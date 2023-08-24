Страны БРИКС призвали международное сообщество рассмотреть вопрос о создании государства Палестина

Мы призываем международное сообщество поддержать прямые переговоры в соответствии с международным правом, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу с целью выполнения решения, которое должно привести к созданию суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина, предусматривающего при этом существование двух государств

Лидер стран БРИКС обратились с призывом к международному сообществу, в котором просят рассмотреть вопрос, связанный с проведением прямых переговоров, которые бы способствовали созданию суверенного государства Палестина. Об этом говорится в финальной декларации, опубликованной по итогам саммита этого межгосударственного объединения, проходившего в южноафриканском городе Йоханнесбурге.Вот что следует из документа:Выразили лидеры стран-членов данной международной организации и крайнюю обеспокоенность ввиду обострения в регионе гуманитарной ситуации. По их словам, основная проблема заключается в эскалации в данном регионе насилия, что обусловлено продолжающейся оккупацией территории этого государства Израилем и расширения там незаконных поселений.В то же время оценили высоко главы государств БРИКС и деятельность Ближневосточного агентства ООН, направленную на оказание помощи палестинским беженцам. Также они призвали в дальнейшем расширять эту международную помощь с тем, чтобы гуманитарное положение палестинского народа улучшалось.Напомним, что саммит вышеупомянутой организации проходит в Йоханнесбурге. Участие в нём приняли лидеры КНР, Индии, Бразилии и ЮАР, в то время как РФ представлял глава МИД нашей страны Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в мероприятии в режиме видеоконференции.