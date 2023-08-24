Глава МИД России раскрыл принципы приема новых членов в БРИКС

Принимая новые страны в БРИКС, сообщество руководствовалось анализом их роли и важности на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.Глава МИД России раскрыл основные принципы приема новых членов в БРИКС. По его словам, это – вес, авторитет, значение страны-претендента, ее позиция в международном плане. Ведь одной из главных задач является пополнение рядов БРИКС единомышленниками. Понятно, что вряд ли в объединении нужны американские сателлиты, не желающие участвовать в строительстве многополярного мира.Как известно, в состав БРИКС сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Но с 1 января 2024 года количество членов объединения вырастет. Как заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса, в новом году полноправными членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, сообщество пополнится новыми членами.Интересно, что Иран – один из ключевых противников и критиков США и Запада в мировом масштабе, а Саудовская Аравия и ОАЭ до сих пор остаются стратегическими партнерами Вашингтона, в том числе и военными, хотя в последнее время дрейфуют в сторону сотрудничества с Китаем и Россией.Аргентина – одна из наиболее развитых в экономическом отношении стран Латинской Америки, а вот Эфиопию нельзя назвать процветающей даже по африканским меркам. Тем не менее, всем этим странам нашлось место в объединении.