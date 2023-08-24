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Второй бизнес-джет Евгения Пригожина покинул Москву и взял курс на Баку

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Второй бизнес-джет Евгения Пригожина покинул Москву и взял курс на Баку

Второй самолет Евгения Пригожина, совершивший накануне посадку в подмосковном аэропорту Остафьево, покинул Москву и следует маршрутом на Баку. Такие сведения предоставил мониторинговый ресурс FlightRadar.


Второй бизнес-джет, вылетевший в среду Санкт-Петербург и вернувшийся на аэродром в Новой Москве после крушения первого, покинул аэродром и взял курс на столицу Азербайджана. Самолет совершил вылет из аэропорта Внуково. Кто находится на его борту не известно, никаких данных по пассажирам нет.

Прямо сейчас бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ "Legacy 650" с регистрационным номером RA-02748 направляется в Баку. Самолет вылетел в 15:24 из московского аэропорта "Внуково" и взял курс на юг

- говорится в сообщении.


По данным российских ресурсов, данный самолет также связан со структурами Евгения Пригожина, вчера он вылетел вслед за первым и держал курс на Санкт-Петербург, но вернулся после крушения первого самолета. Данный бизнес-джет долго кружил в районе Москвы, сжигая топливо, после чего сел. По имеющимся данным, именно второй бизнес-джет был основным самолетом Пригожина.

Напомним, что вчера из Москвы в Санкт-Петербург вылетело два самолета структур Пригожина под номерами RA02795 и RA02748. Первый потерпел крушение в Тверской области, на его борту, согласно спискам, было 10 человек, включая самого Евгения Пригожина. На данный момент факт смерти основателя и куратора ЧВК "Вагнер" официально не подтвержден, хотя якобы на месте крушения был найден его телефон.

Между тем, как сообщают ресурсы "Оркестра", никто из командиров компании никаких официальных и неофициальных сообщений не делал, все появившиеся и появляющиеся заявления якобы от командиров ЧВК "Вагнер" являются фейком.
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30 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:16
    +4
    Как с Элвисом Пресли будет. Сколько лет прошло одни верят что он жив другие что мёртв и ни кто доказать не может.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:26
      0
      Действительно, генетической экспертизы же никто не придумал.
    2. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 18:41
      +2
      Такое ощущение, словно погибли мои очень близкие знакомые...
      Царствия всем небесного!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:17
    +1
    Ещё вчера было известно что самолёт с номером RA 02748 имеет на сегодня заявку на полёт в Азербайджан.Система работает ,он об этом позаботился.Не так прост был Пригожин.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:25
      -7
      Да да...вам самому не смешно подобное писать?
      То есть, вы даже не понимаете того, что пытаясь натянуть сову на глобус вы даже не озадачились вопросом того, что получается, что десять других человеческих жизней просто принесены в жертву ради смены пригожиным данных? И после этого таможня его по новым документам за границу выпускает....?
      Скажите, получается, что вы фактически дискредитируете своим утверждением нашу власть?
      Настучать , как вы это любите делать, но уже на самого себя у вас не возникает желания ?
      1. Вадим С
        Вадим С Сегодня, 18:37
        0
        Ты вообще соображаешь какую ахинею пишешь, пенс? Ты Забыл принять свои таблетки
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:41
          +2
          1. "тыкать" будете своим друзьям, что в овраге лошадь доедают, а мы с вами на брудершафт не пили.
          2. Изначально потрудилась излагать обоснованно свои возражения, а не в стиле шарикова. Если не способны сделать это - вы мне не интересны.
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:21
    -2
    Один вопрос - а где люди, которые вчера летели на этом самолёте?
    1. spirit
      spirit Сегодня, 18:26
      +2
      Думаю К Суровикину в гости поехали на "хату" hi
  4. Furious Bambr
    Furious Bambr Сегодня, 18:22
    0
    Ага...второй самолёт без списков пассажиров)))
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:22
    0
    Гибель куратора и ключевого комардира "Вагнера",это конечно трагедия.Но на этом "Вагнер"не заканчивается.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:29
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Гибель куратора и ключевого комардира "Вагнера",это конечно трагедия.Но на этом "Вагнер"не заканчивается.

      Ой, будет еще Пригожин как "тень отца Гамлета" появляться на страх всем радующимся сейчас!
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:33
        -3
        А кто тут радуется?
        Даже я, изначально, практически в одиночку высказывавшиеся негативно о Пригожине, ещё когда его все на руках носили, понимаю, что мы воюем с врагами, а после смерти тело пинают только украинцы. И никто здесь ничего радостного по поводу гибели не писал. Не надо выдавать желаемое за действительное.
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 18:43
          -1
          Цитата: ЦитатаЛаврова
          И никто здесь ничего радостного по поводу гибели не писал. Не надо выдавать желаемое за действительное.

