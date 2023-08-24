РПЦ рассмотрит вопрос о причислении Александра Суворова к лику святых

Гений российской и мировой военной мысли, крупная фигура истории, русский полководец Александр Васильевич Суворов может стать ещё и новым русским святым.
На открывшемся сегодня заседании синода Русской православной церкви (РПЦ) в Санкт-Петербурге этот вопрос затронул патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По словам патриарха, предложение о возможной канонизации выдающегося русского полководца будет направлено на рассмотрение в соответствующую синодальную комиссию.
Напомним, что ещё в феврале сообщалось о том, что с просьбой причислить Суворова к лику святых к главе РПЦ обратилось Минобороны РФ. В частности, об этом говорил глава той самой синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий. Позже он сказал, что будет проведена работа по сбору материалов о жизни полководца, которые необходимы для проведения канонизации.
Личность Александра Васильевича Суворова, очевидно, не нуждается в представлении, по крайней мере, с точки зрения его военных заслуг. Полководец, получивший за свои блестящие военные победы чин генералиссимуса, участвовал во многих войнах второй половины XVIII века и, по данным историков, провёл шестьдесят сражений, не проиграв ни одного из них.