Гибель куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является плохой новостью для Украины. Такое мнение высказал заместитель главного редактора немецкого издания "Бильд" (признано распространяющим недостоверную информацию) Пауль Ронцхаймермер.
Ронцхаймер отметил, что несмотря на то, что ЧВК "Вагнер" обеспечила гибель тысяч украинских военнослужащих в ходе так называемой "Бахмутской мясорубки", а также в Киеве обвиняли куратора ЧВК Евгения Пригожина в совершении военных преступлений, в последние месяцы он представлял собой важный дестабилизирующий фактор для российской власти.
Таким образом, по мнению замглавредактора немецкого издания, действия Пригожина приносили пользу Украине по принципу "враг моего врага — мой друг".
Президент Украины Владимир Зеленский поспешил заявить о непричастности киевского режима к крушению бизнес-джета, в списке пассажиров которого значился куратор ЧВК "Вагнер".
В настоящее время со стороны представителей Запада и Украины в качестве основной и единственной версии крушения самолета звучит якобы "месть Путина" Пригожину за попытку мятежа в июне текущего года. При этом, вариант организации теракта властями Франции, США или Украины, что выглядело бы наиболее логичной версией, ими даже не рассматривается.
Однако, не исключено, что спустя некоторое время, когда станет понятно, что дестабилизировать обстановку внутри России, воспользовавшись для этого обвинениями в адрес руководства РФ в убийстве руководства ЧВК "Вагнер", западные кураторы прикажут Киеву взять на себя ответственность за теракт, как это было в случае со взрывом большегрузного автомобиля на Крымском мосту.