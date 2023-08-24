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РПЦ рассмотрит вопрос о причислении Александра Суворова к лику святых

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РПЦ рассмотрит вопрос о причислении Александра Суворова к лику святых

Гений российской и мировой военной мысли, крупная фигура истории, русский полководец Александр Васильевич Суворов может стать ещё и новым русским святым.


На открывшемся сегодня заседании синода Русской православной церкви (РПЦ) в Санкт-Петербурге этот вопрос затронул патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам патриарха, предложение о возможной канонизации выдающегося русского полководца будет направлено на рассмотрение в соответствующую синодальную комиссию.

Напомним, что ещё в феврале сообщалось о том, что с просьбой причислить Суворова к лику святых к главе РПЦ обратилось Минобороны РФ. В частности, об этом говорил глава той самой синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий. Позже он сказал, что будет проведена работа по сбору материалов о жизни полководца, которые необходимы для проведения канонизации.

Личность Александра Васильевича Суворова, очевидно, не нуждается в представлении, по крайней мере, с точки зрения его военных заслуг. Полководец, получивший за свои блестящие военные победы чин генералиссимуса, участвовал во многих войнах второй половины XVIII века и, по данным историков, провёл шестьдесят сражений, не проиграв ни одного из них.
Использованы фотографии:
Википедия/Grevedon
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64 комментария
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  1. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 15:43
    +1
    Если причислят, то это будет справедливое решение.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:51
      +2
      это будет так же глупо глупо как и причисление николашки
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:37
        -1
        Интересно другое - когда Самого! наконец надумают причислить? what
      2. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:46
        +2
        По поводу Николая -кровавого, согласен. А, вот, что касается Александра Васильевича- это наше все. Он, для русского человека и без канонизации - образец служения Родине. А, вообще, наверное других дел у синода нет? Все хорошо?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 16:59
          0
          Цитата: Вольноопределяющийся Марек
          образец служения Родине

          согласитесь это не синоним святости с точки зрения религии
      3. azkolt
        azkolt Сегодня, 16:52
        -1
        Цитата: Василенко Владимир
        это будет так же глупо глупо как и причисление николашки

        У тебя вовашка не спросили кого глупо , а кого нет!
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 16:57
          0
          "уважаемый", вы наверно вы ошиблись мы не в подворотне, хотя сдается мне там бы вы себя вели куда как скромнее
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 16:04
      +1
      Странно, но многие считают, что основанием для причисления к лику святых являются военные подвиги, строительство ГЭС и иные мирские дела.
      1. ReTeplov
        ReTeplov Сегодня, 16:29
        +2
        Ну, разумеется не являются. Рассматривается духовное состояние человека. Потому и сказано "просили рассмотреть возможность". И синодальная комиссия всяко не принимает решение, она только представит факты и рекомендации к архиерейскому собору РПЦ, который ещё надо собрать. Но из-за одной канонизации этого делать не станут.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 16:58
          0
          Цитата: ReTeplov
          Рассматривается духовное состояние человека.

          Не могу сказать про духовное, а что честь берёг смолоду и напрасно кресты не раздавал:
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  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:44
    +7
    Более нужного в настоящий момент дела видимо не осталось.Сам бы Александр Васильевич при жизни ,если бы узнал о этом,покрутил бы палец у виска..
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 15:47
      +7
      РПЦ рассмотрит вопрос о причислении Александра Суворова к лику святых
      recourse Маразм крепчал.... Лишь бы РПЦ не реформировать. request
      Православный, но к храму не пойду, чиновничье семя.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:03
        +4
        Мavrikiy.Полностью согласен ,занялись популизмом.Лучше бы занялись реформированием церкви.Что то не всё ладно в РПЦ.Выложу фото времён Великой отечественной Войны.
        Ради чего начато СВО - разве не ради сохранения русской идентичности.Может пора вспомнить что делала церковь во времена Великой отечественной,может пора сформировать бронетанковый батальон " Александр Суворов".
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 16:27
          -2
          Ради чего начато СВО - разве не ради сохранения русской идентичности

          Нет, переслушайте что по этому поводу сказал президент (с 2022 по 2023год). Да и вообще, тут губернаторы сделали видеоролик ко Дню рос. флага, там вообще русских не было.
        2. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 16:28
          0
          Это хорошо, но церковь в первую очередь должна заниматься христианскими душами, а не танками.
        3. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 16:29
          -3
          Цитата: tralflot1832
          может пора сформировать бронетанковый батальон " Александр Суворов".

