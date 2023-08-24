Премьер-министр Польши опасается превращения ЧВК «Вагнер» в еще более опасную силу после гибели Евгения Пригожина

Кураторство над группой Вагнера переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть каждый сам для себя ответит, становится ли теперь группа Вагнера, которая дислоцируется в Беларуси, большей или меньшей угрозой

После гибели Евгения Пригожина не стоит ожидать ослабления и распада ЧВК «Вагнер», напротив, эта организация может стать еще более опасной, чем при жизни своего куратора. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает информационный ресурс Onet.Глава польского правительства убежден, что теперь «Вагнер» окажется под полным контролем лично президента России Владимира Путина. Соответственно, действовать ЧВК будет полностью в интересах Кремля, считает премьер-министр Польши.- заявил Моравецкий.Как отметил глава польского правительства, теперь «Вагнер» якобы еще чаще будут использовать для разнообразных враждебных действий по «подрыву политики безопасности». О том, что «оркестр» перейдет под прямой контроль главы российского государства, писала и украинская пресса. Разумеется, российские власти такую версию не только не подтверждают, но и не рассматривают.Однако ранее всем ЧВК было предложено подписать контракты с Министерством обороны Российской Федерации, что полностью бы исключало любую их независимость от центральных органов власти. Потому так и волнуются на Западе и на Украине, наблюдая окончательную централизацию военных структур, которые были задействованы в проведении специальной военной операции.