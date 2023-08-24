Глава украинского Минфина: Конфликт переходит в стадию войны на выживание

Расходы украинского сектора безопасности и обороны в следующем году будут не ниже, чем в текущем. В этом году военные расходы Киева составили 1,6 триллиона гривен (более 4 триллионов рублей). Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире украинского телевидения.По словам Марченко, военные расходы Киева превышают суммы налоговых поступлений в украинский бюджет, и чтобы иметь возможность продолжать финансирование функционирования своей армии, власти страны пытаются найти дополнительные источники.Глава украинского Минфина отметил, что вооруженный конфликт переходит в стадию войны на выживание, в которой победит та сторона, которая "выдержит этот марафон".По его словам, украинские военные просят увеличить финансирование силового блока в пять раз, однако для этого потребуется во столько же раз повысить налоги для населения, а такой возможностью Киев в настоящее время не располагает.Украинский министр финансов добавил, что возглавляемое им ведомство, приложив максимальные усилия, максимум сможет оставить военный бюджет Украины на нынешнем уровне. О каком-либо увеличении объемов финансирования ВСУ речь не идет.Ранее сообщалось, что Запад с начала текущего года выделил Киеву для покрытия дефицита бюджета более 23 миллиардов долларов. Таким образом, западные кураторы фактически полностью взяли на себя финансирование украинской армии. В случае, если объемы западного финансирования сократятся, Киев с большой долей вероятности утратит возможность продолжать боевые действия.