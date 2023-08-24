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Воздушные силы Украины показали фото истребителя Су-27 с подвешенной управляемой бомбой JDAM-ER

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Воздушные силы Украины показали фото истребителя Су-27 с подвешенной управляемой бомбой JDAM-ER

В интернете появились кадры истребителя Су-27 Воздушных сил Украины. К самолету прикреплена управляемая авиабомба JDAM-ER американского производства. В кадре запечатлен также военнослужащий ВСУ, который наносит антироссийские надписи на саму бомбу.


Напомним, что Joint Direct Attack Munition (JDAM) представляет собой авиабомбу, дооборудованную аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Масса авиабомб в зависимости от модификации составляет от 230 до 960 кг. Последняя модификация JDAM-ER имеет дальность применения до 75 километров.

Американские конструкторы преобразовали авиабомбы из обычных «свободнопадающих» в корректируемые «умные бомбы». Первый комплект таких авиабомб был выпущен в США компанией Boeing еще в 1997 году. Программа разработки JDAM осуществлялась совместными усилиями военно-воздушных и военно-морских сил США.

В марте 2023 года стало известно о передаче Украине американским военным ведомством высокоточных бомб JDAM-ER. Об этом сообщил прессе генерал военно-воздушных сил США Джеймс Хекер. Он отметил, что переданные бомбы способны поражать цели на немного большем расстоянии, чем обычные бомбы, и имеют повышенную точность.

Изначально предполагалось, что такие авиабомбы будут установлены на самолеты советского производства Су-27, имеющиеся на вооружении Воздушных сил Украины.
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22 комментария
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  1. Barmaglot_07
    Barmaglot_07 Сегодня, 14:17
    0
    А почему "военнослужащий ВСУ" а не какой-нибудь из метких и остроумных эпитетов на которые нынче богаты журналисты? Ну там, "боевик ВФУ" и подобные.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:23
      -2
      Напомним, что Joint Direct Attack Munition (JDAM) представляет собой авиабомбу, дооборудованную аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Масса авиабомб в зависимости от модификации составляет от 230 до 960 кг. Последняя модификация JDAM-ER имеет дальность применения до 75 километров.


      Несколько месяцев назад впервые появилось видео с учений, где также Су-34 сбрасывали несколько ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.
      Видео по ссылке https://t.me/warhistoryalconafter/118093
      Нам показали сход пары УМПК ФАБ-500М62 с Су-34 во время учений. Две бомбочки летят где-то в небесах и успешно поражают учебные цели на полигоне.И вот теперь появилось еще одно видео — свежее. Оно интересно тем, что теперь на учениях бомбы сбрасываются высоко-высоко над облаками. Давайте насладимся уникальными кадрами отделения и раскрытия крыльев двух планирующих авиабомб ФАБ-500М62 с УМПК от бомбардировщика Су-34.
      Если я не ошибаюсь, Су-34 способен подниматься на 12-13 км. На этой высоте бомбардировщик развивает максимальную скорость почти 2 000 км/ч, то есть почти 2 Маха. Именно в этот момент и сбрасываются ФАБ-500 с крылышками. Благодаря высоте и скорости авиабомбы способны преодолеть 70-80 км до учебной цели.

      https://dzen.ru/a/ZNtPX3IoO0G_J-pm
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:27
      0
      военнослужащий ВСУ, который наносит антироссийские надписи на саму бомбу.
      Пусть он это в своем сортире пишет !
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:18
    -1
    Смотреть противно...да сказать кроме мата в адрес всего этого пока нечего.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:30
      +3
      Не знаю, как комментировать наличие в ВВС ВСУ Су-24 и Су-27 в летном состоянии, через полтора года боевых действий...
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 14:40
        +3
        Цитата: Капитан Пушкин
        Не знаю, как комментировать наличие в ВВС ВСУ Су-24 и Су-27 в летном состоянии, через полтора года боевых действий...

