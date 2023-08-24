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Премьер-министр Польши опасается превращения ЧВК «Вагнер» в еще более опасную силу после гибели Евгения Пригожина

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Премьер-министр Польши опасается превращения ЧВК «Вагнер» в еще более опасную силу после гибели Евгения Пригожина

После гибели Евгения Пригожина не стоит ожидать ослабления и распада ЧВК «Вагнер», напротив, эта организация может стать еще более опасной, чем при жизни своего куратора. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает информационный ресурс Onet.


Глава польского правительства убежден, что теперь «Вагнер» окажется под полным контролем лично президента России Владимира Путина. Соответственно, действовать ЧВК будет полностью в интересах Кремля, считает премьер-министр Польши.

Кураторство над группой Вагнера переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть каждый сам для себя ответит, становится ли теперь группа Вагнера, которая дислоцируется в Беларуси, большей или меньшей угрозой

- заявил Моравецкий.

Как отметил глава польского правительства, теперь «Вагнер» якобы еще чаще будут использовать для разнообразных враждебных действий по «подрыву политики безопасности». О том, что «оркестр» перейдет под прямой контроль главы российского государства, писала и украинская пресса. Разумеется, российские власти такую версию не только не подтверждают, но и не рассматривают.

Однако ранее всем ЧВК было предложено подписать контракты с Министерством обороны Российской Федерации, что полностью бы исключало любую их независимость от центральных органов власти. Потому так и волнуются на Западе и на Украине, наблюдая окончательную централизацию военных структур, которые были задействованы в проведении специальной военной операции.
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17 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:49
    +1
    Не пришло еще время пшеков кошмарить, бармали гуляют по Африке.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:06
      +1
      Грамотно разгоняет good . Молодец. Знает как найти отклик в обществе для милитаризации Польши.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:52
    +5
    Премьер-министр Польши опасается превращения ЧВК «Вагнер» в еще более опасную силу после гибели Евгения Пригожина
    Правильно. А во что превратится Россия случись что с ВВП? По 10 раз на дню молись за его здоровье... recourse
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:58
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      А во что превратится Россия случись что с ВВП? По 10 раз на дню молись за его здоровье...

      Мы имеем очень мало информации, но я сделал ставку на преемника Путина - Дюмина.
      1. Дед-дилетант
        Дед-дилетант Сегодня, 16:42
        0
        но я сделал ставку на преемника Путина - Дюмина
        Есть прямые доказательства того, что Дюмин - преемник Путина, или Вы так, не думая, это сообщили?
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: Румaтa
        Дюмина.

        Вы рехнулись?
    2. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 15:59
      +2
      Не все могут в сарказм, сколько раз уже говорилось на ВО, выражайтесь прямым текстом laughing
    3. tank_killer156
      tank_killer156 Сегодня, 16:00
      -4
      Помолись лучше за душу убиенного Пригожина,и Уткина,а еще свечку поставь за здравие Шойгу и Герасимова,да смотри лоб не разбей от усердия..
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 16:07
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Премьер-министр Польши опасается превращения ЧВК «Вагнер» в еще более опасную силу после гибели Евгения Пригожина
      Правильно. А во что превратится Россия случись что с ВВП? По 10 раз на дню молись за его здоровье... recourse

      Да , но позаботиться о приемнике и двигать его вперёд ВВП пора . Не Шойгу же будущий президент ? Не дай боже нам такого ...
      1. Joker62
        Joker62 Сегодня, 16:35
        0
        Нет, Шойгу слишком мелкий для большой политики, чтобы стать приёмником ВВП. Скорее всего будет это Дюмин.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 16:58
          0
          Цитата: Joker62
          Скорее всего будет это Дюмин.

          Дай нам боже, что нам негоже... Дюмин это еще тот перец.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:54
    +3
    Ха, ха, поляк нервный какой-то... а так, у батьки не забалуеш, сам он никуда лезть не будет, все спокойно, все норм!
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:57
    -5
    Чушь. Где взять радикальных, умных и опытных? Власти предпочитают солому жевать.
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:20
    0
    Цитата: Румaтa
    Цитата: Mavrikiy
    А во что превратится Россия случись что с ВВП? По 10 раз на дню молись за его здоровье...

    Мы имеем очень мало информации, но я сделал ставку на преемника Путина - Дюмина.

    Приемник хорошо когда все работает и что бы дальше работало, не перегрызлись в верхах и не свернули с выбранного курса. Но прямо скажем сейчас исполнители у ВВП так себе и на кого они работают ещё вопрос. И где тот же Дюмин возьмёт новых и дадут ли ему набрать новых? Тот же удар по самолёту (или подрыв) Пригожина - это в первую очередь против Путина. Показали всем - вот прилетел Пригожин к Путину и нет его, да и слово Путина не имеет большого значения. И все это было сделано демонстративно. Есть люди, что хотят, то и делают в стране. Похоже нас ждут не "лучшие времена".
  6. Vik66
    Vik66 Сегодня, 16:22
    +1
    Да, знатно у пшеков подгорело ! laughing

    Знаю, знаю...
  7. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 16:22
    +3
    а в мире и дружбе с Россией не пробовали жить?
  8. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 16:40
    0
    Пусть на западе волнуются, пусть пьют валидол. Нам от этого ни жарко, ни холодно. Просто получаем чувство глубокого удовлетворения. winked