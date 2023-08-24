«Цель удара достигнута, объект поражён»: Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по центру принятия решений ВСУ

Российские войска поразили центр принятия решений ВСУ, нанеся ракетный удар в ночь со среды на четверг. Как подчеркнули в Минобороны, цель удара достигнута, объект поражен.
Россия снова нанесла удар по центрам принятия решений, на этот раз в качестве цели был выбран объект, принадлежащий ВСУ. Подробности военные не приводят, лишь утверждают, что центр был поражен, цель удара была достигнута. Судя по утренней информации, поступающей как от украинских, так и российских ресурсов, с большой вероятностью, наши били по Днепропетровску. Именно в этом городе ночью было множество взрывов. Работали морские "Калибры" и крылатые ракеты воздушного базирования.
Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен
- говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, РЛС и две пусковых установки ЗРС С-300ПС. Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской области и Красногоровка ДНР.
Теперь непосредственно к боевым действиям на линии соприкосновения. Минувшие сутки значительных изменений в расстановку сил не внесли. Наши продолжают наступать на Купянском направлении, двигаясь широким фронтом. Противник пытается продвижение штурмовых отрядов ВС России остановить, проводя контратаки. По данным Минобороны, наши отразили пять атак в районах Новоселовское, Новоегоровка ЛНР и Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 50 всушников, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также три гаубицы М777.
На Запорожском противник продолжает атаковать в районе Работино и Успеновка, за сутки отражено пять атак. Потери ВСУ составили: более 110 человек личного состава, четыре танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, САУ Krab, четыре гаубицы М777.
На Донецком направлении ВСУ атаковали в районе Северное, Берестовое и Невельское, наши отразили шесть попыток взломать оборону, уничтожив до 125 всушников, танк, четыре боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицу Мста-Б. В районе Верхнекаменское ДНР уничтожен склад боеприпасов.
На Южно-Донецком враг атаковал в районе Приютное Запорожской области. Наши накрыли артиллерией живую силу и технику ВСУ в районах Урожайное и совхоза "Октябрь". За сутки уничтожено до 230 человек личного состава ВСУ, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две САУ Гвоздика.
▫️ На Красно-Лиманском наши отразили три атаки в районах Григоровка, Торское и Червоная Диброва. Общие потери противника на направлении за сутки составили до 80 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 30 украинских военных, два автомобиля, а также гаубицы Мста-Б и Д-30. Кроме того, уничтожена ДРГ.