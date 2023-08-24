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Появились кадры с захваченными на позициях ВСУ вооружениями образца стран НАТО

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Появились кадры с захваченными на позициях ВСУ вооружениями образца стран НАТО

Бойцы батальона "Белые волки" группировки "О" российской армии показали кадры, снятые на захваченных позициях боевиков киевского режима. В руки российских бойцов попало значительное количество трофейного оружия, в том числе и поставленные Киеву Западом вооружения образца стран НАТО. Сообщается, что кадры были сняты на краснолиманском направлении фронта.


Запад продолжает вооружать украинских боевиков, однако запасы вооружений стран НАТО неуклонно уменьшаются. В первую очередь это касается боеприпасов.



В течение прошедших суток на краснолиманском направлении российским военнослужащим удалось успешно отразить три атаки противника.



Потери украинских боевиков составили до 80 военнослужащих и три единицы бронетехники.

Также за сутки ударами армейской авиации и артиллерийским огнем были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Торское и Григоровка в ДНР и Красная Дубрава в ЛНР.

Также сообщается, что в перехваченных радиопереговорах противника в около 10% случаев военнослужащие противника используют иностранные языки, из чего можно сделать выводы о значительном количестве в составе украинской армии иностранных наемников.

Как сообщала польская пресса, в боестолкновениях в рамках вооруженного конфликта на Украине погибли около 10 тысяч польских военнослужащих, что, учитывая официальную численность сухопутных сил Варшавы, составляет около 16% солдат этого рода войск армии Польши.

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2 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:59
    0
    Не может чего за кадром осталось? Или всё показали? Как то оно того, не того вообщем.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 17:01
    0
    ВСУ совсем обленилось? БП свалены какой-то кучей.