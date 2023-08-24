Бойцы батальона "Белые волки" группировки "О" российской армии показали кадры, снятые на захваченных позициях боевиков киевского режима. В руки российских бойцов попало значительное количество трофейного оружия, в том числе и поставленные Киеву Западом вооружения образца стран НАТО. Сообщается, что кадры были сняты на краснолиманском направлении фронта.
Запад продолжает вооружать украинских боевиков, однако запасы вооружений стран НАТО неуклонно уменьшаются. В первую очередь это касается боеприпасов.
В течение прошедших суток на краснолиманском направлении российским военнослужащим удалось успешно отразить три атаки противника.
Потери украинских боевиков составили до 80 военнослужащих и три единицы бронетехники.
Также за сутки ударами армейской авиации и артиллерийским огнем были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка в ДНР и Красная Дубрава в ЛНР.
Также сообщается, что в перехваченных радиопереговорах противника в около 10% случаев военнослужащие противника используют иностранные языки, из чего можно сделать выводы о значительном количестве в составе украинской армии иностранных наемников.
Как сообщала польская пресса, в боестолкновениях в рамках вооруженного конфликта на Украине погибли около 10 тысяч польских военнослужащих, что, учитывая официальную численность сухопутных сил Варшавы, составляет около 16% солдат этого рода войск армии Польши.