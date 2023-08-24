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Американское издание: Украина изменила стратегию контрнаступления после длительных споров с представителями США

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Американское издание: Украина изменила стратегию контрнаступления после длительных споров с представителями США

В последние дни украинское командование было вынуждено внести некоторые коррективы в стратегию контрнаступления. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Такое решение было принято военно-политическим руководством Украины после нескольких недель споров с американскими военными.


Ранее представители Пентагона выражали недовольство тем, что Украина пытается наступать сразу на нескольких направлениях. Это приводит, по мнению американцев, к ненужному распылению сил и средств, лишая ВСУ возможности сосредоточиться для прорыва на одном участке фронта.

Американские генералы советовали бросить все имеющиеся в наличии силы на Ореховский участок Запорожского направления, чтобы добиться прорыва к Азовскому морю. В Пентагоне убеждены, что для реализации данной идеи было передано достаточное количество бронетехники, а большего количества бронемашин Украина не получит.

Кроме того, в Пентагоне раскритиковали действия на Артемовском направлении. Главком ВСУ генерал Валерий Залужный пытался оправдываться тем, что это не антиповстанческая операция, знакомая американцам, а «Курская битва». Но вряд ли генералы Пентагона вняли словам Залужного.

В конечном итоге, ВСУ пришлось корректировать стратегию «контрнаступа» и сосредотачивать основное внимание на Ореховском участке фронта. На Времьевском выступе ВСУ пришлось даже перейти в оборону ради прорыва на Ореховском участке.

Американские военные считают, что время для достижения успеха на Запорожском направлении еще не потеряно. Но для этого ВСУ придется отказаться от рассредоточения на нескольких участках. Представители Украины, в свою очередь, пытаются объяснить свои действия стремлением избежать потерь и сохранить людей и технику.
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23 комментария
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  1. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:24
    +7
    Представители Украины, в свою очередь, пытаются объяснить свои действия стремлением избежать потерь и сохранить людей и технику.
    ...фига се...потеряли столько народу а теперь сохранить...замечательный ход.....короче у свинорылых одно занятие....ДАЙ НАМ ТАБЛЕТОК ОТ ЖАДНОСТИ И ПО БОЛЬШЕ.ПО БОЛЬШЕ
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:38
      +2
      -после нескольких недель споров с американскими военными.
      «В споре рождается истина, но ...в спорах же она и умирает».
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 18:02
        +2
        Цитата: knn54
        -после нескольких недель споров с американскими военными.
        «В споре рождается истина, но ...в спорах же она и умирает».

        Ну, не знаю winked Этих украинцев никому и никогда не переспорить no
        Упрутся fool
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 18:33
        +1
        В спорах рождается ненависть и это истина.
        Истину рождает познания и стремление её найти. hi
  2. Степняк
    Степняк Сегодня, 17:26
    +1
    Блажен сомневающийся, ибо он ищет чистую правду. Не долго блаженство обретённой правды, ибо её чистота горького вкуса.
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 17:31
    +1
    Кажись контрнаступ выдохся. уКра ФСЁ!!! Даже если случится чудо и они таки
    прорвут оборону , то развить "наступ" уже будет нечем и некому... Доктор сказал в морг! Не чокаясь!
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:38
    +4
    Белым днём да открытым текстом и куда бить будут и откуда перекидывать начнут, во времена.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:50
      +4
      Цитата: Ропот 55
      Белым днём да открытым текстом и куда бить будут и откуда перекидывать начнут, во времена.

      Да, уж вся война идёт в режиме онлайн видео winked
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:38
    0
    В последние дни украинское командование было вынуждено внести некоторые коррективы в стратегию контрнаступления.


    Украинскому командованию нужно не коррективы вносить, а учить великую русскую литературу.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 17:43
      +3
      Запрещено на законодательном уровне!!! Только мова!
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 18:03
        0
        Цитата: Wolfskin1993
        Запрещено на законодательном уровне!!! Только мова!

        Так практически все переведено на мову, но подается как "Байки Глибова"
  6. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 17:41
    +5
    Ну по логике, если они сделают акцент на одном направлении, то на другом ослабят... Соответсвенно дадут больше возможностей для наступления со стороны России..
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 17:53
      +4
      Цитата: Велобосс
      Соответсвенно дадут больше возможностей для наступления со стороны России..

      Конечно нет am . Умными должны оставаться только они одни. Иначе будут жаловаться в ООН.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 18:05
        +1
        Цитата: Ясная
        Иначе будут жаловаться в ООН.

        ООН - Организация Отдельных Наций! Пусть жалуются.
        Да и врут они, что солдат берегут. Они ни солдат, ни технику (вот ее бы хотелось сэкономить) не берегут.
  7. ASM
    ASM Сегодня, 17:46
    +4
    Скорее всего это "обманка". Могут играть и в хитрую - потрепанные подразделения выводить ближе к одному участку фронта, а свежие силы концентрировать на другом. Вроде движуха, вроде ротация, а реально на каком-то направлении создается абсолютно свежий кулак для удара. Удачи нашей разведке.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:55
      +2
      Цитата: ASM
      Скорее всего это "обманка".

      Кто же в открытую трезвонит на весь мир о своих планах. В Пентагоне "дэбылов" нет.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 18:08
        +1
        Цитата: carpenter
        Кто же в открытую трезвонит на весь мир о своих планах.

        Так ведь сине-желтая ленточка - в США символ Дауна! Могут трезвонить. Типа "Отнеситесь с пониманием, больной ребенок"
  8. Sovdep
    Sovdep Сегодня, 17:47
    +2
    Какая разница, где лягут укровояки, рассредоточенно по линии или кучкуясь? Запад приказал "до последнего.." Вот ЗелеЗалужные и берут под козырёк. Своего-то ничего нет, ни ума, ни сердца, ни чести.
  9. КотУченый
    КотУченый Сегодня, 17:49
    +2
    Так вся статья(читал в первоисточнике) - сводится к тому что белые бваны советовали - ну а туземцы оболжались. Вообще хорошо, если они начали искать виновных в провале - значит великий контрнаступ все. Кава в Ялте для для укроночиновников - только после их персональной денацификации. Домучают Работино и скажут - что вот это было целью великого конртрнаступа на Севастополь.
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:53
    0
    Хватит рассказывать истории и небылицы и давайте перейдем к фактам. После многих недель и более чем двухмесячных неудач украинцы открыли возможность для наступления, и Россия должна немедленно контратаковать.
  11. DenVB
    DenVB Сегодня, 17:57
    -2
    Рано мы радуемся. Американцы дают правильный совет украм. Наступать они продолжают. Медленно, но пока неостановимо. Вопрос только в том, что кончится раньше - украинская пехота или полоса земли до Азовского моря? Им осталось километров 20 до Токмака. Потом еще километров 70 до моря.
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:59
    +2
    Не позавидуешь небратьям. Ситуация, когда слепой слепого по болоту ведет и то оптимистичнее, чем эта. Хотя "бачили очи, що купували, теперь йижте, хоч повилазьте".
  13. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 18:29
    +1
    По большому счету наступ выдохся. Но ипанутым нет покоя-Хозяин стимулом тычет в свиноедский зад. Амеры на убой гонят свиноедов? Нам помогают перемалывать?