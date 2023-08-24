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Президент США объявил о введении новых санкций против России

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Президент США объявил о введении новых санкций против России

По самым скромным подсчетам, в отношении России со стороны стран так называемого коллективного Запада уже введено более шестнадцати тысяч всевозможных ограничений, это не считая арестов счетов и имущества, заморозки активов, в том числе частных лиц и т. д. Однако западный истеблишмент никак не может успокоиться, все еще полагая, что вот еще что-нибудь придумаем, добавим, отберем и ограничим — и наше государство либо сдастся, либо рухнет экономически и политически. Предыдущий собственный отрицательный опыт при этом не учитывается.


Вот и сегодня президент США Джо Байден устроил очередной балаган, иначе это назвать нельзя, самолично выступив с заявлением о введении нового пакета санкций против РФ. Примечательно, что объявил он об этом вскользь в поздравительном обращении по случаю Дня независимости Украины, текст которого опубликован на сайте Белого дома.

Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи

— говорится в заявлении американского президента.

При этом никакой конкретики, какие именно новые рестрикции против нашей страны намерен ввести Вашингтон, в заявлении не приводится. Зато очень много говорится о непоколебимой поддержке Украины Соединенными Штатами и другими странами G7, то бишь того самого коллективного Запада. Причем оказывать помощь Киеву США намерены «вместе с нашими партнерами в Европе», сказано в тексте документа. Той самой Европы, страны которой все больше погружаются в экономический кризис как раз из-за антироссийских санкций.

Касательно «принудительной депортации украинских детей», о которой так красочно написано в заявлении Байдена. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что РФ готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. В марте этого года она подчеркнула, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что история с якобы принудительным вывозом детей из Украины Россией раздута, на самом деле были предприняты адекватные меры по их спасению из детских домов, находящихся в прифронтовой зоне.
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6 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:45
    -1
    ... Эта страна, что могла стать раем, стала логовищем огня...
    Мы еще не наступаем и едим.. Что хотим.
    Все впереди. И атлантида... и переселение на марс рептилоидов
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 17:03
      0
      А, мы их за это завалим ураном "объёмы поставок ядерного топлива в эту страну со стороны РФ выросли в 2,2 раза" am
  2. beybender
    beybender Сегодня, 16:49
    -1
    Что Ладу Весту без АБС и подушек покупать не будут ?!?
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:52
    +1
    выступив с заявлением о введении нового пакета санкций против РФ.

  4. VORON538
    VORON538 Сегодня, 16:56
    +2
    Тем временем,сша заявили,что украина уже получила достаточно оружия для наступления.Уже и ногой пинают,намекают,видимо,что укровермахт не оправдывает вложений.А санкции...сколько лет Россия,начиная с 1917 года,жила без санкций?
  5. Sovdep
    Sovdep Сегодня, 16:58
    +1
    На фото - подобострастные холуи выстроились перед хозяином. Щас сапоги лизать прыснут.