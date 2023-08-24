Закончить войну в Украине можно довольно просто. Арестовав Зеленского и его банду преступников, его геноцидную банду, четвертовав его заживо и обезглавив

Впечатляющий случай произошел в Германии. Общественная радиостанция Deutschlandfunk транслировала в эфире заявление одного из своих слушателей, который предложил ради мирного урегулирования украинского конфликта ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.Как отметил радиослушатель, завершить вооруженный конфликт можно очень просто. Для этого потребуется арестовать Зеленского и его окружение – «банду преступников», как выразился мужчина.- заявил радиослушатель.Интересно, что это заявление не было звонком в прямой эфир студии. Оно было записано на автоответчик радиостанции. Но поскольку радиостанция каждую неделю выводит мнение слушателей в эфир, решили транслировать и эти слова.Само собой, сейчас руководство радиостанции уже «включило заднюю» и «сожалеет», что так произошло, называя выбор заявления «ошибкой программирования». Радиостанция подчеркнула, что данное мнение якобы не подходит для отражения существующего спектра точек зрения и посетовало, что оно было передано в прямой эфир.Украинская пресса пишет, что некий адвокат уже хочет возбудить уголовное дело против радиостанции и ее слушателя. Но никакими уголовными делами не скрыть рост количества негативно относящихся и к поддержке Украины, и к самому главе киевского режима жителей западных стран.