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Верховный суд ДНР вынес обвинительный приговор одному из «азовцев» за расстрел из миномёта населённого пункта в республике

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Верховный суд ДНР вынес обвинительный приговор одному из «азовцев» за расстрел из миномёта населённого пункта в республике

Верховный суд ДНР вынес приговор одному из боевиков нацбатальона «Азов»* (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), расстрелявшего из миномёта село под Мариуполем. Данная информация следует из сообщения пресс-служб Главной военной прокуратуры и Следственного комитета России. Как уточнили в пресс-службах данных ведомств, в результате его преступных действий была также разрушена местная школа.


Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения «Азов»* национальной гвардии Украины Максима Онипченко

– следует из сообщения прокуратуры.

Так, по данным СК, в период с 5 по 14 марта прошлого года боевик производил веерные обстрелы села Бердянское из миномёта. В общей же сложности им было произведено порядка 300 выстрелов осколочно-фугасными минами. Здание бердянской школы в итоге было разрушено. К счастью, обошлось без жертв среди мирного населения.

Онипченко предъявили обвинение сразу по нескольким пунктам: в покушении на убийство двух и более лиц, совершённом организованной группой (ОПГ), общеопасным способом, по мотивам идеологической ненависти и вражды, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов, а также умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлёкшем причинение существенного ущерба.

Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.
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