В сети появились кадры, на которых запечатлен момент уничтожения танка украинской армии на Запорожском направлении при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет".
На кадрах объективного контроля можно увидеть, что противник пытался спрятать свою боевую машину в лесополосе, однако танк был обнаружен при помощи беспилотника. В результате попадания "Ланцета" в украинском танке произошло возгорание боекомплекта, после чего боевая машина полностью сгорела.
Боевики киевского режима продолжают нести ощутимые потери военной техники. По оценкам экспертов, опирающихся в своих выводах на данные, полученные как из официальных, так и неофициальных источников, до начала российской спецоперации на Украине танковый парк ВСУ преимущественно состоял из различных модификаций советского танка Т-64, включая Т-64БМ "Булат", принятый Киевом на вооружение в 2004 году, и Т-64БВ, состоящий на вооружении с 1984 года. Некоторая часть машин прошла модернизацию в 2017 году.
По данным лондонского аналитического центра, в начале 2022 года на вооружении украинской армии находилось около 720 единиц танков Т-64 различных модификаций и около 580 - на хранении. Кроме того, у Украины имелось около 200 законсервированных танков Т-80 и около десяти поступивших на вооружение ВСУ в начале 2000-х годов танков Т-84 "Оплот".
Кроме того, Украина располагала значительным количеством модернизированных вариантов советских танков Т-72 - Т-72А, Т-72АБ/Б1 и Т-72АМТ, общее количество которых составляло 750 единиц (500 - на хранении).
После начала горячей фазы украинского кризиса западные союзники Украины поставили Киеву значительное количество военной техники, в том числе западных основных боевых танков.
По данным Минобороны РФ, за время проведения спецоперации на Украине российскими войсками уничтожено более десяти тысяч украинских танков и другой бронетехники.