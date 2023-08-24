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Немецкая пресса: Гибель Пригожина — плохая новость для Украины

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Немецкая пресса: Гибель Пригожина — плохая новость для Украины

Гибель куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является плохой новостью для Украины. Такое мнение высказал заместитель главного редактора немецкого издания "Бильд" (признано распространяющим недостоверную информацию) Пауль Ронцхаймермер.


Ронцхаймер отметил, что несмотря на то, что ЧВК "Вагнер" обеспечила гибель тысяч украинских военнослужащих в ходе так называемой "Бахмутской мясорубки", а также в Киеве обвиняли куратора ЧВК Евгения Пригожина в совершении военных преступлений, в последние месяцы он представлял собой важный дестабилизирующий фактор для российской власти.

Таким образом, по мнению замглавредактора немецкого издания, действия Пригожина приносили пользу Украине по принципу "враг моего врага — мой друг".

Президент Украины Владимир Зеленский поспешил заявить о непричастности киевского режима к крушению бизнес-джета, в списке пассажиров которого значился куратор ЧВК "Вагнер".

В настоящее время со стороны представителей Запада и Украины в качестве основной и единственной версии крушения самолета звучит якобы "месть Путина" Пригожину за попытку мятежа в июне текущего года. При этом, вариант организации теракта властями Франции, США или Украины, что выглядело бы наиболее логичной версией, ими даже не рассматривается.

Однако, не исключено, что спустя некоторое время, когда станет понятно, что дестабилизировать обстановку внутри России, воспользовавшись для этого обвинениями в адрес руководства РФ в убийстве руководства ЧВК "Вагнер", западные кураторы прикажут Киеву взять на себя ответственность за теракт, как это было в случае со взрывом большегрузного автомобиля на Крымском мосту.
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16 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:07
    +1
    Да найдут на кого свалить, лишь бы не на себя любимых подумали.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:14
      -2
      Иными словами, вы продолжаете намеренно и системно, но понятно, что совершенно безуспешно, пытаться дискредитировать наши специальные службы, якобы, по вашей логике, допустившие террористический акт с гибелью 10 людей на территории России? - службы безопасности аэропорта, таможню и т.д.
      Не с помощью удаленных систем управления беспилотными аппаратами, а именно на территории страны.

      Надо же! А все это время скрывались под личиной борьбы с врагами народа тайными и явными, а на самом деле то вон что таилось под этой маской - звериный оскал клеветника на родные силовые органы !!!
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:18
        +3
        Так сам факт такого события дискредитирует наши спецслужбы, с какой стороны не посмотри. И таких фактов очень много, непонятно даже кто из силовиков хуже работает
        1. Комментарий был удален.
      2. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 20:06
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        пытаться дискредитировать наши специальные службы, якобы, по вашей логике, допустившие террористический акт с гибелью 10 людей на территории России?

        О, как! Кого наслушались, Соловьева? Значит Вы клевещете на тех, кто сражался за интересы России и покрываете всяких предателей ее интересов. Эти спецслужбы давно себя сами дискредитировали в глазах военнослужащих ВС РФ, когда было море фактов о повальном хищении (1.5 млн комплектов военной формы просто навскидку пример), невыплате ЗП военнослужащим и никто ведь ничего не делал, никакого расследования не было. Этим они, конечно, себя не дискредитировали, ни они, ни командование МО. Сколько "благодаря" снарядному голоду наших ребят погибло сможете посчитать? А ведь из-за их воровства погибло не 10 человек, а тысячи. А тут резко отреагировали, их теперь не критикуй, они вон какие хорошие, по всем каналам шум подняли, оперативно как умеют работать СМИ. Сразу же ярлыки начали вешать, кто не согласен - от клеветник. Я сам не сторонник музыкантов, особенно зеков, насмотрелся на них. Но Пригожин давно в сторону командования ВС высказал свои претензии, причем обоснованные, мне смешно читать такие диванные рассуждения, полтора года не замечали проблемы ВС, а тут вот как оно, спецслужбы оказываются работают и проблем у нас нет в МО.
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        звериный оскал клеветника на родные силовые органы

        Прям плоть от плоти, говорю же полтора года проблемы не видят. За такие фокусы во времена ВОВ, половина этого генеральского состава "родных" силовиков к стене бы поставили.
      3. Fan-Fan
        Fan-Fan Сегодня, 20:17
        0
        звериный оскал клеветника на родные силовые органы !!!
        Может кому и родные эти органы, а нам они далеко не родные. В этих органах одни приспособленцы. Не помните, куда органы делись в Ростове, когда Пригожин туда заходил? В миг все попрятались и ФСБ, и Полиция с ОМОНом, и охрана штаба - все по норам забились. Естественно за такой позор им и надо было отомстить Пригожину.
  2. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 19:11
    +1
    Цитата: Егоза
    Да найдут на кого свалить, лишь бы не на себя любимых подумали.