          а если на новый ролекс после этого не хватит?!
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:12
        -1
        Православный, но к храму не пойду, чиновничье семя

        Странно, в храм ходят Богу молиться... Чиновников там особо не видел, хотя бывает на праздники епископы приезжают...
        1. Aken
          Aken Сегодня, 16:34
          +1
          Даже в самой маленькой церкви имеется вполне себе обширная иерархия.
          Вы просто не вдавались в подробности.
      3. bober1982
        bober1982 Сегодня, 16:42
        +1
        Цитата: Mavrikiy
        Лишь бы РПЦ не реформировать

        А,вот это вызвало интерес,что имеете ввиду под реформами ?
    2. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 15:49
      +5
      Этим же не дума занимается, а РПЦ. У них дел прям таки архигосударственных нет. Пусть занимаются.

      Автором фразы «Мы – русские! С нами Бог!» является знаменитый русский полководец Александр Суворов, который произнёс её в 1799 году на военном совете в монастыре Святого Иосифа.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 15:56
        +4
        Цитата: Anarchist
        Автором фразы «Мы – русские! С нами Бог!» является знаменитый русский полководец Александр Суворов

        и?!!!!
        если я говорю "с Богом", это меня святым делает?!!!
        1. Anarchist
          Anarchist Сегодня, 16:11
          +2
          Вы, как и я, известны восновном только в рамках этого новостного портала. Вас вряд-ли что-то сможет сделать святым. Разве что только мучеником. И то, даже для этого нужно решиться на определенные действия при определенных обстоятельствах...
          Не быть нам святыми!
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 16:28
            +1
            Цитата: Anarchist
            Вас вряд-ли что-то сможет сделать святым.

            recourse жизнь прошла зря crying
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 15:51
      0
      Вот согласен с Вами полностью! Почему одни люди должны поклоняться другим людям! Религия религией, но Создатель един для всех. Остальное придумали люди.
    4. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 15:57
      -5
      Александр Васильевич, при жизни по приказу Матушки Екатерины гуляя по Крыму хорошо там церкви и монастыри христианских течений (как в прочем и все остальных религий) погромил для стимуляции местного населения, за это его в 19-м веке РПЦ канонизировать отказалось, но времена меняются.
      1. ReTeplov
        ReTeplov Сегодня, 16:23
        +1
        Где об это читали? Источник бы не помешал
    5. azkolt
      azkolt Сегодня, 17:01
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Более нужного в настоящий момент дела видимо не осталось.Сам бы Александр Васильевич при жизни ,если бы узнал о этом,покрутил бы палец у виска..

      А какое для церкви сейчас более важное дело? Спрашиваю потому что вам то уж конечно виднее?
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:55
    +5
    Нахрена любую выдающуюся личность писать в святые? В православии есть на это жёсткие критерии, под которые Суворов никак не подходит, да и страшных грехов за ним немало.
    Тогда уже и Жукова нужно в святые записывать.
    З.Ы. А ничтожество, угробившее великую Империю, по чьей вине погибли миллионы людей, Кровавого Николашку точно нужно лишить статуса великомученника.
    1. ReTeplov
      ReTeplov Сегодня, 15:59
      +3
      Аж интересно стало: какие-такие страшные грехи вы у Суворова накопали? Да критерии строгие, и по ним Суворов вполне может быть признан праведным человеком.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 16:08
        0
        Тута не грехи. Суворо должен чудеса совершать! Пусть даже после смерти! А он, всё же не фокусник! wassat
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 16:46
          +1
          Цитата: Кот Александрович
          Суворо должен чудеса совершать!

          Так ведь комиссия и решит,его же ,ещё, не объявили святым,ну чего так волноваться.
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:31
        -3
        Аж интересно стало: какие-такие страшные грехи вы Суворова накопали?
        ..он солдат ..а солдат это машина для убийства...так понятно?.....достаточно памяти в народе что б она передавалась из уст в уста поколениями.....например мы крымчане стойко отстояли свою историю от бандеро-татарских вандалов...и в том числе Суворовски Дуб под Белогорском...а так бы если бы сидели ровно на булках поглядывая в окно эту бы реликвию вандалы сожгли бы...
        Суворовский Дуб
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 16:37
          +2
          он солдат ..а солдат это машина для убийства...так понятно

          А как же святой князь Александр Невский?
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:53
            0
            А как же святой князь Александр Невский?
            ..по ходу он давно канонизирован
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:07
      -4
      Тогда уже и Жукова нужно в святые записывать.
      Ну мозгов же хватило у "Родина Мать" храм построить, поэтому Жукова могут записать. По такой же логике надо в храмах памятники коммунистам ставить.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 16:10
        +1
        Цитата: Trapp1st
        По такой же логике надо в храмах памятники коммунистам ставить.

