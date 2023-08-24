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Армия США одобрила программу производства радаров нового поколения Sentinel A4

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Армия США одобрила программу производства радаров нового поколения Sentinel A4

Армия США одобрила программу производства радаров Sentinel A4, имеющую важное значение для будущего потенциала противовоздушной обороны.


Теперь, когда разработанный Lockheed Martin Sentinel A4 одобрен, и к 2025 году будет поставлено в общей сложности 19 систем, американская армия готовится к первоначальным эксплуатационным испытаниям и оценке эффективности радара - только во второй половине 2025 года.

Активная решетка с электронным сканированием Sentinel A4 — это основа радара следующего поколения, которым планируется заменить текущий вариант Sentinel A3 и более ранних версий. РЛС ПВО способна обнаруживать крылатые ракеты, беспилотные авиационные комплексы, артиллерию и минометы, а также одновременно выявлять и отслеживать другие типы угроз.

Армия США уже много лет работает над созданием системы защиты от крылатых ракет и закупила две системы «Железный купол», разработанные Rafael и RTX, в качестве временного решения, одобренного американским Конгрессом. Пентагон разрабатывает свою постоянную систему непрямой противопожарной защиты (IFPC), которая обеспечит фиксированную защиту от огня и полустационарные площадки с защитой от угроз RAM, а также дронов и крылатых ракет.

Sentinel A4 будет связан с будущей армейской интегрированной системой боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной (IBCS), а также с IFPC, которая все еще находится в разработке.

В дополнение к Sentinel, связанному с IFPC и IBCS, он также будет служить радаром для защиты вместе с разработанной норвежской компанией Kongsberg Defense Национальной усовершенствованной зенитной ракетной системой (NASAMS).

После завершения испытаний первой партии радаров американская армия сможет получить финансирование закупок уже в четвертом квартале 2025 года, чтобы начать поставку Sentinel A4 в подразделения. На данный момент цель - 240 систем, что обеспечит возможности как минимум шести батальонов IFPC.

Программа Sentinel A4 продвигалась достаточно быстро, потому что Lockheed воспользовалась основами других своих радаров, таких как радар Q-53, который может отслеживать беспилотные авиационные системы.
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:30
    -1
    Армия США одобрила программу производства радаров Sentinel A4, имеющую важное значение для будущего потенциала противовоздушной обороны.
    . Контроль воздушного пространства, других сред, это важно, необходимо... вопросов нет, надо делать свое в достаточном количестве, в нужном качестве!
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 15:58
    +1
    -текущий вариант Sentinel A3
    Да и Q-37.,
    Т.е ДАННАЯ РЛС сможет работать и по следующим целям:неуправляемые ракеты калибра 122...300 мм, артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 мм, и артиллерийские мины калибра 60, 82 и 120 мм.
    И будет ОСНОВНОЙ РЛС для систем ПВО малой и средней дальности
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:04
      -2
      Цитата: knn54
      артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 мм,

      Сколько нужно Краснополей одновременно, чтобы истощить и уничтожить эту многомиллионную станцию?
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:26
    0
    ну что тут скажешь молодцы будут делать
  4. DenVB
    DenVB Сегодня, 16:31
    0
    Пентагон разрабатывает свою постоянную систему непрямой противопожарной защиты (IFPC)

    Это очень крутой перевод Indirect Fire Protection Capability.