    так немчура и лжи не написал... реально дестабилизировал и способствовал
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 19:23
      +4
      Цитата: Овсиговец
      так немчура и лжи не написал... реально дестабилизировал и способствовал


      Скорее держал в тонусе действующую власть т.к. при сдачи Российских позиции, была сила, которая могла остановить действия прозападной элиты, а теперь противовеса больше нет....

      А по поводу немецкого эксперта, не согласен. Есть прямые цитаты Эрдогана и Трампа о Вагнере, с Пригожиным... где первый говорил о "гуманитарной катастрофе для Украины - если Пригожин придёт к власти", Трамп же говорил, что Путин не самый плохой вариант, есть силы гораздо хуже ВВП, и с которыми не договорится.... но всё это в прошлом. Так что устранение Пригожина один из лучших вариантов для Украины и США....а вот Россия сильно проиграла.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: Овсиговец
      так немчура и лжи не написал... реально дестабилизировал и способствовал

      Вполне поддерживаю!
      Немцы в последнее время повадились писать правду!
      Как вам такое про норвежских педерастов?

      wink
  3. al3x
    al3x Сегодня, 19:11
    0
    Ну да ну да, сам пан сэлэнский лично сбил самолёт....
  4. Простой
    Простой Сегодня, 19:12
    -2
    Результатом поражения "центров принятия решений" будет появление новых звездочек "небесной сотни" ЦРУ.

    Хотя минимум информационно обмен неравноценный.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:20
    -2
    Даже если и причастна СБУ к гибели Пригожина,Зеленский правильно заявил о не причастности.Многие в России ,не дождавшись результатов расследования ,готовы взбудоражить медйное пространство.Не думаю что вагнеровцы не допущены к расследованию ,7 человек это не весь штаб Вагнера.Я смотрю только их официальные каналы.
    1. Комментарий был удален.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:26
      +3
      А на основании чего вангеровцы будут допущены к расследованию? Другое дело, что они понимают - чьи уши там торчат
    3. Простой
      Простой Сегодня, 19:28
      +1
      Вот сейчас и посмотрим как дела в Африке пойдут -начиная с Нигера.
      Это был хотя и не весь штаб, но вчерашняя потеря будет заметна в дальнейшем развитии в геополитике.
    4. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:30
      -1
      Приятно видеть столь правильно настроенного коллегу. Простите, пожалуйста, за просьбу, но раз вы анализируете указанные источники, - не могли бы Вы подсказать, что написано в них в части итогов расследования гибели Дарьи Дугиной, Татарского ?
      А то совсем нет времени самому посмотреть.
      Заранее благодарен за помощь.
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:22
    -2
    всегда грустно, когда люди умирают, как в этом случае.

    А правда ли, что украинцы уничтожили систему ПВО С400 в Крыму? Правда ли, что украинские боевики смогли высадиться в Крыму?
    Если это правда, то это большой позор для генерала армии.
    И если это правда, нацист Зеленский будет праздновать это как большой успех, и на Западе это уже празднуют как большой успех.
    И с каждым обстрелом Крыма киевские нацистские лидеры будут добиваться успеха и беспощадно использовать его для своей пропаганды.
    Что не так с Шойгу и его товарищами в Кремле, слишком расслабленный, никакой смелости, слишком много страха или что-то в этом роде.

    Цель Селенского — фабриковать все новые и новые беспорядки в Крыму.
    Нет воли к победе

    А если генерал армии в Кремле не сможет на 100% защитить Крым и другие республики, тогда ему придется очень быстро пересмотреть свою тактику и стратегию или должны прийти способные люди, особенно те, кто пришел из армии.

    Как известно, Зеленскому все равно, погибнут российские солдаты или мирные жители и погибнет больше, чем сейчас в авиакатастрофе.

    Дирижер Пригожин будет где-то сидеть и пить пиво.
  7. ASM
    ASM Сегодня, 19:50
    0
    В плохую новость для окраины верю. В оркестре многие прошли через Артемовск и у них руки уже давно сжаты в кулаки. Пригожин был в первую очередь деловым человеком - это важно. Гусев, по позывному которого и назван оркестр, или погибший Уткин - это люди войны. И если сейчас в руководстве оркестра, тьфу-тьфу, встанет человек войны, или первые инструменты будут играть люди войны, то ни украинцам, ни полякам я не завидую. Диверсиям эти люди обучены профессионально, да и мстить за своих сослуживцев будут люто.