Разрабатывается новый пиротехнический автомобиль для МЧС

Погрузка авиабомбы времен Великой Отечественной войны для отправки на полигон. Крым, июнь 2021 г. Фото МЧС РФ
Инженерные подразделения армии и структуры министерства по чрезвычайным ситуациям располагают различными средствами для работы с взрывоопасными предметами и их обезвреживания. В ближайшее время ожидается появление новой техники такого рода. Сообщается о разработке специализированного пиротехнического автомобиля, который сможет перевозить несработавшие взрывные устройства и обеспечивать работу саперов.
Специальное средство
О создании нового проекта 23 августа сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС (ВНИИ ГОЧС). В очередной публикации институт раскрыл планы по разработке новой техники, предназначенной для реагирующих групп и подразделений.
По словам замначальника ВНИИ ГОЧС Владимира Мошкова, саперным подразделениям требуется два новых типа техники. Первый – специальный бронированный автомобиль с крановым оборудованием и лебедкой, способный вытаскивать и эвакуировать поврежденные робототехнические системы. Такой образец должен иметь возможность работы на бездорожье.
Подрыв бомбы на полигоне. Фото МЧС РФ
Кроме того, нужен специальный автомобиль для перевозки неразорвавшихся взрывных устройств. Любопытно, что разработка такого проекта уже начата. Специалисты ВНИИ ГОЧС сейчас занимаются формированием технических требований к будущему «пиротехническому автомобилю» и определяют его общий облик. Текущие работы предполагается завершить до конца года.
Облик будущего пиротехнического автомобиля пока не раскрывается и сообщаются только его задачи и функции. Также указано, что он сможет перевозить авиационные бомбы и фугасы. Возможно, новые сведения об этом проекте будут раскрывать в ближайшем будущем, по мере продолжения работ.
Сроки завершения всех работ по проекту, начала производства и поставок готовой техники в соответствующие подразделения пока не названы. Судя по всему, эксплуатация пиротехнического автомобиля начнется только в середине десятилетия. По всей видимости, он предназначен для МЧС, но нельзя исключать возможность поставки в инженерные войска сухопутных войск.
Саперы отряда "Лидер" работают с небольшими боеприпасами, июль 2023 г. Фото МЧС РФ
Современная замена
Работа с взрывоопасными предметами осуществляется по отработанной методике, позволяющей решить все задачи с минимальными рисками. При обнаружении такого объекта, сапер исследует его визуально или при помощи технических средств. Затем производится обезвреживание тем или иным способом. В некоторых случаях опасный предмет приходится подрывать на месте. В прочих ситуациях имеется возможность вывезти его на полигон и там уничтожить его без рисков для людей и инфраструктуры.
Эвакуация опасного предмета обычно осуществляется пиротехническим автомобилем, штатно имеющимся у подразделения. Техника такого рода строится на серийных платформах и получает специальное оборудование. В кузове или грузовой кабине помещается контейнер для перевозки опасного предмета. Может применяться специальный контейнер высокой прочности, призванный сдержать ударную волну возможного подрыва. Также пиротехнический автомобиль может нести различные устройства и приборы для поиска и обезвреживания боеприпасов.
Будущая разработка ВНИИ ГОЧС относится к этому классу техники и должна решать те же задачи. При этом, вероятно, будут использоваться новая база и прочее оснащение, за счет чего удастся получить улучшенные технические и эксплуатационные характеристики. Впрочем, пока не уточнялось, как именно будущий автомобиль будет отличаться от существующих.
Разминирование при помощи РТК "Уран-6". Фото ВНИИ ГОЧС
Оптимальный облик
Опубликованная информация позволяет представить, какими могут быть новые транспортные средства для инженерных и саперных подразделений. По всей видимости, они не будут принципиально отличаться от современных аналогов, но можно ожидать важные и заметные нововведения.
Замначальника ВНИИ ГОЧС упомянул, что пиротехническому автомобилю нового типа предстоит перевозить неразорвавшиеся авиабомбы. Габариты подобных изделий, с которыми приходится работать нашим спасателям, указывают на необходимость применения грузовиков с соответствующими размерами кузова. На такую роль подойдут шасси марок «КамАЗ» или «Урал», несущие большую грузовую площадку.
В кузове машины должен размещаться взрывозащитный контейнер для безопасной перевозки объектов. Однако контейнеры для крупных и тяжелых боеприпасов отсутствуют, и для такого груза требуются средства иного рода. Кроме того, для работы с бомбами или иными подобными угрозами нужно крановое оборудование, обеспечивающее безопасную погрузку и разгрузку.
Вероятно, новый пиротехнический автомобиль будет похож на нынешние грузовики МЧС с открытой грузовой площадкой. При этом комплекс его оснащения разработают специально под предполагаемые задачи.
Взрывозащитный контейнер ЭТЦ-3МК, рассчитанный на подрыв 1,5 кг ТНТ. Фото НПП "Экотест Лтд"
Любопытно, что пиротехнический автомобиль нового типа может в некоторой мере походить на недавно упомянутый перспективный эвакуатор робототехнических комплексов. Обе машины должны иметь возможность работы с достаточно тяжелыми грузами и т.д. Однако для РТК, как сообщается, требуется бронированный носитель. Вполне возможно, что такую машину построят на базе защищенного грузовика «Торнадо» от предприятия «Урал».
Для реальных задач
Нетрудно понять, по какой причине ВНИИ ГОЧС занялся разработкой новых средств для работы с взрывоопасными предметами. МЧС регулярно приходится работать с взрывоопасными предметами. Кроме того, работы армейским саперам и взрывотехникам МЧС добавляет текущая Спецоперация. При этом в обозримом будущем, ввиду ряда объективных факторов, саперам придется работать даже интенсивнее. Соответственно, будут требоваться разнообразные средства, системы и техника.
Особое внимание следует уделить зоне проведения Спецоперации. По объективным причинам, на освобождаемых территориях остается немалое количество разнообразных неразорвавшихся боеприпасов. Это несработавшие мины и снаряды противника, специально установленные взрывные устройства, а также потенциально опасные боеприпасы на складах. Все эти угрозы требуют внимания и немедленного обезвреживания. Наши специалисты прилагают все усилия, чтобы избавиться от подобных угроз и обезопасить гражданское население и инфраструктуру.
Предположительно, боевая часть крылатой ракеты натовского образца массой 450 кг. Фото Telegram / BMPD
Нередко нашим саперам приходится работать с крупными и/или тяжелыми боеприпасами. В первую очередь, это снаряды и бомбы советского образца, остававшиеся у украинских формирований. Кроме того, в их распоряжение попали иностранные образцы с боевыми частями значительной массы. Не всегда с такими объектами могут работать люди, а кроме того, может отсутствовать возможность подрыва на месте. Как следствие, требуется привлечение РТК и специального транспорта.
Новые образцы техники от ВНИИ ГОЧС смогут взять на себя такую работу и дополнить машины, уже имеющиеся в войсках или в подразделениях МЧС. В обоих случаях они помогут решению общих задач и обеспечению безопасности армии и населения. Кроме того, увеличение числа задействованной техники повысит темпы расчистки территорий.
К настоящему времени наши саперы расчистили значительную часть освобожденных территорий и продолжают работу. В силу разных факторов и обстоятельств, процесс поиска и обезвреживания опасных предметов будет продолжаться в течение длительного времени. Специалистам и их матчасти предстоит и далее выполнять их работу. При этом любой новый образец техники или оборудования, способный упростить решение поставленных задач, будет полезным и нужным.