        Тов. И. В. Сталину!
    3. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 16:12
      -2
      Ушакова канонизировали, но в море монастырей и церквей которые потопить/сжечь можно нет, а у РПЦ к Александру Васильевичу был очень большой зуб, но за 200 лет истерся видать.
    4. ReTeplov
      ReTeplov Сегодня, 16:15
      0
      Во-первых у Николая II нет статуса Великомученика, он страстотерпец и это не одно и тоже. Во-вторых он империю не разваливал, этим успешно занимались негодяи разных мастей, внутренних и внешних. И когда его критикуют всегда видно противоречие: то он якобы кровавый тиран, и тут же слишком либеральный, не смог жёсткой рукой подавить революционный движения.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 16:49
        0
        Цитата: ReTeplov
        И когда его критикуют всегда видно противоречие: то он якобы кровавый тиран, и тут же слишком либеральный, не смог жёсткой рукой подавить революционный движения.

        Кровавый Николай не потому, что тиран, а потому что кровь подданых для него была водицей. Ну, что за ерунда- затоптали на Ходынке несколько тысяч. И пошло поехало- РЯВ, Кровавое Воскресенье, череда подавленных крестьянских бунтов и рабочих восстаний, порубанных казаками демонстраций и запоротых деревень, военно-полевой суд(пресловутые тройки)))) и вишенкой на торте ПМВ. Веселились отечественные олигархи и генералы, а также представители иностранного капитала просто от души. Плюс воровство и коррупция сверху до низу.
        А Николай2 по бабам таскался и на ворон охотился. Потом правда остепенился малость, женившись, и на кошек охотится стал. А потом дезертировал с поста Императора, за что и был справедливо расстрелян.
    5. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 16:25
      +1
      Кровавого Николашку точно нужно лишить статуса великомученника.

      у него статус "страстотерпца"
      1. Aken
        Aken Сегодня, 16:30
        -1
        У нас многие одержимы страстями. Но терпят.
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 16:57
          0
          Цитата: Aken
          У нас многие одержимы страстями. Но терпят.

          Не терпят - а,бороться со страстями не хотят,и не многие - а,все.
    6. Aken
      Aken Сегодня, 16:29
      -1
      Нахрена любую выдающуюся личность писать в святые?

      Для рекламы. Пусть великий предок совершенно бесплатно рекламирует церковных чиновников.
    7. olgin-hussar
      olgin-hussar Сегодня, 16:36
      0
      О каких миллионах людей идет речь? Уточните! Ведь не для "красного словца" это было сказано.
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:56
    -2
    ну церква тоже так себе...шалтай -болтай...пусть канонизируют, я не против....но ..Александр Василич прежде всего солдат, а солдату положено убивать врага, что он искусно и делал. навалив кучу народа..да вражьего, но человеков...а что там у нас в библии один из заветов гласит !!! ...НЕ УБИЙ...или РПЦ упразднила сей завет: да уж...делема делемная
    1. ReTeplov
      ReTeplov Сегодня, 16:04
      +3
      На счёт заповеди "не убий" вы абсолютно зря. Стоит почитать Евангелие, а не пользоваться цитатами. Или на крайняк Владимир Соловьёв "Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории..." В общем заповедь "не убий" это вовсе не "не убивай никогда и ни при каких обстоятельствах". Это Лев Толстой, и всякие там Свидетели Иеговы задвигают, что "не убий" это полное не противление злу насилием.
    2. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 16:14
      +1
      как там говориться:
      В конце 18-го века европейские генералы делились на 3 категории:
      хороший генерал
      очень хороший генерал
      генерал которого бил Генералиссимус Суворов.
      laughing
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:58
    0
    А Иоанн Антонович всё ещё не достоин по их мнению?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:22
      -3
      А Иоанн Антонович всё ещё не достоин по их мнению?
      ....да уж...нарушителей 10 заповедей в канон, а реальных мучеников за борт...ох уж эта рпц...срам да и только
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:03
    -1
    Интересно, а сколько всего святых в РПЦ? Больше пяти тысяч! Полдивизии! Не затеряется в их рядах Суворов? laughing
  7. Комментарий был удален.
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 16:12
    +1
    эдак глядишь и до товарища Сталина очередь дойдет
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:15
      +1
      За возвращение поста патриарха, у православных эпохальное событие же, почему нет?
    2. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 16:17
      +3
      готов подписаться под этой инициативой РПЦ
    3. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 17:01
      0
      до Суворова за двести лет дошли
      до Сталина глядишь за пятьсот дойдём am
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:20
    -1
    РПЦ рассмотрит вопрос

    Рассмотрят, обсудят, разберутся, примут решение. В конце концов это дело церкви, а не диванных экспертов.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 17:01
      0
      Цитата: Владимир80
      В конце концов это дело церкви, а не диванных экспертов.

