отпуск, рассказывал, как их бросают при отступлении. А чо беречь? Зеленский ещё выклянчит.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:49
    +7
    Хорошо,а что с охлаждением боеголовки перед выстрелом?А дальность ракеты разве от более качествнной картинки тоже вдруг увеличивается?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:51
    +8
    Я мог бы прищуриться и даже не думать об этом, но все равно нанести удар.
    А если не прищуриваться тогда вообще... Как я понял это реклама возрождение ПТРК Javelin из украинского пепла где не очень показал себя, но зато много было затрофеено.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:44
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Я мог бы прищуриться и даже не думать об этом, но все равно нанести удар.
      А если не прищуриваться тогда вообще... Как я понял это реклама возрождение ПТРК Javelin из украинского пепла где не очень показал себя, но зато много было затрофеено.

      Много затрофеено - это сколько в штуках? Вот поставили 5500 подобных систем, какой процент оказался в в виде трофеев?
      1. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 14:54
        0
        И с какой целью интересуетесь? По каждому отчет прислать или как? Для изучения их достаточно минимум один комплекс. А эти трофеи регулярно раньше показывали, когда они бандеровцами как супер оружие рассматривались. Сейчас особо не видно, наверное уже привыкли.
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 15:07
          -1
          Цитата: владимир 290
          И с какой целью интересуетесь? По каждому отчет прислать или как? Для изучения их достаточно минимум один комплекс. А эти трофеи регулярно раньше показывали, когда они бандеровцами как супер оружие рассматривались. Сейчас особо не видно, наверное уже привыкли.

          Ну товарищ выше утверждал, что мол было затрофеено "много" Джавелинов. Вот очень интересно "много" - это сколько? Пять - это много? Или десять - много? А может более правильно говорить не "много", а "несколько" и не вводить людей в заблуждение.
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:56
        0
        Вы ещё спросите о том сколько их было продано.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:52
    +1
    «Я был уверен, что цель в виде танка Т-72 будет поражена»: в США тестируют новый прицел для ПТРК Javelin
    Модернизация ... логично, всё равно, штука большая, неудобная, с собой, за просто так, таскать не будешь.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 14:39
      +1
      Цитата: rocket757
      «Я был уверен, что цель в виде танка Т-72 будет поражена»: в США тестируют новый прицел для ПТРК Javelin
      Модернизация ... логично, всё равно, штука большая, неудобная, с собой, за просто так, таскать не будешь.

      Так наоборот же. Ракета весит 15.5кг - это конечно не мало, но ежели сравнивать с Корнетом, то у последнего ракета весит более 30кг. Т.е. Джавелин хоть и с трудом, но можно таскать на своем горбу, а вот Корнет только условно переностной
  6. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:39
    -3
    Ахахах.....
    Прицелы новые, аккумуляторы старые........

    С днища на которое лег джавелин вна Украине, никакие хвалёные оды менеджеров не поднимут
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:02
      -1
      С днища на которое лег джавелин вна Украине
      ??? Каждый выстрел этого "днищя" 98% братская могила в остатках танка, 2 выстрела смерть 100%. украинцы умудряются им даже вертолеты сбивать.
  7. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 14:44
    0
    Новую партию этих модернизированных жабелинов можете сразу напрямую передать МО РФ, без посредников.