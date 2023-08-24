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«Цель удара достигнута, объект поражён»: Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по центру принятия решений ВСУ

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«Цель удара достигнута, объект поражён»: Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по центру принятия решений ВСУ

Российские войска поразили центр принятия решений ВСУ, нанеся ракетный удар в ночь со среды на четверг. Как подчеркнули в Минобороны, цель удара достигнута, объект поражен.


Россия снова нанесла удар по центрам принятия решений, на этот раз в качестве цели был выбран объект, принадлежащий ВСУ. Подробности военные не приводят, лишь утверждают, что центр был поражен, цель удара была достигнута. Судя по утренней информации, поступающей как от украинских, так и российских ресурсов, с большой вероятностью, наши били по Днепропетровску. Именно в этом городе ночью было множество взрывов. Работали морские "Калибры" и крылатые ракеты воздушного базирования.

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен

- говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, РЛС и две пусковых установки ЗРС С-300ПС. Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской области и Красногоровка ДНР.

Теперь непосредственно к боевым действиям на линии соприкосновения. Минувшие сутки значительных изменений в расстановку сил не внесли. Наши продолжают наступать на Купянском направлении, двигаясь широким фронтом. Противник пытается продвижение штурмовых отрядов ВС России остановить, проводя контратаки. По данным Минобороны, наши отразили пять атак в районах Новоселовское, Новоегоровка ЛНР и Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 50 всушников, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три гаубицы М777.

На Запорожском противник продолжает атаковать в районе Работино и Успеновка, за сутки отражено пять атак. Потери ВСУ составили: более 110 человек личного состава, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, САУ Krab, четыре гаубицы М777.
 
На Донецком направлении ВСУ атаковали в районе Северное, Берестовое и Невельское, наши отразили шесть попыток взломать оборону, уничтожив до 125 всушников, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицу Мста-Б. В районе Верхнекаменское ДНР уничтожен склад боеприпасов.
 
На Южно-Донецком враг атаковал в районе Приютное Запорожской области. Наши накрыли артиллерией живую силу и технику ВСУ в районах Урожайное и совхоза "Октябрь". За сутки уничтожено до 230 человек личного состава ВСУ, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две САУ Гвоздика.

▫️ На Красно-Лиманском наши отразили три атаки в районах Григоровка, Торское и Червоная Диброва. Общие потери противника на направлении за сутки составили до 80 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.
 
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военных, два автомобиля, а также гаубицы Мста-Б и Д-30. Кроме того, уничтожена ДРГ.

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35 комментариев
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  1. r5555
    r5555 Сегодня, 14:05
    -10
    Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по центру принятия решений ВСУ


    это по острову что ли ??? А нее, это опять мэошные сказки на ночь...
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:14
      0
      Владимир Владимирович,вы про Лондон или Вашингтон-большой остров.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:22
        +2
        Россия снова нанесла удар по центрам принятия решений
        И кто теперь будет принимать решения? Интересно, а до удара они принимались, или исполнялись указиловки из США ?
    2. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 14:41
      -4
      это по острову что ли ??? А нее, это опять мэошные сказки на ночь...

      Гражданский автовокзал в Днепропетровске среди ночи снесли. Фоток и видео в инете уже куча. Поэтому и не говорят что поразили, так как работающий автовокзал только в альтернативной реальности Конашенкова, можно назвать центром принятия решений.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 15:01
        -1
        Я уж лучше Конашенкову поверю, чем украинским комментаторам)) у украинских комментаторов с логикой вообще полный швах. Выложили фотку вокзала и что?

        Что или кто был на вокзале в момент прилёта? Использовалось ли помещение вокзала целиком по назначению или там располагалось что-то военного назначения? Пострадал ли он сам по себе или удар наносился рядом и он пострадал заодно? Чем он был поражён, не зенитной ли ракетой?

        Вот только несколько вопросов, ответы на которые могут полностью изменить картину.

        А о том, был ли поражён пункт управления мы узнаем чуть позже, из некрологов.

