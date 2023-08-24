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Глава МИД России раскрыл принципы приема новых членов в БРИКС

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Глава МИД России раскрыл принципы приема новых членов в БРИКС

Принимая новые страны в БРИКС, сообщество руководствовалось анализом их роли и важности на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.


Глава МИД России раскрыл основные принципы приема новых членов в БРИКС. По его словам, это – вес, авторитет, значение страны-претендента, ее позиция в международном плане. Ведь одной из главных задач является пополнение рядов БРИКС единомышленниками. Понятно, что вряд ли в объединении нужны американские сателлиты, не желающие участвовать в строительстве многополярного мира.

Как известно, в состав БРИКС сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Но с 1 января 2024 года количество членов объединения вырастет. Как заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса, в новом году полноправными членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, сообщество пополнится новыми членами.

Интересно, что Иран – один из ключевых противников и критиков США и Запада в мировом масштабе, а Саудовская Аравия и ОАЭ до сих пор остаются стратегическими партнерами Вашингтона, в том числе и военными, хотя в последнее время дрейфуют в сторону сотрудничества с Китаем и Россией.

Аргентина – одна из наиболее развитых в экономическом отношении стран Латинской Америки, а вот Эфиопию нельзя назвать процветающей даже по африканским меркам. Тем не менее, всем этим странам нашлось место в объединении.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:23
    +1
    Сдаётся мне, что ни один из этого БРИКСа нам без денег даже руки не подаст. Очередная болтовня.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:33
      +3
      Цитата: Alien From
      Сдаётся мне, что ни один из этого БРИКСа нам без денег даже руки не подаст. Очередная болтовня.

      Ну при чем здесь РФ. Я вообще не очень понимаю в чем выражается экономическое сотрудничество стран БРИКС.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 15:45
        0
        Плюс вам от меня Арон! По нашему, по русски! bully
      2. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 15:50
        0
        Обсуждение в основном экономических вопросов, выработке коллегиальных решений. Но в целом вы правы. Это скорее клуб стран которые опасаются и не согласны с гегемонией США в мире и только это их сплачивает. Создаваться эта организация ещё будет много лет.
      3. фа2998
        фа2998 Сегодня, 15:52
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Alien From
        Сдаётся мне, что ни один из этого БРИКСа нам без денег даже руки не подаст. Очередная болтовня.

        Ну при чем здесь РФ. Я вообще не очень понимаю в чем выражается экономическое сотрудничество стран БРИКС.

        Товарооборот например Китая с США превосходит обороты со всеми членами БРИКС.Он ведет независимую торговую политику .И если решения БРИКС будут ему мешать-в гробу они видели такое сообщество. laughing
  2. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 15:23
    0
    Принимая новые страны в БРИКС, сообщество руководствовалось анализом их роли и важности на международной арене.

    вопрос 1. а что- кому то отказали?
    вопрос 2. какую мощную роль на международной арене играет Египет с Эфиопией?
    вывод: принцип один- кто попросился, того и взяли, а сказано для "красного словца".
    1. Володин
      Володин Сегодня, 15:29
      +3
      Цитата: советник 2 уровня
      вопрос 1. а что- кому то отказали?

      1. Да, отказали. Придётся как минимум подождать Бангладеш, Индонезии и ещё 15 странам.
      Цитата: советник 2 уровня
      вопрос 2. какую мощную роль на международной арене играет Египет с Эфиопией?

      2. экономика Египта входит в 3-4 крупнейших в Африке, занимает 1-е место среди всех экономик севера Африканского континента.
      По Эфиопии. У неё такие объёмы полезных ископаемых, реализуется пока от которых лишь 1%, что слюни глотает любая страна ЕС.
      Цитата: советник 2 уровня
      вывод: принцип один- кто попросился, того и взяли, а сказано для "красного словца".