        А чего тут комментировать. Весь бывший Варшавский блок самолеты Украине передал.
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:28
    +5
    JDAM - опасное оружие. Оно дешевое, точное, с крупной БЧ.
    Самолет не подставляет себя под ПВО.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:56
      0
      Voуака uh.Дальность JDAM завист от высоты сброса .С нашей стороны полно видео ,фото инверсионных следов практически над ЛБС. Наша авиация пользуется преимуществом в дальности наших ЗРК.А вот украм трудновато использовать JDAM по нашим тылам,поднялся выше и получил ракету с нашего ЗРК или истребителя.Последнее время авиация ВСУ почему-то снизила активность,может мы удачно разносим склады с западными ракетами и бомбами?Но ВСУ пытаются летать с переменным успехом.
  4. Petio
    Petio Сегодня, 14:32
    +1
    Второй тип носителя. После МиГ-29. Ожидаемо. Оба типа несут и ХАРМ
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:32
    0
    Это недоработка мо страны что у всук есть боевая авиация в наличии.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:33
    -2
    да когда уже ввс всу уничтожат и все что тока можно в укрр военные объекты ??? (оружие идет в укрр бабки выделяются европа сша не меняли цель победу на поле боя )
    как то же доставляют в укр бомбы ракеты оружие самы почему логистику не выносит РФ ? или выносит на западной украине ?
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:34
    +1
    Позабавила фраза об украинском военном который наносит антироссийские надписи на бомбу.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 15:04
      0
      Украинский военный наносит некультурные ругательные надписи на бомбу.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:38
    0
    Воздушные силы Украины показали фото истребителя Су-27 с подвешенной управляемой бомбой JDAM-ER
    Понятно, авиация к передовой долетать может, но скорее всего это путь в один конец ... будут использовать далеко летящие боеприпасы.
    У переделок дальность полёта ограничена и далеко за передовую они не могут долететь, но и так угроза не шуточная.
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 14:44
    -3
    Почему у Селенского вообще еще есть самолеты, почему украинские боевики смогли высадиться в Крыму.
    Неделя до сих пор была не особенно удачной для России.
    Каждый маленький украинский успех эксплуатируется в СМИ, даже если бы не было действительно больших успехов. А Селенский получает с Запада все больше оружия и денег.
    И кстати, Запад смеётся над Россией.
    Шойгу должен, наконец, стать серьёзным, иначе этому никогда не будет конца. И в конце концов наступит конец, когда Россия потеряет лицо и будет высмеяна в западной прессе.

    И неужели нет никакого российского спецназа, который может посеять хаос и в украинской глубинке?
  10. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 14:49
    0
    Подвесить можно что угодно и кого угодно...
    ....
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 15:09
      0
      Где угодно и за что угодно.......................
      ..
  11. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:57
    -1
    Ну, у нас же любят превозмогать или вопреки, вот пожалуйста, привычная ситуация. Потери конечно возрастут, но мы их и так не знаем.
  12. Sergey_Brud
    Sergey_Brud Сегодня, 15:11
    0
    Цитата: Barmaglot_07
    А почему "военнослужащий ВСУ" а не какой-нибудь из метких и остроумных эпитетов на которые нынче богаты журналисты? Ну там, "боевик ВФУ" и подобные.

    Ну он как бы военнослужащий регулярной армии, признанной мировым сообществом страны. Мы же про солдат гитлеровской германии не говорим, что они боевики?
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:11
    0
    Судя по отчётам, мы, самолёты укропии уже по второму разу сбиваем, но толи они научились рамножаться, толи они отлиты из монолитного железа...
    P.S. Интересно, размножение укропских самолётов каким способом происходит? Отпочковыванием или делением? recourse
  14. megadeth
    megadeth Сегодня, 15:12
    0
    Joint Direct Attack Munition (JDAM) представляет собой авиабомбу, дооборудованную аэродинамическим комплектом с наведением по GPS
    Вопрос:- "а кто наводит то", по тем тоже нашим работать надо...имхо
  15. Sergey_Brud
    Sergey_Brud Сегодня, 15:15
    0
    Цитата: LeutnantTom
    Почему у Селенского вообще еще есть самолеты, почему украинские боевики смогли высадиться в Крыму.
    Неделя до сих пор была не особенно удачной для России.
    Каждый маленький украинский успех эксплуатируется в СМИ, даже если бы не было действительно больших успехов. А Селенский получает с Запада все больше оружия и денег.
    И кстати, Запад смеётся над Россией.
    Шойгу должен, наконец, стать серьёзным, иначе этому никогда не будет конца. И в конце концов наступит конец, когда Россия потеряет лицо и будет высмеяна в западной прессе.

    И неужели нет никакого российского спецназа, который может посеять хаос и в украинской глубинке?

    Отвечу. Примерно также, почему до сих пор в России не производят отечественную бытовую техники, электронику, и прочие ТНП. Не хотят наверное. Договряк такой. Или хитрый план. Но уж точно не потому, что не можем.