        Кстати, украинцы не печалились о том, что на вокзал в Курске сбрасывали ВУ, поэтому и черт с ним с Днепрпетровским вокзалом.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:14
    -1
    МО нет доверия...куда ударили непонятно... what может для отчёта по курятнику влупили и объявили его центром принятия решения. request
    1. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 14:33
      -3
      А у МО к вам доверие есть! Вспоминайте как портянки мотать! Нет доверия и к пацанам которые воюют? Это уже напоминает первую Чеченскую когда мухи отдельно от котлет! Вы там гибнете хрен с вами а мы тут ужо как нибудь! Без картинки не верим!Да и с картинкой тоже врете! Тогда врут все! И живые и мертвые! Хотя бы в знак уважения к мертвым лучше помолчите, от ваших правдолюбец пацанам там не легче!
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 14:37
        +4
        Истерить не надо. Вспомните, что нес Конашенков год назад (да и сейчас его часто "заносит"). Какая на это может быть реакция у адекватных людей, не утративших способность критически мыслить?
      2. Всем_Добра
        Всем_Добра Сегодня, 14:55
        +1
        Просто есть конкретные последствия ударов по центру принятия решений, например окончания обстрела Белгородской области и так далее, да и в целом завершение СВО. А так уже год какие-то удары наносятся по центрам , а ничего не меняется . Вопрос , сколько лет будет это продолжаться ?
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:04
        0
        Вы здесь пацанов и более старших дядек в окопах не приплетайте.Им честь и слава.И живым и мертвым..А вот в самом деле конашевкоаювщине никакого ни доверия,ни уважения нет..Эти ребята и гибнут зачастую по вине всех этих конашенковых.
  3. guest
    guest Сегодня, 14:17
    +7
    Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по центру принятия решений ВСУ

    Очередное громкое заявление, но все настоящие центры чувствуют себя прекрасно и празднуют свой нацистский праздник.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:21
      +9
      Зеленский жив...
      Залужный жив...
      Буданов жив...
      Арестович жив...
      Список нацистов высшего ранга чуствующих себя прекрасно и не денацифированных ударами МО большой...
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 14:37
        +9
        Трижды убитый буданов жив многократно убитый залужный жив , а Пригожин мертв. И это есть факт.
      2. Дед-дилетант
        Дед-дилетант Сегодня, 14:53
        +2
        Есть ощущение, что этот, Ваш, аккаунт - взломан. Я прекрасно помню, как Вы писали диаметрально противоположные вещи.
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:18
    0
    В который раз по кругу уже уничтожают. Кто то пусть не поленится посчитает .
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:20
    +4
    центр принятия решений ВСУ,

    В старые времена, когда МО командовали военные, а не продавцы мебели или строители, подобные "центры" назывались простым словом "штаб".
    При этом считалось, что чем выше в иерархии штаб, то тем выше его компетентность. Некоторые, например Маршал Б.М.Шапошников, вообще считали Генеральный штаб "Мозгом армии".
    Правда с тех пор, судя по результатам, Генеральный штаб превратился в генеральский, а "центры принятия решений" стали находиться где-то в районе или чуть ниже поясницы.
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 14:22
      -3
      Цитата: Дилетант
      Генеральный штаб превратился в генеральский

      Генеральский КЛУБ!
  6. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 14:21
    +2
    Пустые слова, пустые заявления!!!
  7. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 14:21
    +2
    Все главнюки врага как светили фэйсом в камеру так и светят.
    Кого поражаем то?
    Проверяющего офигенным отчетом?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:46
      +3
      Цитата: Hitriy Zhuk
      Все главнюки врага как светили фэйсом в камеру так и светят.
      Кого поражаем то?
      Проверяющего офигенным отчетом?

