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Немецкое радио транслировало заявление слушателя, призвавшего устранить Зеленского ради завершения конфликта на Украине

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Немецкое радио транслировало заявление слушателя, призвавшего устранить Зеленского ради завершения конфликта на Украине

Впечатляющий случай произошел в Германии. Общественная радиостанция Deutschlandfunk транслировала в эфире заявление одного из своих слушателей, который предложил ради мирного урегулирования украинского конфликта ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.


Как отметил радиослушатель, завершить вооруженный конфликт можно очень просто. Для этого потребуется арестовать Зеленского и его окружение – «банду преступников», как выразился мужчина.

Закончить войну в Украине можно довольно просто. Арестовав Зеленского и его банду преступников, его геноцидную банду, четвертовав его заживо и обезглавив

- заявил радиослушатель.

Интересно, что это заявление не было звонком в прямой эфир студии. Оно было записано на автоответчик радиостанции. Но поскольку радиостанция каждую неделю выводит мнение слушателей в эфир, решили транслировать и эти слова.

Само собой, сейчас руководство радиостанции уже «включило заднюю» и «сожалеет», что так произошло, называя выбор заявления «ошибкой программирования». Радиостанция подчеркнула, что данное мнение якобы не подходит для отражения существующего спектра точек зрения и посетовало, что оно было передано в прямой эфир.

Украинская пресса пишет, что некий адвокат уже хочет возбудить уголовное дело против радиостанции и ее слушателя. Но никакими уголовными делами не скрыть рост количества негативно относящихся и к поддержке Украины, и к самому главе киевского режима жителей западных стран.
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12 комментариев
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  1. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 14:53
    -1
    Впечатляющий случай
    Зависит от контекста. Контекст мог быть и чем-то вроде "лол, смотрите, какие нам шизы звонят".
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 14:58
      +1
      "DLF выпускает в эфир запись радиослушателей по понедельникам в одной из программ. В этот раз возмущенный немец предложил "довольно просто" завершить украинский конфликт: "Арестовать Зеленского и его банду преступников, его геноцидную банду, четвертовать и обезглавить".
      На радио корреспонденту FAZ прокомментировали инцидент следующим образом "Эти высказывания слушателей, которые поступают к нам перед эфиром, подбираются редакцией. Программа преуспевает в освещении самых разных мнений и аргументов <…>. В эфире от 21 августа 15-секундное резкое высказывание было воспроизведено в рамках нескольких минут, посвященных мнению слушателей. После очередной редакционной проверки мы пришли к выводу, что этот выбор был ошибочным".
  2. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 14:57
    +3
    Конфликт на Украине это не Зеленский, точнее не он один.
  3. Комментарий был удален.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:57
    -4
    Арестовав Зеленского и его банду преступников, его геноцидную банду, четвертовав его заживо и обезглавив

    ВВП будет против... request с кем тогда вести переговоры о мире и Минске 3?
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:59
    +3
    четвертовав его заживо и обезглавив

    Ого! Немцы отжигают...
  6. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 14:59
    +2
    только от людей сетующих за завершение конфликта ТАМ ничего не зависит...оружие как шло, так и идёт, готовится новый виток эскалации с новым вооружением к весне. А нам нужно не только завершение конфликта, а капитуляция и выдача всех нациков на пмж в лагерях Сибири, а особо рьяным - публичн казнь
  7. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 14:59
    +1
    Смена украинского руководства не остановит боевые действия
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 15:13
      0
      Цитата: Dinamo
      Смена украинского руководства не остановит боевые действия

      Это заезженный штамп для простодушных людей. smile
      Зато усложнить противнику эти самые боевые действия.
  8. guest
    guest Сегодня, 15:00
    0
    Наносили, тут статей с такими заголовками полно. Вот только все эти удары наносятся где то в параллельной вселенной.

    Завершить такой банкет? Запад уже столетиями мечтал об этом конфликте и 30 лет вёл активнейшую работу для начала этого конфликта.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:01
    +1
    А я могу прямо сказать и мне за это ничего не будет.Прекратить сопротивление НАТО можно легко,отправив Шольца и Бербок к проотцам,любым способом.
  10. Roust
    Roust Сегодня, 15:04
    0
    Комик должен отыграть всю роль, ну, а в конце кровавого кино будут, как обычно, титры. Вернее, некролог.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:05
    0
    Цитата: rosomaha
    а капитуляция и выдача всех нациков на пмж в лагерях Сибири, а особо рьяным - публичн казнь

    Командиров Азова не казнили и не судили, сейчас идут суды на мелкими исполнителями... их командиры на свободе.
    Так что наше правосудие имеет избирательный характер... Чубайса растратившего миллиарды бюджетных денег впустую отпускает безнаказанно за границу, а безвредного Стрелкова сажает в тюрьму...такова се-ля-ви.