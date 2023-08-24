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Глава украинского Минфина: Конфликт переходит в стадию войны на выживание

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Глава украинского Минфина: Конфликт переходит в стадию войны на выживание

Расходы украинского сектора безопасности и обороны в следующем году будут не ниже, чем в текущем. В этом году военные расходы Киева составили 1,6 триллиона гривен (более 4 триллионов рублей). Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире украинского телевидения.


По словам Марченко, военные расходы Киева превышают суммы налоговых поступлений в украинский бюджет, и чтобы иметь возможность продолжать финансирование функционирования своей армии, власти страны пытаются найти дополнительные источники.

Глава украинского Минфина отметил, что вооруженный конфликт переходит в стадию войны на выживание, в которой победит та сторона, которая "выдержит этот марафон".

По его словам, украинские военные просят увеличить финансирование силового блока в пять раз, однако для этого потребуется во столько же раз повысить налоги для населения, а такой возможностью Киев в настоящее время не располагает.

Украинский министр финансов добавил, что возглавляемое им ведомство, приложив максимальные усилия, максимум сможет оставить военный бюджет Украины на нынешнем уровне. О каком-либо увеличении объемов финансирования ВСУ речь не идет.

Ранее сообщалось, что Запад с начала текущего года выделил Киеву для покрытия дефицита бюджета более 23 миллиардов долларов. Таким образом, западные кураторы фактически полностью взяли на себя финансирование украинской армии. В случае, если объемы западного финансирования сократятся, Киев с большой долей вероятности утратит возможность продолжать боевые действия.
Использованы фотографии:
сайт Пентагона
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12 комментариев
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  1. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:39
    +2
    При сворачивании финансирования ДЕНЬГАМИ , оружие вторично , через 5-10 дней война закончится.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:55
      +4
      Цитата: Wolfskin1993
      При сворачивании финансирования ДЕНЬГАМИ , оружие вторично , через 5-10 дней война закончится.

      А почему оно должно свернуться? Вам противостоит 60%международного ВВП. И финансирование этой войны для них это крайне небольшие затраты. Тем более, что значительная часть этого финансирования остается у них же в карманах.
      1. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 19:59
        0
        Да потому что это сегодня 60% , а завтра станет 40%. Послезавтра..... ??? ХЗ?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 20:30
          0
          Цитата: Wolfskin1993
          Да потому что это сегодня 60% , а завтра станет 40%. Послезавтра..... ??? ХЗ?

          Так б/д сегодня идут.
      2. Escariot
        Escariot Сегодня, 20:00
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Wolfskin1993
        При сворачивании финансирования ДЕНЬГАМИ , оружие вторично , через 5-10 дней война закончится.

        А почему оно должно свернуться? Вам противостоит 60%международного ВВП. И финансирование этой войны для них это крайне небольшие затраты. Тем более, что значительная часть этого финансирования остается у них же в карманах.

        Ты ещё забыл, что значительная часть расходов была фактически понесена Западом многие годы назад. Например Украине поставляют М113, кои были произведены в разгар холодной войны. Расходы были в 70х, а считают как будто потратили сейчас.
        1. Павел_Свешников
          Павел_Свешников Сегодня, 20:20
          +1
          Пока большая часть военной помощи - это неликвиды, которые завтра подлежали бы списанию. Так что для Запада пока не особенно обременительна эта война несмотря на называемые астрономические суммы. Они реально сильно завышены для красного словца и на всякий случай , чтобы потом побольше бабла на этом заработать, если вдруг 404 останется на карет мира. А вот дальше когда хлам закончится, затраты у них пойдут реальные, как впрочем и у нас.
      3. Болторез
        Болторез Сегодня, 20:05
        +1
        для них это крайне небольшие затраты.
        Есть один нюанс- на Западе сложился практически класс дармоедов, которым мало социалки сколько ни дай. и миллиарды сжираемые украиной, их очень не устраивают. Да и просто говоря- деньги есть- лишних денег нет ни у кого. Миллиард фунтов- это новая больница "под ключ" или десять тысяч социальных квартир например.
        Еще проблема- у обывателя возникают навязчивые вопросы- зачем им отдавать миллиарды, когда они уже у нас в парках и на пляжах обжились?
      4. alexoff
        alexoff Сегодня, 20:28
        0
        Ну немалая часть этого ВВП это долги и прочие игры на биржах. А вообще свернуть это можем мы, например заставив поднять это финансирование в 10 раз ударами в более чувствительные места. Да и просто фура с гексогеном возле американского посольства в Киеве может сотворить чудеса
  2. ЛМЛ
    ЛМЛ Сегодня, 19:57
    0
    Марченко ты не прав, спроси у буданова, он же все знает,вы скоро Крым возьмете и все будет о,кей.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 20:09
      +1
      Та да! Репарации будут платить! Причём все!!!
  3. Светлан
    Светлан Сегодня, 20:16
    +1
    "Мы ещё ничего не начинали" (ц)
    А они уже выживают ))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:23
      +1
      Вы это "мыещененачинали"обьясните родителям,женам и детям погибших бойцов...