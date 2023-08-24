Второй бизнес-джет Евгения Пригожина покинул Москву и взял курс на Баку

Прямо сейчас бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" с регистрационным номером RA-02748 направляется в Баку. Самолет вылетел в 15:24 из московского аэропорта "Внуково" и взял курс на юг

Второй самолет Евгения Пригожина, совершивший накануне посадку в подмосковном аэропорту Остафьево, покинул Москву и следует маршрутом на Баку. Такие сведения предоставил мониторинговый ресурс FlightRadar.Второй бизнес-джет, вылетевший в среду Санкт-Петербург и вернувшийся на аэродром в Новой Москве после крушения первого, покинул аэродром и взял курс на столицу Азербайджана. Самолет совершил вылет из аэропорта Внуково. Кто находится на его борту не известно, никаких данных по пассажирам нет.- говорится в сообщении.По данным российских ресурсов, данный самолет также связан со структурами Евгения Пригожина, вчера он вылетел вслед за первым и держал курс на Санкт-Петербург, но вернулся после крушения первого самолета. Данный бизнес-джет долго кружил в районе Москвы, сжигая топливо, после чего сел. По имеющимся данным, именно второй бизнес-джет был основным самолетом Пригожина.Напомним, что вчера из Москвы в Санкт-Петербург вылетело два самолета структур Пригожина под номерами RA02795 и RA02748. Первый потерпел крушение в Тверской области, на его борту, согласно спискам, было 10 человек, включая самого Евгения Пригожина. На данный момент факт смерти основателя и куратора ЧВК "Вагнер" официально не подтвержден, хотя якобы на месте крушения был найден его телефон.Между тем, как сообщают ресурсы "Оркестра", никто из командиров компании никаких официальных и неофициальных сообщений не делал, все появившиеся и появляющиеся заявления якобы от командиров ЧВК "Вагнер" являются фейком.