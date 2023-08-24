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В Киеве в честь дня независимости проходит выставка подбитой ВСУ российской техники

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В Киеве в честь дня независимости проходит выставка подбитой ВСУ российской техники

В столице Украины Киеве в честь дня независимости проходит выставка подбитой ВСУ российской техники. Ее завезли на главную улицу города Крещатик несколькими днями раньше и обнесли заградительной лентой. Теперь заграждение убрали.


Всего выставлено примерно 28 единиц, в том числе танки, САУ и прочая бронетехника, а также фрагменты ракет, возможно, сбитых.

Помимо этого, организаторы добавили экспонаты, среди которых есть российская экипировка, обломки БПЛА и тубусы от артиллерийских боеприпасов.

И хотя туда предоставили доступ посетителям, сотрудники полиции следят, чтобы они не взбирались на боевые машины. Киевляне и гости города охотно приходят с детьми.

Вероятно, такое мероприятие призвано приподнять в дни национального «праздника» «боевой дух» украинских военных и ободрить местное население.

Автомобильное движение по Крещатику решили перекрыть до 28 августа. Несмотря на «праздничный» день, массовые мероприятия в столице решили не проводить. Так распорядился киевский градоначальник Виталий Кличко.

Похожая выставка проходила в Киеве и годом ранее.

Стоит отметить, что хотя Украина участвует в боевых действиях, почти ничего в ее столице не напоминает об этом. Расположенные в Киеве государственные учреждения работают практически в обычном режиме, ничего не опасаясь. К киевскому руководству беспрепятственно приезжают высокопоставленные зарубежные гости.

Есть в этой обстановке что-то неестественное, неправильное... Особенно если не забывать о том, как чувствует себя, например, Донецк.



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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:03
    +2
    Ну Донецк то не Киев, хотя должно быть всё с точностью наоборот. А так да резвятся второй год к ряду, детишек натаскивают, сами позируют, а мы что?! Смотрим и комментируем.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:06
    0
    Даже призывы "кремлёвского пропагандиста" Соловьёва, который давеча призывал предупредить население и жахнуть по этой выставке в хлам не помогло.
    А на самом деле фейковая тревога в честь дорогих гостей после завершения торшественного шабаша в Раде. Явный договорняк на уровне Минска-3. Рада в полном сборе и ни Кинжала не прилетело.

    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 17:09
      0
      Даже призывы "кремлёвского пропагандиста" Соловьёва, который давеча призывал предупредить население и жахнуть по этой выставке в хлам не помогло.

      Ну да, угробить десятка два детей, как на фото, и получить репутационный урон (помимо морального).
  3. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 17:09
    0
    В Киеве праздник, вся верхушка празднует и они на 100% уверены что ничего не прилетит, это уже не странная военная операция, а позорная, можете себе представить в разгар Иракской войны США дают Садаму устроить праздник в Багдаде с выставкой подбитой натовской техникой в центре города? Некоторые ещё и умудряются сравнивать кое кого со Сталиным.