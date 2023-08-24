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Повторная попытка запуска разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной

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Повторная попытка запуска разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной

Предпринятая Пхеньяном повторная попытка запуска разведывательного спутника КНДР снова оказалась неудачной. Но Северная Корея не намерена отступать от задуманного и снова попробует запустить в октябре космический аппарат-шпион.


Об этом сообщает агентство ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи), имеющее статус государственного СМИ.

В качестве причины отказа указывается сбой в аварийной системе во время работы третьей ступени ракеты-носителя.

Пхеньян пытался запустить разведывательный спутник Malligyong-1, установленный на ракеты нового типа Chollima-1, но это не удалось из-за «небольшой проблемы», имеющей отношение к каскадным двигателям.

Северокорейское Национальное аэрокосмическое агентство намерено выяснить причину неисправности аварийной системы и еще раз попытается вывести спутник на орбиту в октябре. С большой долей вероятности старт намечен на 10 октября и будет приурочен ко дню основания правящей в КНДР Трудовой партии Кореи.

По мнению южнокорейского чиновника из Министерства объединения, которое он высказал журналистам местного агентства Yonhap, Пхеньян быстро уведомил международное сообщество о неудачном запуска, так как предварительно проинформировал соседнюю Японию о предстоящем старте ракеты со спутником.


Предыдущая попытка вывода СевернойКореей военного спутника на орбиту состоялась 31 мая. Тогда произошел сбой работы двигателя второй ступени ракеты, в связи с чем она упала в море.
Использованы фотографии:
https://korea-dpr.com/
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:44
    -3
    Надо бы сходить в КНДР ,почитать их СМИ .Но явно фото Обожаемого Ким Чен Ына с дочкой не будет.А вдруг?Ракету в космос он не запускал,инспектировал тракторный завод и 2отряд ВМФ КНДР." Японцы врут,не было ни чего".

    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:56
      +2
      Надо бы сходить в КНДР ,почитать их СМИ .Но явно фото Обожаемого Ким Чен Ына с дочкой не будет.А вдруг?
      Это вы о чем и к чему? Ну сходите, как я понял по морю (или по суше через Хасан), если знаете корейский почитайте и уверен, что и фотографий достаточно.
      Корейцы народ трудолюбивый, настырный, умеющий добиваться своей цели. Не получилось сегодня, получится завтра.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:25
        0
        А вы попробуйте сходите в тырнете, сайт сми КНДР.Наша газета " Правда"времён СССР отдыхает.Но видно,работают стараются и не без помощи кого то.Замахнулись полностью на электрический трактор,а аккумуляторы откуда?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:52
    0
    Дорогу осилит идущий-главное чтобы не падали духом тогда и результат будет!
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:59
    -1
    Ничего, рано или поздно запустят.
    p.s. Интересно, а Ю.И.Борисов из Роскосмоса уже отправил в Индию на стажировку своих "эффективных менеждеров" восстанавливать "утраченные технологии"?
    p.p.s
    Крушение аппарата «Луна-25» может ускорить лунную программу России. Такое мнение в эфире НСН озвучил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков. Данному направлению, по его словам, необходимо дополнительное финансирование.

    p.p.p.s
    Межрегиональная общественная организация «Российская академия космонавтики имени К. Э. Циолковского» — негосударственная научно-общественная организация Российской Федерации в области космонавтики.[
    1. Ady66
      Ady66 Сегодня, 14:25
      0
      Нам великодержавная гордость не позволит. Мы в основном живём достижениями науки СССР. Фундаментальную науку грантами не продвинешь. Прикладную - да, если те, кто эти гранты распределяет образованы и беспристрастны (что сомнительно)