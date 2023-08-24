Верховный суд ДНР вынес обвинительный приговор одному из «азовцев» за расстрел из миномёта населённого пункта в республике

Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения «Азов»* национальной гвардии Украины Максима Онипченко

Верховный суд ДНР вынес приговор одному из боевиков нацбатальона «Азов»* (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), расстрелявшего из миномёта село под Мариуполем. Данная информация следует из сообщения пресс-служб Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России. Как уточнили в пресс-службах данных ведомств, в результате его преступных действий была также разрушена местная школа.– следует из сообщения прокуратуры.Так, по данным СК, в период с 5 по 14 марта прошлого года боевик производил веерные обстрелы села Бердянское из миномёта. В общей же сложности им было произведено порядка 300 выстрелов осколочно-фугасными минами. Здание бердянской школы в итоге было разрушено. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.Онипченко предъявили обвинение сразу по нескольким пунктам: в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом организованной группой (ОПГ), общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов, а также умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлёкшем причинение существенного ущерба.Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.