      3. Попросились 23, взяли шесть. Пока. Как бы не для "красного словца"...
      1. Labrador
        Labrador Сегодня, 15:58
        +2
        + Египет имеет очень интересное во все времена географическое положение.
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 16:01
        0
        Цитата: Володин
        Попросились 23, взяли шесть. Пока. Как бы не для "красного словца"...

        а) давайте тогда подробнее разберем-для ясности.. взяли тех, кто просился в 2022 году, кто просился в 2023- будут рассматривать в следующем, так что все таки "кто попросился, тех и взяли"..
        б) ну входит там Египет куда то.. сказано "их роли и важности на международной арене" в чем сила Египта на международной арене? а сила Эфиопии?
    2. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 15:30
      -1
      Ебипт - тама канал пафосный, тот что корабликом заткнули.
      Эфиопия - небось ресурсы какие-то.
      Коросе типа "застолбить" их за БРИКСом, а потом окучить. Я так думаю.
    3. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:45
      +1
      Таки Турция и Греция стучались в дверь.....Нет? Да и заявок было около 20......
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:27
    +4
    Глава МИД России раскрыл принципы приема новых членов в БРИКС
    . Принцип у нас такой.
    Принцип у нас простой.
    Друзей приглашаем в общий строй.
    Врагов... с ними все понятно.
    Першагнем и дальше пойдём... wink
  4. Ronrew
    Ronrew Сегодня, 15:31
    0
    Очень странный выбор стран для расширения БРИКС - нищая Эфиопия, Саудовская Аравия и ОАЭ на территориях которых находятся иностранные военные базы, да и в Аргентине недавно обсуждали введение санкций против России.
  5. Tektor
    Tektor Сегодня, 15:32
    +1
    Все новые страны Кирпичей контролируют важные проливы. Это такой привет некоторым царицам морей.
  6. умный_русский
    умный_русский Сегодня, 15:34
    +1
    - Главная роль БРИКС, на мой взгляд, обнулить долларий - дефакто!
    Ведь если от доллара откажутся при взаимных расчётах, он рухнет - тут же, погребя под своими обломками всех держателей американских обигаций, а ЭТО - все так называемые "развитые" страны, т. е. - все эти шестёрки США ...
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 16:03
      0
      во всей Вашей справедливой безусловно фразе, ключевое слово если.. поэтому пока это только греющая душу теория от Вас.. и кстати можно и сейчас "валить бакс", если это задача- не Эфипоию ж мы ждали?
    2. Юра
      Юра Сегодня, 16:22
      0
      Цитата: умный_русский
      - Главная роль БРИКС, на мой взгляд, обнулить долларий - дефакто!

      Как бы всё так и есть, но это только необходимый шаг для полноценного развития всех желающих стран, за исключением США и их сателлитов, что и является основной целью. К примеру - мировой торговый оборот с применением доллара на начало СВО составлял 70-80% то уже несколько месяцев 40%, это результат офигенный. Второй шаг это построить систему взаимоотношений между государствами таким образом, чтобы страны живущие за счёт своей неоклониальной политики не могли влиять на другие страны исключительно в своих корыстных целях.
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 16:28
    +1
    Ведь одной из главных задач является пополнение рядов БРИКС единомышленниками. Понятно, что вряд ли в объединении нужны американские сателлиты, не желающие участвовать в строительстве многополярного мира. ...в новом году полноправными членами БРИКС станут Аргентина
    Аргентина- страна которая хочет сделать американский доллар своей национальной платёжной единицей? Вроде несколько дней назад про это новость была...
  8. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 16:37
    +1
    Главное в БРИКС - союз, экономический, независимых государств. Независимых, или стремящихся к независимости, от США и доллара. И руководствующихся, в первую очередь, национальными интересами.
  9. БГфен
    БГфен Сегодня, 16:42
    -1
    Индия оплачивает только в рупии, СА и ОАЕ думает как продат Индию и китаю свой нефт, Аргентина будет первая держава в брикс которая заменит песо на доллар. Россия никакой бонус от брикс не получит.