      Хорошо сказали,а действительно - какое дело этим людям,если и к Церкви не имеют отношения,руки им никто не выкручивает.
  10. Задира
    Задира Сегодня, 16:39
    -2
    Русский народ считал святыми тех людей, которых пометила природа. Например, Сергий Радонежский стал в народе "святым" задолго до соответствующего решения священного синода в том числе и потому, что вышел из леса с медведем - дикий зверь его не тронул. С природой в отличие от РПЦ нельзя договориться, она либо принимает тебя, либо нет
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:53
    +1
    Зачем это... Лучше чем Суворов сказал о себе не придумать: "...Ваша кисть изобразит черты лица моего - они видны. Но внутреннее человечество моё сокрыто. Итак, скажу Вам, что я проливал кровь ручьями. Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего. Во всю жизнь мою никого не сделал. несчастным. Ни одного приговора на смертную казнь не подписал. Ни одно насекомое не погибло от руки моей. Был мал, был велик. При приливе и отливе счастья уповал на Бога и был счастлив..."
  12. К-50
    К-50 Сегодня, 16:54
    -1
    РПЦ рассмотрит вопрос о причислении Александра Суворова к лику святых

    Зачем х ренью маяться?
    Да, служил России верой и правдой, да, Великий полководец, не пригравший ни одного сражения.
    Но!
    Помещик!
    Имел крепостных в "хозяйстве".
    Какой же это святой?
    Зачем самого это название порочить? К чему? Заняться не чем? А что, в России детские дома закончились, с сиротами, и там всё в порядке?
    Займитесь, что людям нужно, а не фарисействуйте!!! fool
    Церковь скоморохов что ли? Где ваши благие дела для народа? negative
  13. seamen2
    seamen2 Сегодня, 16:55
    0
    никак не умаляя заслуг великого А. В. Суворова, хочется заметить, что инициатива рпц-попытка как-то подбросить дрожжи в квашню патриотизма, в свете СВО.
    *Вставайте, люди русские! Александр Невс­кий, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Петр Великий, Суворов, Кутузов, Нахимов, Скобелев и Макаров, как выпущенные из тюрьмы духи после двадцатипятилетнего заключения, замелькали на плакатах, заставках боевых листков, стенгазет, многотиражек, врывались в цен­тральную прессу*.
    из книги Трагедия на Балтике. Август 1941г. Игорь Бунич
  14. igorra
    igorra Сегодня, 16:57
    0
    Когда коту делать нечего, то он яйца лижет. Так и руководство РПЦ, на Украине православных прихожан и священиков убивают, отбирают храмы, святыни вывозят за рубеж, но не видно какого либо мощного ответа. Отдельные священики не в счёт. Да, Суворов в жизни был довольно аскетичен, но далеко не как Ушаков, коего по праву причислили к лику святых.
  15. azkolt
    azkolt Сегодня, 16:59
    0
    Цитата: invisible_man
    Странно, но многие считают, что основанием для причисления к лику святых являются военные подвиги, строительство ГЭС и иные мирские дела.

    Кто считает? Здесь собранные господа, а скорее "товарищи" борящиеся за местные звания, которые историю своей страны знаю по учебнику за 4 класс в основном? Чтобы глупости про ГЭС всякие не писать, вот вам Библейский сюжет про Суворова , там звучит часть его Покаянного псалма. Весь приводить не буду, он длинный
  16. СержиК
    СержиК Сегодня, 17:02
    0
    Во бесы- то повылазили, как корежит всю эту нечисть от русских святых. И Николай у них кровавый и церковь у нас не та..... Во твари. Подвывалы америксовские. Не нравится православие, сиди и помалкивай. Так нет посмердеть надо , шкуры власовские. Страна с нациками воюет, а эти против своей страны смердят. То то бандерлоги рады, таким "правдолюбам" хреновым.
  17. ASM
    ASM Сегодня, 17:03
    0
    Да в Рпц точно рехнулись. А реки крови, которые он пролил во время крестьянской войны Пугачева. Причем, до 1917г. крестьянская война Пугачева была самым крупным народным восстанием. Не спорю, Суворов - гениальный полководец, да и толковые действия других полководцев оценивал непредвзято... Но солдафона, хоть и великого, в святые? Спятили гундяевцы.