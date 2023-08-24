В столице Украины Киеве в честь дня независимости проходит выставка подбитой ВСУ российской техники. Ее завезли на главную улицу города Крещатик несколькими днями раньше и обнесли заградительной лентой. Теперь заграждение убрали.
Всего выставлено примерно 28 единиц, в том числе танки, САУ и прочая бронетехника, а также фрагменты ракет, возможно, сбитых.
Помимо этого, организаторы добавили экспонаты, среди которых есть российская экипировка, обломки БПЛА и тубусы от артиллерийских боеприпасов.
И хотя туда предоставили доступ посетителям, сотрудники полиции следят, чтобы они не взбирались на боевые машины. Киевляне и гости города охотно приходят с детьми.
Вероятно, такое мероприятие призвано приподнять в дни национального «праздника» «боевой дух» украинских военных и ободрить местное население.
Автомобильное движение по Крещатику решили перекрыть до 28 августа. Несмотря на «праздничный» день, массовые мероприятия в столице решили не проводить. Так распорядился киевский градоначальник Виталий Кличко.
Похожая выставка проходила в Киеве и годом ранее.
Стоит отметить, что хотя Украина участвует в боевых действиях, почти ничего в ее столице не напоминает об этом. Расположенные в Киеве государственные учреждения работают практически в обычном режиме, ничего не опасаясь. К киевскому руководству беспрепятственно приезжают высокопоставленные зарубежные гости.
Есть в этой обстановке что-то неестественное, неправильное... Особенно если не забывать о том, как чувствует себя, например, Донецк.