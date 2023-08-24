Норвегия присоединится к Нидерландам и Дании в вопросе передачи истребителей F-16 Украине

Норвегия присоединится к Нидерландам и Дании в вопросе потенциальной передачи боевых самолетов Украине. По данным норвежского телеканала TV2, ссылающегося на собственные источники, решение об этом уже принято.Норвегия войдет в так называемую "истребительную коалицию" с последующей передачей Украине истребителей F-16 из наличия собственных ВВС. По данным телеканала, решение об этом уже принято, но пока не объявлено. Сделать это должен норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре, находящийся с официальным визитом в Киеве, по итогам переговоров с Зеленским.На данный момент не известно, сколько истребителей планирует передать Украине Норвегия, такой информации нет. Будем ждать заявления Зеленского, он обязательно похвастается новым обещанием и назовет количество самолетов.На сегодняшний день истребители Киеву пообещали Нидерланды и Дания, датчане передадут 19 самолетов из наличия собственных ВВС, голландцы еще не знают, о каком количестве идет речь, но Зеленский заявил, что Амстердам решил передать Киеву все имеющиеся в наличии F-16, т.е. 42 единицы. На самом деле, Киев получит значительно меньше самолетов, у ВВС королевства имеется всего 24 самолета в рабочем состоянии. По крайней мере, такую информацию предоставляют эксперты.Со сроками поставки голландских самолетов пока конкретики нет, скорей всего, произойдет это летом следующего года после того, как завершат обучение украинские пилоты. Датчане готовы поставить первые шесть еще до конца этого года, а дальнейшие поставки растянуть на 2024 - 2025 года.Подготовка пилотов Воздушных сил ВСУ якобы уже началась, первые восемь человек уже вовсю штудируют инструкции по эксплуатации F-16. По остальным 24 пилотам информации нет, но и они должны начать подготовку до конца августа.