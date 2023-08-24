Президент принял в Кремле экипаж танка «Алёша»

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял в Кремле экипаж танка «Алёша», который прославился после того, как в одиночку уничтожил восемь бронемашин ВСУ на Запорожском направлении. Видео встречи главы государства с героями-танкистами размещено на официальном сайте Кремля.
Вчера во время торжественных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Курской битвы и проходивших в месте проведения тех великих сражений, президент России лично вручил всем членам экипажа ставшего знаменитым Т-80 государственные награды. Звания Героя России удостоены старший лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Медалью «За отвагу» награжден ефрейтор Илья Гаврилов.
В беседе с российскими танкистами Владимир Путин напомнил о Курской битве, подчеркнув, что именно на этом месте они получили высокие государственные награды за свой подвиг. Лейтенант Александр Леваков рассказал президенту подробности того сражения. Оказалось, что его дед был участником Курской битвы, в чем Путин увидел великую преемственность воинов-героев нашего народа.
Поистине захватывающие кадры неравного боя российского танка с превосходящими силами противника облетели соцсети, были показаны по телеканалам в конце июля. На них экипаж танка Т-80, обнаружив колонну из восьми бронемашин на одном из участков Запорожского фронта, незамедлительно вступил с ними в бой. Перед этим танк под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, в результате которого мехвод получил ранение. Командир экипажа эвакуировал раненого и занял его место.
Место командира занял лейтенант Александр Леваков, танк выдвинулся в направлении позиций нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся в районе Новодаровки. Возле этого населенного пункта «Алеша» и встретил колонну противника, в которую также входили два танка, двигавшуюся в наступательном марше на наши позиции.
В ходе боя, которым точно бы могли гордиться герои-танкисты, выигравшие Курскую битву, благодаря умелым и слаженным действиям всего экипажа наш Т-80 уничтожил два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять американских бронетранспортеров MaxxPro вместе с десантом. В общей сложности, в ходе этого боя потери ВСУ составили более 100 боевиков.
Израсходовав боекомплект, «Алеша» вернулся в тыл для пополнения БК, его место занял другой наш танк. Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк ВС России получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Видя это, Баксиков принял решение помочь товарищам и провел эвакуацию подбитой машины с поля боя, несмотря на плотный огонь противника. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен.