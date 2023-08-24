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Генсек ООН на саммите БРИКС призвал реформировать Совбез Организации Объединенных Наций

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Генсек ООН на саммите БРИКС призвал реформировать Совбез Организации Объединенных Наций

Уже очевидно, что завершившийся сегодня в столице ЮАР пятнадцатый саммит БРИКС стал мощным катализатором глобальных изменений в современном мироустройстве, просуществовавшем в нынешнем виде как минимум три десятилетия после распада СССР. И речь не только и не столько о расширении членов организации, что сделает ее по объему ВВП как минимум равной объединенной экономике так называемого коллективного Запада. После вступления шести новых государств, совокупный ВВП БРИКС составит 30,7 триллионов долларов, или 30% мировой экономики.


Похоже, встреча глав четырех (президент России участвовал заочно) государств в Йоханнесбурге стала переломным моментом в перестройке системы международного сотрудничества и контроля, созданной сразу после окончания Второй мировой войны. До последнего времени главной площадкой для межгосударственных дискуссий и принятия решений геополитического характера была Организация Объединенных Наций, ядром которой выступают пять стран-членов Совета безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция). Есть еще так называемые непостоянные члены Совбеза, состав которых меняется ежегодно, но они никакого особого влияния на окончательное принятие решений Совбезом не имеют.

Однако, как справедливо заметил в своем выступлении на саммите в столице ЮАР президент Бразилии Лула да Силва, конфликт на Украине показал, что Совбез ООН окончательно перестал быть площадкой, где можно решать вопросы международной безопасности и стабильности. Бразильский лидер пошел еще дальше, предложив на базе БРИКС, расширение которого не ограничится вступлением в следующем году еще шести стран, создать новую структуру для решения задач геополитической стабильности во всем мире.

Такой тренд явно напряг США и их сателлитов, которые привыкли использовать ООН как организацию для продавливания своих интересов на международной арене. Ведь случись такое, что Китай и Россия покинут Совбез, а следом за ними из ООН непременно потянутся и остальные страны, уставшие следовать «западным правилам», эта структура превратится в ниочемный междусобойчик тех же государств западного мира.

И вот уже Генсек ООН Антониу Гутерриш, явно после инструктажа в Белом доме, выступая на том же саммите БРИКС предложил реформировать Совбез Организации Объединенных Наций и, более того, даже Бреттон-Вудскую финансовую систему. По его словам, структура больше не отвечает современным реалиям, а дальнейшая международная поляризация может привести к глобальным экономическим и политическим проблемам.

Я прибыл в Йоханнесбург с простым посланием: в разделенном мире, охваченном кризисами, альтернативы сотрудничеству попросту нет. Мы должны немедленно восстановить доверие и активизировать принцип многосторонности в XXI веке. Это требует готовности к компромиссам ради общего блага

— заявил Гутерриш.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на саммите отметил, что БРИКС никому себя не противопоставляет, но у создания многополярного миропорядка есть непримиримые противники. При этом страны «Золотого миллиарда» делают все для сохранения однополярного мира, продолжая выкачивать ресурсы из развивающихся государств, подчеркнул российский лидер, назвав действия Запада «колониализмом в новой упаковке». В то время как мировое большинство стремится к равноправному сотрудничеству и устало от давления Запада, отметил Путин.