      А мы их с фонариком ищем... Ну, никак найти не можем...
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 14:29
    -2
    Видимо после поражения этого центра принятия решений по сити не прилетел очередной беспилотник?
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 14:49
      -1
      Результаты чуть позже появятся. Вдруг опять какой-нибудь генерал решит в горы сходить...
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 14:30
    +2
    Отчёт красивый. lol
    Если бы ленты мировых новостей обогнали "отчёт МО", то вот это был бы удар "по центру принятия решений". Вон запрещённая в РФ террористическая организация "Азов" вполне себя подсветила и по территории, и по именам. И что-то ничего не прилетает в рамках "денацификации". "Бессмертные" Калына с Волыной спокойно готовятся к штурму Кременной.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 14:46
      +4
      «Цель удара достигнута, объект поражён». Ни кто из партнеров не пострадал.
      Какие цели СВО, такие и поражения.
  10. ric
    ric Сегодня, 14:36
    +3
    А раньше почему не наносили ?
    Может жалко было , или надеялись полюбовно договориться ?
    Почему не бьют по Киеву со СБУ и М.0 .
    Или есть надежда договориться ?
    Вопросов море ответов нет , это как собаке каждый день с жалости отрезать по кусочку хвоста . Только ведь собака бешеная может и укусить ........
    1. guest
      guest Сегодня, 14:55
      +1
      Цитата: ric
      А раньше почему не наносили ?

      Наносили, тут статей с такими заголовками полно. Вот только все эти удары наносятся где то в параллельной вселенной.
    2. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 14:59
      -2
      Вопросов много, да. Ответы... Ответы не всегда могут быть быстрыми. Хотя бы по причине того, что враг тоже всё это читает и смотрит. Наберитесь терпения, и найдете ответы на все свои вопросы.
  11. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:36
    +1
    Я вчера вечером одним ударом три НЛО сбил,под комаров маскировались гады lol пилоты остальных НЛО,они же комары,вам это охотно подтвердят в приватной беседе wassat
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 15:00
      0
      Так это Вы, бабуля!... Помнится, Вы банками огурцов сбивали... э-э... беспилотники, правда ведь?..
  12. BoBkaTyumen
    BoBkaTyumen Сегодня, 14:36
    +2
    Куда-то выстрелили и куда-то попали. Цель поражена.
  13. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 14:41
    +1
    Цитата: Леха с Андроида.
    МО нет доверия...куда ударили непонятно... what может для отчёта по курятнику влупили и объявили его центром принятия решения. request

    Наверное пока по такой голове из генштаба не сообщат,понятно не будет
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:53
      +1
      Цитата: Strannik96
      Наверное пока по такой голове из генштаба не сообщат,понятно не будет

      Но об ударах по центру принятия решений в генштабе этой голове почему то сказали...к чему все эти глупые секреты если противник уже получил удар...от кого секретимся?what
  14. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:51
    +2
    Цитата: kaufman
    Трижды убитый буданов жив многократно убитый залужный жив , а Пригожин мертв. И это есть факт.

    У меня появилась мысль что водят нас за нос совсем другие люди...ничего с ней не могу поделать. request
  15. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 15:08
    +1
    Атака на украинский центр принятия решений( что бы это ни было) должно было быть гораздо раньше. К настоящему времени украинцы перенесут свои центры принятия решений в другое место. Любой здравомыслящий командир так бы поступил.
    Лучше бы линию фронта зачистили, а вторую линию увеличили под обстрелом.
    Дело не в том, что у России всего 5 вертолетов, 10 самолетов и всего 5 гаубиц.
  16. ilpine
    ilpine Сегодня, 15:09
    -1
    Когда не хотят, чтобы поймали на вранье, придумывают фразы и утверждения, которые проверить трудно. Иногда, это связано и с невозможностью сообщить точный результат от попадание ракет. Это не лучшая сторона Минобороны, такая вот полуинформация. Что говорит также об отсутствии или слабости военной разведки, космической разведки, которая может оперативно подтвердить результаты попаданий ракет. Вообщем, пока СМИ Украины, блогеры или западные корреспонденты не подтвердят, то ни мы, да и не Минобороны толком ничего не знают. Нужно время. А потом всё забывается.