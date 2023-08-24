Генсек ООН на саммите БРИКС призвал реформировать Совбез Организации Объединенных Наций

Я прибыл в Йоханнесбург с простым посланием: в разделенном мире, охваченном кризисами, альтернативы сотрудничеству попросту нет. Мы должны немедленно восстановить доверие и активизировать принцип многосторонности в XXI веке. Это требует готовности к компромиссам ради общего блага

Уже очевидно, что завершившийся сегодня в столице ЮАР пятнадцатый саммит БРИКС стал мощным катализатором глобальных изменений в современном мироустройстве, просуществовавшем в нынешнем виде как минимум три десятилетия после распада СССР. И речь не только и не столько о расширении членов организации, что сделает ее по объему ВВП как минимум равной объединенной экономике так называемого коллективного Запада. После вступления шести новых государств, совокупный ВВП БРИКС составит 30,7 триллионов долларов, или 30% мировой экономики.Похоже, встреча глав четырех (президент России участвовал заочно) государств в Йоханнесбурге стала переломным моментом в перестройке системы международного сотрудничества и контроля, созданной сразу после окончания Второй мировой войны. До последнего времени главной площадкой для межгосударственных дискуссий и принятия решений геополитического характера была Организация Объединенных Наций, ядром которой выступают пять стран-членов Совета безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция). Есть еще так называемые непостоянные члены Совбеза, состав которых меняется ежегодно, но они никакого особого влияния на окончательное принятие решений Совбезом не имеют.Однако, как справедливо заметил в своем выступлении на саммите в столице ЮАР президент Бразилии Лула да Силва, конфликт на Украине показал, что Совбез ООН окончательно перестал быть площадкой, где можно решать вопросы международной безопасности и стабильности. Бразильский лидер пошел еще дальше, предложив на базе БРИКС, расширение которого не ограничится вступлением в следующем году еще шести стран, создать новую структуру для решения задач геополитической стабильности во всем мире.Такой тренд явно напряг США и их сателлитов, которые привыкли использовать ООН как организацию для продавливания своих интересов на международной арене. Ведь случись такое, что Китай и Россия покинут Совбез, а следом за ними из ООН непременно потянутся и остальные страны, уставшие следовать «западным правилам», эта структура превратится в ниочемный междусобойчик тех же государств западного мира.И вот уже Генсек ООН Антониу Гутерриш, явно после инструктажа в Белом доме, выступая на том же саммите БРИКС предложил реформировать Совбез Организации Объединенных Наций и, более того, даже Бреттон-Вудскую финансовую систему. По его словам, структура больше не отвечает современным реалиям, а дальнейшая международная поляризация может привести к глобальным экономическим и политическим проблемам.— заявил Гутерриш.В свою очередь, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на саммите отметил, что БРИКС никому себя не противопоставляет, но у создания многополярного миропорядка есть непримиримые противники. При этом страны «Золотого миллиарда» делают все для сохранения однополярного мира, продолжая выкачивать ресурсы из развивающихся государств, подчеркнул российский лидер, назвав действия Запада «колониализмом в новой упаковке». В то время как мировое большинство стремится к равноправному сотрудничеству и устало от давления Запада, отметил Путин.Возвращаясь к заявлению Гутерриша. Реформировать Совбез ООН могут только его постоянные члены при условии полного консенсуса. С учетом все более растущих противоречий между Китаем и Россией с одной стороны, а с другой США, Великобританией и Францией, — сделать это будет практически невозможно. Так что предложение Генсека ООН, скорее, демагогия и попытка хоть как-то подыграть все более уходящим из под влияния Запада странам так называемого третьего мира.