Возвращаясь к заявлению Гутерриша. Реформировать Совбез ООН могут только его постоянные члены при условии полного консенсуса. С учетом все более растущих противоречий между Китаем и Россией с одной стороны, а с другой США, Великобританией и Францией, — сделать это будет практически невозможно. Так что предложение Генсека ООН, скорее, демагогия и попытка хоть как-то подыграть все более уходящим из под влияния Запада странам так называемого третьего мира.
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18 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:40
    -1
    Чего с шестерками тереть! Без мазы.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 16:16
      0
      Врут журналюги! Никого он не смог призвать! Призывал но не призвал!
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 16:44
        0
        Этот геносек Гуттериш какую-то лютую дичь гутарит. Пора упразднять должность геносека.
        Давно пора открыть штаб-квартиры ООН в Москве и Пекине. good
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:41
    0
    В Совбезе ООН по мнению запада не хватает Германии и Японии. Протащить их туда и будет ништяк, да и право вето лишить, принятие решений только большинством голосов - козырный ништяк.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:48
      0
      Распустить Совбез, но дать право вето его постоянным членам на Генеральной Ассаблее? Это сможет продлить агонию ООН.
    2. kit88
      kit88 Сегодня, 16:34
      +1
      Цитата: Uprun
      В Совбезе ООН по мнению запада не хватает Германии и Японии. Протащить их туда и будет ништяк

      Нее...
      Лучше выгнать непонятно как там оказавшуюся Францию. Да и бритам там делать нечего, всё одно они клон USA.
      Вот останутся трое, тогда можно и большинством голосов принимать.
  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:41
    +4
    ООН пора просто распустить. Эта организация не реформируема.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 16:20
      0
      Да, она уже ничего не решает, так говорильня. И Гуттериш тоже виноват в этом, а сейчас спохватился.

      А могли бы стать надгосударством. Раздавали бы, например, свои паспорта.
      Было бы гражданство: Человек Мира. И чтобы по праву рождения оно не давалось, а только при соблюдении определённых условий. Но при этом давало бы возможность перемещаться без границ, жить и получать базовые услуги в любой стране. Глядишь и изменили бы мир
    2. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 16:49
      0
      Боюсь коллега что роспуск ООН будет под салют ядерных взрывов. И первое заседание международной организации после ООН будет проходить в убежищах. Где на повестке дня будет кого первым съесть.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:45
    0
    Генсек ООН на саммите БРИКС призвал реформировать Совбез Организации Объединенных Наций
    recourse Крыша потекла. feel
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:50
    0
    Разговоры, разговоры... впрочем, на фоне того, что в мире начинается соперничество между двумя силами, объединения и, количество противоречий, конфликтов, будет только наростать...
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:50
    +5
    На базе БРИКС пора создавать новую Организацию ОН , а не реформировать старую, которая себя уже изжила и работает в интересах США и Британии. Думаю , что на базе БРИКС можно так же создать мощный МВФ и ОК вместо современного ОК с лесбиянками и трансгендерами.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:00
      -3
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      На базе БРИКС пора создавать новую Организацию ОН , а не реформировать старую, которая себя уже изжила и работает в интересах США и Британии. Думаю , что на базе БРИКС можно так же создать мощный МВФ и ОК вместо современного ОК с лесбиянками и трансгендерами.

      Смешно. laughing
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 16:06
      +2
      Все правильно. Подозреваю что Путин и начал "цементировать" БРИКС после того как США начала проталкивать идею реформирования совбеза ООН особеннопосле 2014 года. Итоги реформы , по версии США, означало бы мирное удушение России.
  7. кокосов тима
    кокосов тима Сегодня, 15:54
    +2
    Присоединение Германии и Японии к СБ ООН на постоянной основе исключено. По мнению министра, эти государства не привнесут ничего нового в повестку дня СБ ООН. Они исполняют волю Вашингтона "как практически все западные страны". Лавров также отметил, что более трети состава Совбеза ООН в настоящий момент - это представители так называемого "золотого миллиарда". "Остальные 8 миллиардов недопредставлены"
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 16:34
      0
      Германию и Японию можно включить, выгнав из Совбеза Британию и Францию. Их туда брали когда они были могущественными империями, а не как сейчас
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:58
    0
    Это можно разве что удалив оттуда ядро золотого миллиарда.
  9. Sovdep
    Sovdep Сегодня, 16:50
    0
    Гутерриш шлюха продажная. Что его слушать? Вор!