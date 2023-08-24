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Врио главы Запорожья: российский рубеж обороны Работино станет финишем контрнаступления ВСУ

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Врио главы Запорожья: российский рубеж обороны Работино станет финишем контрнаступления ВСУ

На Запорожском направлении украинские военные, понеся перед этим большие потери, стараются их восполнить и перегруппировать свои силы в районе Работино. Они упорно стремятся захватить это село.


Так описывает обстановку в регионе врио главы Запорожья Евгений Балицкий.

На Запорожском направлении противник продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь, проводит перегруппировку вблизи Работино, сосредотачивается на попытках захвата населенного пункта

- сообщает чиновник.

Он называет действия противника «так называемым контрнаступлением». Врио губернатора Запорожской области отмечает его невысокий темп. По мнению Балицкого, российский рубеж обороны Работино станет финишем контрнаступления ВСУ.

Он объясняет это тем, что большинство самых боеспособных подразделений украинской армии на Запорожском направлении, в том числе разрекламированная группировка «Марун», фактически прекратили свое существование. Они потеряли в боях большое количество своих военнослужащий и боевой техники, поставленной им странами НАТО.

Попытки украинских боевиков захватить Работино продолжаются уже около двух месяцев. Взяв под контроль этот населенный пункт, ВСУ рассчитывают приступить к штурму Токмака. Конечной целью из действий является выход к Азовскому морю. При этом сухопутный транспортный коридор, соединяющий Крым с «материковой» Россией, по их расчетам, прекратил бы действовать.
Использованы фотографии:
https://zapgov.ru/
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2 комментария
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 15:09
    +2
    Я скоро в третий раз поеду на запорожскую ТЭС. Пока там было относительно спокойно. Пусть так и будет.
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 15:14
    0
    Встретился с Путиным и разговорился)) не иначе, знает что-то...

    Очень, надеюсь, что теперь, когда саммит БРИКС прошёл и все нужные решения приняты, можно снять белые перчатки и, наконец, взяться за дело без излишнего рыцарства