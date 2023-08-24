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Страны БРИКС призвали международное сообщество рассмотреть вопрос о создании государства Палестина

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Страны БРИКС призвали международное сообщество рассмотреть вопрос о создании государства Палестина

Лидер стран БРИКС обратились с призывом к международному сообществу, в котором просят рассмотреть вопрос, связанный с проведением прямых переговоров, которые бы способствовали созданию суверенного государства Палестина. Об этом говорится в финальной декларации, опубликованной по итогам саммита этого межгосударственного объединения, проходившего в южноафриканском городе Йоханнесбурге.


Вот что следует из документа:

Мы призываем международное сообщество поддержать прямые переговоры в соответствии с международным правом, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также Арабскую мирную инициативу с целью выполнения решения, которое должно привести к созданию суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина, предусматривающего при этом существование двух государств

Выразили лидеры стран-членов данной международной организации и крайнюю обеспокоенность ввиду обострения в регионе гуманитарной ситуации. По их словам, основная проблема заключается в эскалации в данном регионе насилия, что обусловлено продолжающейся оккупацией территории этого государства Израилем и расширения там незаконных поселений.

В то же время оценили высоко главы государств БРИКС и деятельность Ближневосточного агентства ООН, направленную на оказание помощи палестинским беженцам. Также они призвали в дальнейшем расширять эту международную помощь с тем, чтобы гуманитарное положение палестинского народа улучшалось.

Напомним, что саммит вышеупомянутой организации проходит в Йоханнесбурге. Участие в нём приняли лидеры КНР, Индии, Бразилии и ЮАР, в то время как РФ представлял глава МИД нашей страны Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвовал в мероприятии в режиме видеоконференции.
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5 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:43
    0
    Сша и европе не хватает врачей и мсестер. Ликвидация израиля с переездом. Нефть не нужна с ббв и не контролировать же просьо так весь мир
  2. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 16:46
    0
    Государство Израиль создано на территории государства Палестина. Следовательно, если Палестину восстановить, то Израиль канет в Лету. Но если создать Палестину заново, и закрепить границы, то напряженность может исчезнуть. Не наверняка, конечно, но - как вариант.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 16:51
      +2
      Это вопрос какое государство на чьей территории создано.
  3. Юра
    Юра Сегодня, 16:54
    0
    Честно говоря эта новость довольно неожиданная для меня и я нахожу, что это очень хорошая инициатива, если она получит своё развитие и будет реализована с учётом обеих сторон и приведёт к соглашению между ними, то это будет супер, а так же можно будет надеяться, что одной точкой напряжения на планете станет меньше. Это будет сделать непросто и трудно, но надо всё для этого сделать, вопрос - получиться ли?
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:01
    0
    Страны БРИКС призвали международное сообщество рассмотреть вопрос о создании государства Палестина
    даже и не знаю что еще сказать