          Здесь - нет. Но я писала об укроСМИ!!!
    2. Labrador
      Labrador Сегодня, 18:35
      -4
      Гибель куратора и ключевого комардира "Вагнера",это конечно трагедия

      Трагедия в тех семьях, чьих мужей, сыновей, отцов убили пригожинские отморозки во время своих похождений в сторону Москвы. А то что эмбраэр рухнул, так на то воля Господня.
      1. velikoros-88
        velikoros-88 Сегодня, 18:45
        0
        Цитата: Labrador
        Гибель куратора и ключевого комардира "Вагнера",это конечно трагедия

        Трагедия в тех семьях, чьих мужей, сыновей, отцов убили пригожинские отморозки во время своих похождений в сторону Москвы. А то что эмбраэр рухнул, так на то воля Господня.

        Следите за речью "уважаемый". Кто кем является судить точно не Вам в одиночку. В нашей стране многие считают иначе и к вагнеровцами даже после июньских событий отношение уважительное. Погибшим тогда лётчикам светлая память. Но в их смерти в первую очередь виновны лица, отдавшие приказ бомбить колонну, в составе которой, между прочим, двигались и гражданские автомобили.
  6. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 18:22
    +3
    Черные ящики не найдены, а телефон - нате вам пожалуйста...
  7. ААК
    ААК Сегодня, 18:23
    -2
    А каких ещё комментариев ждут от уцелевших командиров "Вагнера"? Уже вроде как всё сказано - "...мене...текел...фарес..."
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:23
    -1
    все появившиеся и появляющиеся заявления якобы от командиров ЧВК "Вагнер" являются фейком

    И таких фейков сейчас будет множество!
    Может рано хоронить Пригожина?
    Не зря упомянули, что это основной самолет куратора, и что про пассажиров этого рейса ничего не известно!
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:27
      -3
      Что неизвестно, если предполагаемое тело найдено и сложностей в проведении экспертизы ДНК нет?
  9. pleschakovai
    pleschakovai Сегодня, 18:28
    -3
    Верю, что жив. Двойников зеков подсунули, вот и весь сказ. Пригожин не так прост. Понимал, что ликвидируют! am angry drinks
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:30
      -4
      Ещё раз. Очнитесь, вы живёте в реальном мире. Все пассажиры даже частных рейсов проходят таможню. Вы реально считаете, что "двойника", желая он скрыться от власти (по вашему предположению) после такого шума с падением первого самолёта просто бы взяли и выпустили ?
      1. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 18:34
        +1
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Ещё раз. Очнитесь, вы живёте в реальном мире. Все пассажиры даже частных рейсов проходят таможню. Вы реально считаете, что "двойника", желая он скрыться от власти (по вашему предположению) после такого шума с падением первого самолёта просто бы взяли и выпустили ?

        Вот вы рассказали сказки про нашу таможню! laughing
        Хотите верьте - хотите нет! (с)
        Полосатый рейс laughing
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:37
          -2
          Хотите верьте, хотите нет, но когда надо, они и мышь не пропустят. А в такой то ситуации, когда все участники буквально под микроскопом - ни один бы таможенник не пошел на должностное преступление, пропустив по поддельному или паспорту прикрытия. Потому, что потом его и сделают главным виновником. Без вариантов. Со всеми вытекающими.

          Это в вашем миропонимании - как пожарный, подписывающий положительное заключение на фоне горящего здания, которое курирует непосредственно власть.
          1. 75Сергей
            75Сергей Сегодня, 18:51
            0
            Да бросьте! Это вас они не пропустят, а есть люди над законом
      2. Вадим С
        Вадим С Сегодня, 18:42
        -1
        Это кому ещё надо очнутся! У кого наликом десятки лярдов на руках, на того не действуют правила для толпы червей!
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:45
          -1
          Вот только проблема в том, что в сравнении с теми, от кого он бы он мог сделать такой маневр он сам в той же нижестоящей позиции.
          Ни один таможенник в такой ситуации ни за какие деньги на это бы не пошел.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:43
        0
        Люди,о чем вы сейчас спорите??По сути для Пригожина не осталось безопасного места на Земле.Ни в России,ни в Белоруссии,ни в Африке..Попытка скрытьсямтаким образом выглядит,ну нп очень..
  10. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:45
    +1
    А мне понравились идеи из интернета, где в самолёте уже были тела, и материал уже был готов для днк, и самолёт был уничтожен дистанционно, чтобы всё выглядело оригинально. Вот люди и верят, человек был ещё тот авантюрист. laughing
  11. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 18:45
    +1
    Ну что ещё смотрю многие продолжают верить в цирк для челяди что то доказывать, веря в какие то законы и правила. У человека лярды налика на руках, связи во всей правящей и не только верхушке, свободный доступ по миру и так легко попался? Верьте дальше.